Dit zijn de 3 beste smartwatches met Wear OS

Benieuwd naar de beste smartwatches met Wear OS, volgens de Android Planet-redactie? Wij hebben onze top 3 voor je op een rij gezet.

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Beste smartwatches met Wear OS

Er zijn veel slimme digitale klokjes te koop van heel veel verschillende merken. Naast allerlei designs en kleuren, heb je bij de aanschaf ook te maken met de keuze voor het besturingssysteem. Ook hier is genoeg aanbod, maar onze voorkeur gaat uit naar Wear OS.

De software is ontwikkeld door Google en daardoor kun je aan de slag met honderden apps uit de Play Store. Fijn, want zo navigeer je met je smartwatch dankzij Google Maps, luister je muziek via Spotify of YouTube of betaal je snel met Google Wallet. Er zijn veel Wear OS-horloges te koop, maar wat zijn nou de echte aanraders?

In dit korte overzicht vind je de drie beste Wear OS-smartwatches van dit moment. Benieuwd wat er verder nog allemaal te koop is? Neem dan eens een kijkje in onze uitgebreide smartwatch-prijsvergelijker.

1. Samsung Galaxy Watch 9

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Voor veel mensen is de Samsung Galaxy Watch 9 de beste keuze. Hij werkt naadloos samen met je Samsung-telefoon, heeft een fraai design en zit boordevol met allerlei functies om je gezondheid in de gaten te houden. Let wel op: als je een smartphone van een ander merk hebt, werken die niet allemaal. Dat is jammer.

De Galaxy Watch 9 is verkrijgbaar in twee maten: 40 en 44 millimeter. De kleinste versie heeft een adviesprijs van 409 euro, maar je haalt hem nu veel goedkoper in huis: voor 259,- euro. De veel duurdere Galaxy Watch Ultra 2 is vooral interessant voor intensieve gebruikers die een langere accuduur willen.

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2. OnePlus Watch 4

OnePlus mag Europa officieel dan verlaten hebben, veel producten van het Chinese bedrijf zijn nog gewoon verkrijgbaar. Zo ook de OnePlus Watch 4, waar je 229,- euro voor betaalt. Vooral de accuduur is een groot pluspunt. Bij intensief gebruik gaat hij drie dagen mee. Zet je hem minder intensief aan het werk, dan kun je er vijf tot wel zeven dagen mee vooruit. Dat is langer dan de meeste andere Wear OS-horloges.

De OnePlus Watch 4 heeft verder een kast van 46 millimeter, waar een oled-scherm van 1,5 inch in zit. Dat haalt een helderheid van 3000 nits, zodat je het ook in de felle zon goed af kunt lezen. Uiteraard zijn alle sensoren om je gezondheid in de gaten te houden aanwezig. En de smartwatch ziet er wat ons betreft nog fraai uit ook.

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3. Google Pixel Watch 5

Een horloge dat ook zeker niet mag ontbreken is de Google Pixel Watch 5. Hij haalde in onze review niet het allerhoogste reviewcijfer, maar het is wel een betrouwbaar horloge.

Zo werkt de hartslagmeting veel nauwkeuriger dan bij de meeste andere smartwatches. Dat is belangrijk als je hem wil gebruiken om je lichaam in de gaten te houden tijdens work-outs, die hij natuurlijk allemaal netjes bijhoudt. Het klokje kost 319,- euro.

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Ook de Pixel Watch 5 is verkrijgbaar in twee formaten: 40 en 45 millimeter. Die hebben volgens Google een accuduur van respectievelijk 30 en 40 uur. Je mag verder rekenen, welke maat je ook kiest, op een goed en fel oled-scherm. Uiteraard is Gemini, Google’s AI-assistent, direct te gebruiken op het horloge.