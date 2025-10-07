Dit zijn de 5 beste slimme stekkers in verschillende prijsklassen

Met een slimme stekker maak je ieder apparaat een beetje intelligenter. Welke je moet nemen hangt natuurlijk grotendeels af van je wensen én budget. Daarom zetten we in dit artikel de vijf beste slimme stekkers op een rij in verschillende prijsklassen.

De beste slimme stekkers

Al zet je bijvoorbeeld je koffiezetapparaat uit, dan nog zal hij stroom blijven slurpen zolang de stekker in het stopcontact zit. Slimme stekkers maken een einde aan dit sluipverbruik, waardoor ze zichzelf op termijn vanzelf terugverdienen.

Je stelt tijdschema’s in en met duurdere exemplaren kun je zelfs het exacte stroomverbruik aflezen. Dit zijn de beste slimme stekkers voor ieder budget!

1. Ikea Tretakt

Voor een goede basis moet je zoals wel vaker bij Ikea zijn. De Tretakt is een voordelige slimme stekker die je eenvoudig bedient met een afstandsbediening, bewegingssensor of de Smart Home-app van de meubelgigant. Als je meerdere slimme producten (zoals rolgordijnen) van Ikea hebt, kun je hem ook aansluiten op de Dirigera-hub. Je koppelt de stekker eenvoudig door op het knopje bovenop te drukken.

De Tretakt kost nog geen zeven euro en is dus minder geavanceerd dan sommige duurdere stekkers. Zo geeft hij je geen inzicht in het energieverbruik van aangesloten apparaten.

2. TP-Link Tapo P115

De Tapo P115 van TP-Link kwam als beste slimme stekker uit de test van de Consumentenbond, die hem ook nog eens uitriep tot beste koop. Dat komt deels door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De stekker heeft een slank ontwerp en beschikt over diverse geavanceerde functies. Denk aan spraakbesturing via Amazon Alexa of Google.

Ook krijg je in de app te zien hoeveel stroom aangesloten apparaten verbruiken en is er een afwezigheidsmodus. Die schakelt apparaten en verlichting op willekeurige tijdstippen in en uit, zodat het lijkt alsof er iemand thuis is.

3. Philips Hue Smart Plug

De Philips Hue Smart Plug is een wat oudere slimme stekker, die vooral handig is als je ook andere slimme lampen van Philips hebt. Je kunt ‘domme’ lampen dan onderdeel maken van je totale systeem, zodat je alle verlichting vanuit de Philips-app bedient. Wel zo handig.

Je kunt in theorie ook andere apparaten aansluiten op deze stekker, maar de mogelijkheden zijn dan zeer beperkt. Zeker gezien de forse aanschafprijs. Je krijgt bijvoorbeeld geen inzicht in het energieverbruik.

4. Homewizard Energy Socket

De Energy Socket van Homewizard is een extra slanke en daardoor elegante slimme stekker. Het formaat heeft nog meer voordelen. Zo kun je er meerdere naast elkaar plaatsen op een stekkerdoos. Dat is met veel concurrenten niet mogelijk.

Bovendien is de Homewizard Energy Socket zeer nauwkeurig afgesteld. Het energieverbruik van je apparatuur volg je live in de app. De resultaten daarin benaderen het werkelijke verbruik tot op 99,5 procent. Het apparaatje zelf is met een verbruik van 1 watt bovendien bijzonder zuinig.

Ook handig: dankzij de bescherming tegen oververhitting schakelt de Homewizard Energy Socket zichzelf automatisch uit als er een onveilige hoeveelheid warmte ontstaat.

5. Fibaro Wall Plug

Kunnen slimme stekkers mooi zijn? Fibaro heeft in ieder geval zijn best gedaan op de Wall Plug, die met ingebouwde led-verlichting laat zien hoeveel stroom het aangesloten apparaat ongeveer verbruikt. Volgens Fibaro is het bovendien de kleinste slimme stekker ter wereld, die je onopvallend kunt plaatsen.

Natuurlijk beschikt hij over alle functies die je verwacht. In de app lees je het energieverbruik nauwkeurig af en stel je eenvoudig tijdschema’s in voor bijvoorbeeld de wasmachine, zodat hij op het juiste moment aan kan springen. Ook handig: het is onmogelijk om per ongeluk in contact te komen met elektriciteit. Kleine kinderen lopen dus geen gevaar.

