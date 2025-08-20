Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro vs Pixel 10 Pro XL: de belangrijkste verschillen

Eindelijk zijn ze er, de nieuwe Pixels! Maar wat zijn de verschillen en welke past het best bij jou? Het antwoord op deze vragen vind je in deze Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro vs Pixel 10 Pro XL-vergelijking.

Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro vs Pixel 10 Pro XL

Op het eerste gezicht lijken de nieuwe Pixels meer op elkaar dan ooit. Dat komt vooral omdat ook de goedkoopste Pixel 10 dit jaar drie camera’s op de achterzijde heeft. Welke je ook neemt, je kunt rekenen op een telelens waarmee je 5x inzoomt.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen verschillen tussen deze drie smartphones meer zijn. We lopen ze met je langs in deze Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro vs Pixel 10 Pro XL-vergelijking!

1. Hardware

De drie toestellen draaien allemaal op een nieuwe Tensor G5-chip, die volgens Google de grootste sprong voorwaarts maakt sinds de eerste Tensor. Hij is ontworpen voor AI, maar heeft ook een 34 procent snellere gpu dan de G4. Daardoor presteren de Pixel 10’s beter in games dan hun voorgangers. Ook de beeldsoftware is onder handen genomen, wat moet resulteren in nog mooiere foto’s.

Maar, we zouden het hebben over verschillen. De Pixel 10 heeft 12GB werkgeheugen, terwijl de Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL over 16GB werkgeheugen beschikken. Zo zijn de Pro’s beter uitgerust voor kunstmatige intelligentie en multitasking.

De Pixel 10 en Pixel 10 Pro beschikken standaard over 128GB opslag. De normale Pixel 10 is ook verkrijgbaar met 256GB, bij de 10 Pro kun je daarnaast kiezen voor 512GB of 1TB opslagruimte. De goedkoopste variant van de Pixel 10 Pro XL heeft al 256GB aan boord en is tegen een meerprijs uiteraard ook te rusten met 512GB of 1TB als je veel bestanden bewaart op je telefoon.

2. Schermen

Met een Pixel 10 of Pixel 10 Pro krijg je een relatief compact 6,3 inch-scherm. De resolutie van het basismodel (2424 bij 1080 pixels) is lager dan die van de Pro (2856 bij 1280 pixels), maar we betwijfelen of je dat zult zien. Ook het verschil in maximale helderheid is klein. De Pixel 10 haalt 2000 nits op het hele scherm met pieken tot 3000 nits op maximaal 5 procent van het display. Bij de Pixel 10 Pro zijn deze waarden respectievelijk 2200 en 3300 nits.

Daar hoef je dus niet wakker van te liggen. De schermen halen maximaal 120Hz, wat wil zeggen dat de pixels tot 120 keer per seconde verversen. Het beeld ziet er daardoor lekker vloeiend uit. De Pixel 10 Pro kan dankzij zijn ltpo-paneel terugzakken tot 1Hz als je statische beelden bekijkt, waarmee je de accu spaart. De normale Pixel 10 kan dat niet, waardoor de batterij het iets zwaarder heeft. Visueel zijn er geen verschillen.

De Pixel 10 Pro XL is met zijn 6,8 inch-scherm flink groter dan zijn kleinere broertjes. De specificaties zijn grotendeels gelijk aan de Pixel 10 Pro, op de resolutie na. Die ligt op 2992 bij 1344 pixels.

3. Accu en opladen

Google belooft voor alle drie de telefoons een accuduur van minimaal 30 uur. Als je alle opties om de batterij te sparen aanzet, is dat maximaal 100 uur.

De normale Pixel 10 heeft een accu van 4970 mAh, terwijl de 10 Pro het met 100 mAh minder moet doen. Dat verschil wordt vermoedelijk opgeheven door het zuinigere scherm van de Pro. De batterij van de Pixel 10 Pro XL is met 5200 mAh het grootst, maar die moet ook een groter scherm van energie voorzien. De verschillen in accuduur zullen, zoals Google zelf ook aangeeft, beperkt zijn.

Wel laadt de Pixel 10 Pro XL sneller op. Als je een lader van 45 watt of hoger gebruikt, is de accu na 30 minuten voor 70 procent gevuld. Bij de Pixel 10 en 10 Pro is dat slechts 55 procent. Als je het nieuwe Pixelsnap gebruikt, laden ze draadloos op met 15 watt. De XL haalt via deze methode maximaal 25 watt.

4. Camera’s

Zoals vermeld heeft ook de goedkoopste Pixel 10 dit keer een telelens. Dat wil helaas niet zeggen dat de camera’s identiek zijn aan de Pro-modellen.

De normale Pixel 10 beschikt over een 48 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens en een 10,8 megapixel-telelens die 5x zoom biedt. Beide Pro’s gebruiken grotere sensoren met een hogere resolutie, wat moet resulteren in betere foto’s. Ze hebben een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en een 48 megapixel-telelens met weer 5x zoom. Ook selfies hebben een hogere resolutie: 42 megapixel tegenover 10,5 megapixel op de Pixel 10.

Hoe groot de verschillen in de praktijk zijn, gaan we binnenkort voor je testen. Wel is het nog goed om te vermelden dat de Pro’s kunnen filmen in 8K-resolutie, terwijl de gewone Pixel 10 blijft steken op 4K. Daarnaast mis je met de goedkoopste Pixel 10 de mogelijkheid om foto’s in RAW-formaat te maken. Ook kun je minder ver (digitaal) zoomen met Super Res Zoom: 20x vs 100x op de Pro’s.

5. Prijzen

De prijzen van de Google Pixel 10-telefoons zijn grotendeels gelijk aan vorig jaar. De Pixel 10 heeft een adviesprijs van 899 euro. Daarvoor krijg je 128GB opslag. Een Pixel 10 Pro met even zoveel ruimte kost 1099 euro.

De goedkoopste Pixel 10 Pro XL kost 1299 euro, 100 euro meer dan de Pixel 9 Pro XL vorig jaar. Daarvoor krijg je wel standaard 256GB in plaats van 128GB.