Op zoek naar een foldable? Dit zijn de beste vouwbare smartphones

Wil jij opvallen met je smartphone? Dan is een foldable een goede optie om te overwegen. Dit zijn de vier beste vouwbare smartphones van dit moment.

De beste vouwbare smartphones van dit moment

Laatste update: donderdag 11 september 2025, 12.20 uur

Als je wil opvallen met je smartphone, kies je voor een foldable. Deze telefoons vouw je open om het grote scherm te gebruiken en worden door steeds meer merken gemaakt. Om je te helpen een keuze te maken, hebben wij de beste vier vouwbare smartphones van dit moment op een rijtje gezet.

Samsung Galaxy Z Flip 7: nostalgische klaptelefoon

Dit vinden we goed Compact toestel

Compact toestel Soepel scherm

Soepel scherm Krachtige hardware

Krachtige hardware Goed updatebeleid

We starten de beste vouwbare smartphones met de Samsung Galaxy Z Flip 7. Meestal is het kiezen tussen een compact toestel of een model met groot scherm om comfortabel op te kijken. Met de Z Flip 7 hoeft dat niet, want het grote 6,9 inch-amoled-scherm vouw je als je klaar bent gewoon dicht. Hij past dan met gemak in elke zak of tas.

Ontvangen berichten bekijk je op het coverscherm van 4,1 inch. Het checken van het weerbericht of je agenda kan ook op dit display. De mogelijkheden blijven echter beperkt. Wel maak je selfies met de beste camera’s van het toestel, terwijl je op dit kleinere schermpje checkt of je er goed op staat. Koop hem voor € 777,-.

Goedkoper alternatief: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

De Samsung Galaxy Z Flip 7 heeft een flink prijskaartje en is niet voor iedereen weggelegd. Overweeg daarom ook de Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, die iets vriendelijker geprijsd is. Het toestel biedt veel van hetzelfde, al is het coverscherm kleiner en minder handig en de chip iets trager. Voor de Z Flip 7 FE betaal je op het moment € 599,-. Met een abonnement bespaar je nog meer.

Motorola Razr 60 Ultra: veelzijdig en krachtig

Dit vinden we goed Veelzijdig coverscherm

Veelzijdig coverscherm Vloeiend scherm

Vloeiend scherm Krachtige hardware Dit vinden we minder goed Updatebeleid loopt achter op Samsung

Updatebeleid loopt achter op Samsung

Motorola maakt ook al een tijdje klaptelefoons en de Razr 60 Ultra is de nieuwste vouwcreatie van het merk. In eerste oogopslag lijkt ‘ie veel op de Samsung Z Flip 7, maar het kleine schermpje aan de buitenzijde is veelzijdiger. Elke app is daarop namelijk te gebruiken. Zo kijk je naar Netflix, navigeer je met Google Maps of bedien je je muziek via Spotify.

Het hoofdscherm van 7 inch oogt dankzij de ververssnelheid van 165Hz erg vloeiend. Onder de motorkap zit de Snapdragon 8 Elite, die rapper is dan de Exynos 2500 uit de Flip 7. Tijdens het schieten van kiekjes zet je de smartphone precies in de hoek die je wil en gebruik je altijd de beste camera’s. Los is hij te koop voor € 894,-.

Goedkoper alternatief: Motorola Razr 50 Ultra

De oudere Motorola Razr 50 Ultra is een stuk goedkoper en biedt ook zo’n handig scherm aan de buitenzijde. Je moet het doen met iets minder snelle hardware, maar de verschillen merk je tijdens alledaags gebruik waarschijnlijk nauwelijks. De Razr 50 Ultra haal je in huis voor € 639,-.

Samsung Galaxy Z Fold 7: ideale multitasker

Dit vinden we goed Twee kleurrijke schermen

Twee kleurrijke schermen High-end hardware

High-end hardware Ondersteuning S Pen

Ondersteuning S Pen Goed updatebeleid

Goed updatebeleid Zeer dun Dit vinden we minder goed Relatief prijzig

Relatief prijzig

In een lijstje met de beste vouwtelefoons kan de Samsung Galaxy Z Fold 7 niet ontbreken. Hij vouwt op een andere manier open, waardoor juist een dubbel zo groot scherm als op een standaard smartphone ontstaat. En dit 8 inch-display is ideaal als je veel multitaskt. Op het ene scherm speel je een spelletje, terwijl je op het andere WhatsApp-berichtjes beantwoordt. Bovendien is de Fold 7 veel dunner en lichter dan zijn voorganger.

Je werkt zonder haperingen op dit toestel, want hij wordt aangestuurd door de Snapdragon 8 Elite-chip. Dat is de krachtigste chip van dit moment. Samen met 12GB werkgeheugen voert hij alle taken zonder moeite uit. Op het moment betaal je voor de Samsung Galaxy Z Fold 7 als los toestel € 1.349,-.

Goedkoper alternatief: Samsung Galaxy Z Fold 6

Dat is natuurlijk een flink prijskaartje en de voorganger biedt veel van hetzelfde, maar dan voor minder. Ten opzichte van de Z Fold 7 is het scherm van de Samsung Galaxy Z Fold 6 een tikkeltje kleiner, terwijl het toestel als geheel juist dikker is. De oudere Snapdragon 8 Gen 3-processor is overigens nog altijd erg snel. Een los toestel kost € 1.110,33.

Google Pixel 10 Pro Fold: het beste van Google

Dit vinden we goed Fraaie en felle oled-schermen

Fraaie en felle oled-schermen Uitstekend updatebeleid

Uitstekend updatebeleid Prima camera’s

Prima camera’s Schone Android-software Dit vinden we minder goed Minder snel dan concurrenten

Minder snel dan concurrenten

Het nieuwste vouwbare toestel van Google, de Pixel 10 Pro Fold, ligt vanaf 9 oktober 2025 in de winkels. Hij heeft een iets groter 6,4 inch-display aan de buitenzijde, terwijl het scherm aan de buitenkant 8 inch meet. Daardoor is deze telefoon uitstekend geschikt voor multitasking. Beide displays zijn feller dan voorheen, waardoor je ze in alle omstandigheden goed af kunt lezen.

Kloppend hart is een Tensor G5-chip. Die is minder snel dan de Snapdragons in veel concurrenten, maar volstaat als je geen zware games wil spelen op die mooie schermen. Daarnaast heeft Google een grotere accu van 5015 mAh in de Pixel 10 Pro Fold gestopt, die met 30 watt ook iets sneller op te laden is.

Uiteraard profiteer je van Google’s uitstekende updatebeleid. Deze foldable draait uit de doos op Android 16 en ontvangt zeven jaar updates. De adviesprijs bedraagt een stevige 1899 euro.

Goedkoper alternatief: Google Pixel 9 Pro Fold

De verschillen tussen de 10 Pro Fold en zijn voorganger, de Pixel 9 Pro Fold, zijn klein. Zo hebben ze dezelfde 48 megapixel-hoofdcamera, 10,5 megapixel-groothoeklens en 10,8 megapiel-telelens met 5x zoom. Je schiet dus vrijwel identieke foto’s. Dat maakt de Pixel 9 Pro Fold een prima alternatief. Hij is met € 1.553,- ook iets voordeliger, al zouden we dat nog altijd niet goedkoop willen noemen.