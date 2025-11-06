Wat kun je verwachten van Black Friday 2025?

Op 28 november is het tijd voor Black Friday 2025! Als je op zoek bent naar een nieuwe smartphone, tablet of andere leuke gadgets komt er misschien wel een toffe aanbieding aan. Maar wat kun je dit jaar verwachten van Black Friday? En waar moet je op letten?

Black Friday 2025 op Android Planet

Wist je dat de term ‘Black Friday’ oorspronkelijk uit de Amerikaanse stad Philadelphia komt? Hij werd in de jaren 50 voor het eerst gebruikt om de verkeersdrukte na Thanksgiving te beschrijven. Mensen hadden na deze feestdag zin om hun huis te ontvluchten en trokken massaal naar winkelcentra.

Inmiddels is Black Friday natuurlijk een synoniem voor aanbiedingen. In de Verenigde Staten wordt het al decennia de opening van het kerstseizoen genoemd. Ook in Nederland is Black Friday vooral de laatste tien jaar erg populair. Hij valt dit keer op 28 november, maar in de weken daarvoor verwachten we al veel lagere prijzen.

Steeds langer aanbiedingen

Dat is namelijk de trend die we bij Android Planet zien. Uit cijfers van iDeal blijkt dat er op Black Friday zélf vorig jaar voor het eerst een daling in het aantal transacties waarneembaar was ten opzichte van 2023. In de dagen (en soms weken) daarvoor namen ze juist toe. Black Friday dijt dus uit.

Heel gek is dat natuurlijk niet. Winkeliers proberen zo de drukte te spreiden én hun concurrenten voor te zijn. Sommige webshops werken bovendien met dagaanbiedingen. Dan kun je vaak extra hoge kortingen verwachten, maar die gelden slechts 24 uur. Zo proberen ze je dagelijks naar hun site te lokken. Je weet van te voren immers nooit wélk product er die dag in de aanbieding is.

AI krijgt meer invloed op koopgedrag

AI is inmiddels niet meer weg te denken en krijgt ook steeds meer invloed op ons koopgedrag. Kunstmatige intelligentie kan jouw patronen analyseren en zo voorspellen welk product je op Black Friday misschien wel zou willen hebben. En tegen welke prijs.

Het kan dus voorkomen dat je bij sommige winkels een gepersonaliseerde aanbieding te zien krijgt die alleen voor jou (en mensen met zeer vergelijkbare interesses) geldt. Het aantal algemene kortingen, waar iedereen gebruik van kan maken, zou daardoor kunnen afnemen.

Met AI is het ook een stuk makkelijker voor winkeliers om prijzen realtime aan te passen op basis van de vraag naar een product, de voorraden en aanbiedingen bij de concurrentie. Wie als consument de laagste prijs wil, zal dus actief moeten speuren. Soms is het slim om direct toe te slaan, soms kun je juist beter even wachten.

Black Friday op Android Planet

Sommige winkeliers proberen een slaatje te slaan uit Black Friday door wel te adverteren met aanbiedingen, maar nauwelijks echte korting te geven. Ze verhogen bijvoorbeeld eerst de prijzen om daarna net iets onder de ‘normale’ prijs te gaan zitten.

Daar schieten we natuurlijk weinig mee op. Op Android Planet houden we de prijzen de komende weken daarom goed in de gaten. We publiceren regelmatig artikelen waarin we producten en winkels uitlichten waar hoge kortingen te halen zijn.

Daarbij focussen we natuurlijk op smartphones, maar we nemen ook tablets, koptelefoons en smart home-producten mee. Ook toffe gadgets vergeten we niet. Zo haal je precies in huis wat jij wil hebben, tegen de beste prijs.

Mis geen enkele deal meer

Wil je altijd op de hoogte zijn van de beste aanbiedingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zo ontvang je de beste deals gewoon in je mailbox.

