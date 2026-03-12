Chromebook versus MacBook Neo: dit is de juiste budgetlaptop voor jou

Apple gaat de concurrentie aan met Chromebooks via de relatief goedkope MacBook Neo. Welke budgetlaptop is geschikt voor jou?

Chromebook versus MacBook Neo

Apple heeft eindelijk besloten om een goedkope MacBook op de markt te zetten. Met een reeks vrolijke kleuropties en een prijskaartje vanaf 699 euro, plaatst Apple de MacBook Neo recht tegenover de populaire Chromebooks.

De prijs houdt Apple relatief laag door geen computerchip te gebruiken, maar een snelle iPhone-chip. Ook wordt er geen oplader meegeleverd en wordt het toetsenbord niet verlicht, een functie die handig is als je in het donker zit te typen.

ChromeOS versus MacOS

Een groot verschil tussen een Chromebook en een MacBook is het besturingssysteem: de software waar de computer op draait. Chromebooks draaien op ChromeOS, een lichtgewicht besturingssysteem van Google gebouwd rond webbrowser Chrome. Je kunt Android-apps downloaden vanuit de Play Store, maar verder geen programma’s installeren. Hierdoor is ChromeOS snel en veilig, maar ben je wel beperkt.

MacOS is een veelzijdiger besturingssysteem. Niet alleen kun je in een browser (ook Chrome) werken, maar je kunt ook talloze programma’s installeren via de officiële App Store of via websites. Wel moet je er rekening mee houden dat de MacBook Neo dus een iPhone-chip gebruikt en maar 8GB werkgeheugen heeft, waardoor de zwaarste programma’s niet soepel draaien.

Als Android-gebruiker is het nog belangrijk om te weten dat je jouw smartphone makkelijk kunt verbinden met ChromeOS. Daardoor zie je bijvoorbeeld je notificaties op het scherm van je laptop, kun je reageren op berichten en is het makkelijk om bestanden uit te wisselen. Het zal je niet verbazen dat MacOS vooral goed samenwerkt met een iPhone.

Prijs

Hoewel er Chromebooks verkrijgbaar zijn die meer kosten dan een MacBook Neo, zijn de meeste Chromebooks een stuk goedkoper. Voor rond de 300 euro kun je een degelijke Chromebook in huis halen. De duurdere opties zijn vaak Chromebook Plus-apparaten gemaakt voor AI-functies.

De MacBook Neo is vanaf 699 euro verkrijgbaar met 256GB opslagruimte. Als je veel programma’s wil installeren en bestanden wil downloaden, is meer geheugen wel aan te raden. Met 512GB (en Touch ID, om overal in te loggen via een vingerafdruk) betaal je 799 euro. Er wordt geen lader meegeleverd, alleen een kabel. Mocht je niet zo’n blokje thuis hebben liggen dan moet je deze kosten nog optellen bij de prijs.

Hardware

De MacBook Neo is qua hardware gewoon een standaard laptop. Je hebt een toetsenbord dat vast zit aan het scherm en een trackpad. Bij Chromebooks zit er meer diversiteit in de hardware. Zo hebben veel Chromebooks een touchscreen, wat zeker voor jongere gebruikers een intuïtieve manier is om met een computer om te gaan. Tevens kun je veel Chromebooks veranderen in een tablet, wat bijvoorbeeld op de bank lekker comfortabel is.

Qua bouwkwaliteit weet je bij Apple dat je goed zit, met een alinumium frame. Bij Chromebooks zit daar meer diversiteit in. Zeker Chromebooks in de goedkopere categorie zijn vaak van plastic gemaakt.

Conclusie

Weet je zeker dat je genoeg hebt aan Chrome en eventueel wat Android-apps, dan is ChromeOS een prima besturingssysteem en zijn Chromebooks nog steeds aan te raden. Wil je andere programma’s gebruiken of is bouwkwaliteit belangrijk voor je, dan biedt een MacBook Neo meer flexibiliteit wat het hogere prijskaartje waard kan zijn.

De toekomst van ChromeOS

Wel belangrijk om in de gaten te houden is dat de toekomst van ChromeOS ietwat onzeker is. Google is druk bezig met Aluminium OS, een codenaam voor de opvolger van ChromeOS gebaseerd op Android. Toch kan dat allemaal nog wel even duren.

Chromebook of Android-tablet?

