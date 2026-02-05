Dit zijn de beste tablets voor bladmuziek

Bespeel jij een instrument en zoek jij een geschikte tablet om de noten van af te lezen? Bekijk deze 6 toppers die aan al jouw eisen voldoen om je nieuwe bladmuziektablet te worden.

Tablet vaak geschikter dan papier

Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom een tablet geschikter is voor bladmuziek dan ouderwetse partituren op papier. Speel je in een band of orkest en treed je regelmatig in de buitenlucht op? Dan kan de wind echt zijn best doen, maar je tablet waait heus niet weg. Verder is het ideaal dat al je bladmuziek op je tablet staat in plaats van dat je moet sjouwen met een berg papier, die ook nog eens door de war kan raken.

Ook is het delen van bladmuziek met anderen op een tablet een fluitje van een cent. Als laatste kost het je minder moeite om naar de volgende pagina te gaan: één enkele tik is efficiënter dan een papier handmatig moeten omslaan, wat onder tijdsdruk nog best lastig kan zijn. Kortom: denk eens aan een tablet als jij vaak noten moet lezen. Wij hebben in deze koopgids de beste tablets voor bladmuziek voor je op een rijtje gezet.

De 6 beste tablets voor bladmuziek in 2026

Hieronder vind je onze zes aanraders voor muzikanten op zoek naar een tablet. Ze staan in willekeurige volgorde en hebben allemaal sterke en mindere punten. Zo is de tablet met het beste scherm geschikt als je veel buiten (in de zon) optreedt en de tablet met de meeste opslagruimte de beste optie als je heel veel bladmuziek wil opslaan. Ook hebben we aan iedere portemonnee gedacht, zoals je hieronder kunt zien.

Model Prijs Belangrijkste kenmerken 1. Samsung Galaxy Tab S10 Plus € 724,- Meest luxe, meest all-round en S Pen-ondersteuning 2. Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus € 505,- Betaalbaarder broertje met groter scherm en S Pen 3. Xiaomi Redmi Pad 2 Pro € 225,- Beste accuduur en zeer betaalbaar 4. OnePlus Pad Go 2 € 299,- Goede accuduur en hoge laadsnelheid 5. OnePlus Pad 3 € 479,- Grootste en beste scherm, ook zeer krachtig 6. Poco Pad € 279,- Beste prijs-kwaliteitverhouding

Beste Android-tablet van het moment: S11 Ultra

Speelt geld geen rol? Ga dan voor een van de allerbeste Android-tablets die je momenteel kunt kopen: de Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Dit monster kostte ooit 1339 euro, maar is inmiddels in prijs gedaald naar € 919,-. Nog steeds veel, maar je krijgt er ook een hele hoop voor.

Het scherm is maar liefst 14,6 inch groot en heeft een resolutie van 2960 bij 1848 en helderheid tot 1600 nits. Hierdoor oogt het display onder alle omstandigheden uitstekend. Alles gaat snel dankzij de MediaTek Dimensity 9400 Plus-chipset en 12GB aan werkgeheugen en met standaard 256GB aan opslagruimte kun je al je bladmuziek opslaan. Dat alles maakt ‘m de beste tablet voor bladmuziek.

Let op deze zaken bij de aanschaf van een tablet

Schermgrootte : vanaf ongeveer 12 inch kun je noten comfortabel lezen, zonder te vaak in te hoeven zoomen of te scrollen;

: vanaf ongeveer 12 inch kun je noten comfortabel lezen, zonder te vaak in te hoeven zoomen of te scrollen; Schermverhouding : schermen met 3:2, 4:3 of 7:5 verhouding zijn ideaal, want die lijken het meest op een A4-vel. Andere verhoudingen, zoals 16:9 zorgen ervoor dat je witte strepen links of rechts hebt;

: schermen met 3:2, 4:3 of 7:5 verhouding zijn ideaal, want die lijken het meest op een A4-vel. Andere verhoudingen, zoals 16:9 zorgen ervoor dat je witte strepen links of rechts hebt; Resolutie en helderheid : een goede resolutie en maximale helderheid (liefst minimaal 400 nits) is noodzakelijk om noten goed te kunnen lezen, zeker in de buitenlucht of in een donkere omgeving;

: een goede resolutie en maximale helderheid (liefst minimaal 400 nits) is noodzakelijk om noten goed te kunnen lezen, zeker in de buitenlucht of in een donkere omgeving; Batterijduur : belangrijk om niet steeds te hoeven laden, zodat je zeker weet dat je tablet het blijft doen tijdens een lange oefensessie of een optreden;

: belangrijk om niet steeds te hoeven laden, zodat je zeker weet dat je tablet het blijft doen tijdens een lange oefensessie of een optreden; Opslagruimte : genoeg geheugen is fijn om alle bladmuziek (pdf-bestanden zijn vaak best groot) op je tablet te kunnen zetten. Aanbevolen is minimaal 128 gigabyte;

: genoeg geheugen is fijn om alle bladmuziek (pdf-bestanden zijn vaak best groot) op je tablet te kunnen zetten. Aanbevolen is minimaal 128 gigabyte; Extra’s als goede speakers en een koptelefoonaansluiting om te kunnen oefenen met muziek en een speciale leesmodus om je ogen te beschermen, zijn altijd mooi meegenomen.

Laten we snel doorgaan naar onze lijst.

1. Samsung Galaxy Tab S10 Plus

Deze snelle high-end tablet valt op door een groot en fraai oled-scherm. Op het 12,4 inch grote display van de Galaxy Tab S10 Plus kun je perfect je bladmuziek aflezen. Het scherm heeft een ververssnelheid van 120Hz en een toplaag die reflecties vermindert. Daarnaast is de meegeleverde S Pen handig, want daarmee maak je eenvoudig notities.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus

Nog een sterk punt van deze tablet is zijn rappe processor. Apps om bladmuziek te importeren en te lezen werken vloeiend en zonder haperingen. Opladen hoeft niet vaak, want de batterij van ruim 10.000mAH haalt makkelijk een aantal dagen. Bovendien is het apparaat waterbestendig. Zijn stevige prijs is wellicht zijn enige grote nadeel.

2. Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus

Maak kennis met het beter betaalbare broertje van de Tab S10 Plus, de Fan Edition. Deze tablet heeft wat mindere specificaties dan de Tab S10 Plus, maar wel een groter scherm (13,1 inch). Zo heeft-ie geen amoled-scherm, maar een lcd-scherm. Ook ligt de ververssnelheid wat lager (90Hz), al zul je dat in de praktijk nauwelijks merken.

Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus

De chipset in de Galaxy Tab S10 FE Plus is niet zo snel als in de normale S10 Plus, maar nog steeds zeer goed voor het bekijken van en scrollen door bladmuziek. Dat geldt ook voor het werkgeheugen van 8GB (de S10 Plus heeft 12GB). Toch is dat ruim voldoende. Qua accu lever je echter niets in, want dat is dezelfde als in de S10 Plus.

3. Xiaomi Redmi Pad 2 Pro

Gaan we door met een tablet die al voor zo’n tweehonderd euro op je pupiter staat: de Xiaomi Redmi Pad 2 Pro. Als je iets minder eisen stelt aan een tablet, kun je niet om deze tablet heen. Het scherm van 12,1 inch heeft een nette ververssnelheid van 120Hz en resolutie van 2,5K. Toch is er nog iets indrukwekkender aan deze tablet: de accu.

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro

Zijn batterij is namelijk maar liefst 12000mAH groot en daarmee de flinkste die je in dit koopadviesartikel aantreft. Qua werkgeheugen moet de Pad 2 Pro het doen met 6GB en je krijgt standaard 128GB opslag. Features die deze tablet extra geschikt maken voor muzikanten zijn de speciale leesmodus die je ogen beschermen en de goede speakers.

4. OnePlus Pad Go 2

Heb je net wat meer te besteden in je zoektocht naar een tablet voor jouw bladmuziek? Dan is de OnePlus Pad Go 2 een aanrader. Redacteur Mike heeft die onlangs positief besproken in zijn review van de nieuwste OnePlus-tablet. Laten we beginnen met zijn goede, grote scherm van 12,1 inch. De resolutie en ververssnelheid overtuigen ook.

OnePlus Pad Go 2

Waarom hoort de OnePlus nog meer thuis in onze lijst met beste tablets voor bladmuziek? Nou, onder de motorkap zit een accu van 10.000mAh. Opladen kan lekker vlot met maximaal 33 watt. Ook kun je eventueel een stylus kopen om aantekeningen in je bladmuziek te maken. Ten slotte is het updatebeleid opvallend sterk voor OnePlus.

5. OnePlus Pad 3

Spelen met de OnePlus Pad 3 zal veel artiesten als muziek in de oren klinken. Deze krachtpatser heeft namelijk het grootste scherm van alle tablets in deze lijst: 13,2 inch. Combineer dat met een ververssnelheid van 144Hz en een resolutie van 2400 bij 3392 pixels. De schermverhouding (7:5) komt het dichtst bij een A4-vel, ideaal voor pdf’jes.

OnePlus Pad 3

De accu van 12140mAh zorgt bij normaal gebruik voor ruim twee dagen plezier zonder te hoeven laden. Gebruik je vooral bladmuziekapps? Dan moet een weekje ook wel lukken. De chipset in deze OnePlus is ook nog eens razendsnel en hij heeft standaard 12GB werkgeheugen. Wel moet je wat diepere zakken hebben voor deze luxe OnePlus.

6. Poco Pad

We sluiten af met een schappelijk geprijsde tablet van Poco. Deze Poco Pad heeft volgens ons de beste prijs-kwaliteitverhouding van alle tablets die we hebben besproken. Dat komt vanwege zijn 12,1 inch-display met een resolutie van 2,5K. De ververssnelheid is 120Hz en je hebt adapatieve helderheid en verschillende leesmodi.

Poco Pad

De processor van dienst is een middenklasser, goed genoeg voor je bladmuziekapps. Ook kan hij andere taken prima aan. Toch blinkt deze tablet ook echt uit op bepaalde vlakken. Dat is te danken aan zijn accu van 10000mAh, maximale laadsnelheid van 33 watt en opslagcapaciteit van 256GB. Dat zie je zeker niet altijd in deze prijsklasse.

