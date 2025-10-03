Google Pixel 10 Pro vs iPhone 17 Pro: 6 verschillen op een rij

Met de lancering van de iPhone 17 Pro heeft ook Apple weer een nieuw vlaggenschip erbij. Eerder was het al de beurt aan de nieuwe Google Pixel 10 Pro, dus tijd voor een vergelijking. Wij vertellen je de grootste verschillen!

Google Pixel 10 Pro vs iPhone 17 Pro

Na Google met de Pixel 10 Pro heeft ook Apple een nieuw toptoestel: de iPhone 17 Pro. Maar wat zijn nu de voor- en nadelen van deze toestellen? Dat lees je natuurlijk in onze Google Pixel 10 Pro versus iPhone 17 Pro-vergelijking.

In het kort:

Kies de Google Pixel 10 Pro: Kies de Apple iPhone 17 Pro: Als je een Android-telefoon wil.

Als je het helderste scherm wil.

Als je de langste batterijduur wil.

Als je de meeste AI-functies wil. Als je een Apple-telefoon wil.

Als je veel selfies maakt.

Als je sneller wil opladen.

Als je langer goede prestaties wil.

1. Scherm en behuizing

Qua scherm bieden de telefoons een gelijke high-end ervaring. Zo hebben beide toestellen een oled-scherm van 6,3 inch met een ververssnelheid van 120Hz. Wel haalt de Pixel 10 Pro met 3300 nits een iets hogere piekhelderheid dan de 3000 nits van de iPhone.

De camera’s van de iPhone zitten in een soort driehoek bij elkaar op het camera-eiland. Toch zijn ze subtiel geplaatst omdat de kleur van het eiland matcht met de rest van de telefoon. Bij het toestel van Google zijn de camera’s geplaatst op een langwerpig eiland dat grotendeels zwart is. Dat valt wat meer op, maar is verder niet storend.

Met een gewicht van 206 om 204 gram en een dikte van 8,75 om 8,6 millimeter is de iPhone 17 Pro een tikkeltje zwaarder en dikker dan de Pixel. Wel is de iPhone een fractie compacter en dus gemakkelijker vast te houden met kleinere handen. Dat komt omdat de Pixel 10 Pro breder (72 om 71.9 millimeter) en langer (152.8 om 150 millimeter) is.

2. Hardware

Waar de Pixel 10 Pro een Tensor G5-chipset (de opvolger van de Tensor G4, die we kennen van de Pixel 9 Pro) tot zijn beschikking heeft, zit er in de iPhone 17 Pro een A19 Pro-chip (de opvolger van de A18 Pro-chip uit van de iPhone 16 Pro).

Afhankelijk van waarvoor je je telefoon gebruikt, is de ene chip geschikter. De Tensor G5 blinkt uit in allerlei AI-toepassingen. Doe je veel met AI en is jouw smartphone echt je persoonlijke assistent? In dat geval kun je met de Pixel 10 Pro dus het best uit de voeten.

De A19 Pro-chip daarentegen is krachtiger, vooral vanwege de superieure gpu. Ga jij echt voor de best mogelijke graphics, bijvoorbeeld omdat je veel gamet? Weet dan dat de iPhone 17 Pro de betere chip daarvoor heeft.

De komende jaren zit je met beide chips zeker nog gebakken, daarvoor zijn ze namelijk krachtig genoeg. Verwacht dus soepele prestaties op beide telefoons, maar weet wel dat in het verleden is gebleken dat de iPhone na een jaar of vijf waarschijnlijk sneller werkt dan de Google-smartphone. Maar dat is alleen interessant als je zo lang met je toestel wil doen.

3. Camera’s

Zoals we in het verleden al zagen in vergelijkingen tussen de toptoestellen van Apple en Google, verschillen de camera’s niet bijzonder veel van elkaar. Met de Pixel 10 Pro ben je verzekerd van drie hoofdcamera’s van 50 megapixel (hoofdcamera), 48 megapixel (groothoek) en telelens (48 megapixel). De iPhone 17 Pro doet daar nauwelijks voor onder met drie camera’s van 48 megapixel.

De selfiecamera’s van de twee toestellen verschillen wel enorm: de iPhone 17 Pro beschikt over een camera van 18 megapixel, terwijl de Pixel 10 Pro maar liefst 42 megapixel heeft. Opvallend is dat de selfiecamera van de iPhone een vierkante sensor heeft, waarmee je horizontale en verticale selfies maakt zonder de telefoon te draaien.

4. Batterij

Qua batterij heb je met beide telefoon weinig te klagen, ondanks de compacte formaten. Wel is de chip van Apple een stuk energiezuiniger dan die van Google. Ondanks de kleinere batterij van de 17 Pro (3998 vs. 4870 mAh) behalen ze ongeveer dezelfde actieve schermtijd van zo’n 7 uur. De Google Pixel 10 Pro houdt het vaak nét iets langer vol.

Laden gaat sneller op de iPhone 17 Pro, namelijk met 40 tegenover 30 watt. Beide telefoon kunnen draadloos laden, maar de iPhone 17 doet ook dat sneller, met 30 vs 15 watt. Allebei hebben ze magneten in de achterkant om accessoires aan te koppen, zoals draadloze laders of een telefoonhouder.

5. Software

Een van de grootste verschillen tussen de Google Pixel en de iPhone is het besturingssysteem. De ene draait op Android en de andere op iOS. Die laatste staat vooral bekend om de naadloze samenwerking met andere Apple-producten, zoals Macbooks en iPads. Beide besturingssystemen laten je een hoop personaliseren.

Wel is Google al een stuk verder met AI. Lang niet alle functies die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie zijn even nuttig, maar bij Apple is de keuze überhaupt (nog) erg beperkt. Mogelijk komt daar in de toekomst verandering in. Voor AI-adepten is het op dit moment niettemin veel logischer om een Pixel te kopen.

Het updatebeleid dan. Google belooft zeven jaar beveiligingspatches uit te brengen voor zijn toestel en ook zeven nieuwe versies van Android. Apple verklapt nooit hoelang iPhones ondersteund worden. In de praktijk is dat doorgaans zes of zeven jaar. Bij beide merken ontvang je meteen nieuwste softwareversies, zodra deze uitkomt.

6. Prijzen

Een voordeel van de Pixel 10 Pro dat ook genoemd moet worden, is de prijs. Want de 256GB-versie haal je vanaf € 1.095,- in huis. De iPhone 17 Pro met dezelfde opslagcapaciteit is traditiegetrouw wat duurder dan de Pixel. Voor de actuele prijzen check je de prijsvergelijker van onze vrienden bij iPhoned.

Zie jij de Pixel 10 Pro wel zitten? Dan helpen we je graag bij het vinden van de beste deal. Check dus vooral de pagina’s hieronder.