Google Pixel 10a vs Pixel 10: de 5 grootste verschillen

Twijfel je tussen de nieuwe Google Pixel 10a vs de normale Pixel 10? In dit artikel nemen we de grootste verschillen met je door. Is de goedkoopste Pixel eigenlijk wel zo’n goede deal?

Google Pixel 10a vs Pixel 10

Google heeft de Pixel 10a slechts een paar minimale verbeteringen gegeven ten opzichte van zijn voorganger, de Pixel 9a. Zo draait het toestel op dezelfde Tensor G4-chip, terwijl alle andere smartphones in de Pixel 10-serie een snellere Tensor G5-porcessor aan boord hebben.

Omdat die al een poosje in de winkels liggen, zijn ze bovendien in prijs gedaald. Vandaar deze vergelijking: de Google Pixel 10a vs de Pixel 10. Welke kun je het beste kiezen? Laten we beginnen met de specificaties, dan leggen we de verschillen daarna uit.

Google Pixel 10a Google Pixel 10 6,3 inch-oled-scherm (3000 nits) 6,3 inch-oled-scherm (3000 nits) Tensor G4-chip (8GB werkgeheugen) Tensor G5-chip (12GB werkgeheugen) 48 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens 48 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens, 10,8 megapixel-telelens (5x) 5100 mAh-batterij (30 watt/10 watt draadloos opladen) 4970 mAh-baterij (30 watt/15 watt draadloos opladen) Android 16 (7 OS-upgrades) Android 16 (7 OS-upgrades) Beveiligingspatches tot februari 2033 Beveiligingspatches tot augustus 2032 Prijs: € 519,- Prijs: € 565,-

Pixel 10a

1. Ontwerp en scherm

De Pixel 10a heeft bijzonder dikke randen rond het scherm. Die van de Pixel 10 zijn ook niet dun, maar wel duidelijk slanker dan die van zijn goedkopere broertje. Dat zorgt voor een net iets moderner uiterlijk. Bovendien ligt er een laagje Gorilla Glass Victus 2 op het scherm, dat je beter beschermt tegen krasjes dan het Gorilla Glass 7i van de Pixel 10a.

Over de schermen zelf kunnen we kort zijn: die zijn identiek. Het gaat om 6,3 inch-oled-panelen met een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. Ze halen een helderheid van 2000 nits met kortstondige uitschieters naar 3000 nits op kleine delen van het display. Denk aan explosies in een hdr-film.

Aan de achterkant zien we grote verschillen. De normale Pixel 10 gebruikt Google’s inmiddels iconische camerabalk die over de gehele breedte van het toestel loopt. Bij de Pixel 10a zijn de camera’s volledig in de behuizing verzonken. Daardoor glijdt de telefoon gemakkelijk in je zak en wiebelt hij niet op tafel.

2. Hardware

Vroegere Pixel A-telefoons gebruikten dezelfde processor als normale Pixels. Daar stapt Google nu van af. De Pixel 10a draait, net als de 9a, op een Tensor G4-chip. In de Pixel 10 zit een nieuwere Tensor G5. Die is ruwweg 25 procent rapper. Omdat Tensors sowieso al niet vreselijk snel zijn in vergelijking met de concurrentie is dat verschil natuurlijk mooi meegenomen.

Gebruik je veel AI? Dan heeft de Pixel 10 nog een voordeel. Er zit 12GB werkgeheugen in het toestel, terwijl de Pixel 10a het met slechts 8GB moet doen. Beide smartphones bieden je de keuze tussen 128GB en 256GB opslag.

Een kleiner verschil: de Pixel 10a gebruikt een optische vingerafdrukscanner. Die ontgrendelt je toestel net iets trager dan de ultrasonische variant in de duurdere Pixel 10.

3. Camera’s

Google heeft niet gesleuteld aan de camera’s van de Pixel 10a. Je krijgt weer een 48 megapixel-hoofdcamera (met een relatief kleine sensor) en een 13 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes.

Deze camera’s zijn ook aanwezig op de Pixel 10. Als je dat toestel koopt, krijg je daar nog een 10,8 megapixel-telelens bij waarmee je 5x inzoomt. Die ontbreekt op de 10a.

Opvallend genoeg heeft de selfiecamera van de 10a een iets hogere resolutie :13 megapixel vs 10,5 op de normale 10. Die laatste beschikt echter wel over autofocus, wat de 10a dan weer niet heeft.

De normale Pixel 10

4. Accu en opladen

Zoals je in de tabel hierboven kon lezen, is de accu van de Pixel 10a zo’n 130 mAh groter dan die van de Pixel 10. Dat verschil is zo klein dat je er weinig van zult merken. Ze laden ook allebei even snel op: met maximaal 30 watt.

De normale Pixel 10 heeft wel enkele streepjes voor als je van plan bent om je smartphone draadloos op te laden. Zo heeft hij ingebouwde magneten waardoor een geschikte lader automatisch wordt uitgelijnd. Dan gaat er zo min mogelijk energie verloren. Die magneten ontbreken in de Pixel 10a. Ook het draadloos laden zelf gaat iets trager: 10 watt vs 15 watt.

5. Prijs

Met een adviesprijs van 899 euro was de Pixel 10 vorig jaar beduidend duurder dan de Pixel 10a, die officieel 549 euro kost. Maar zoals dat gaat met smartphones: ze worden na verloop van tijd goedkoper. De Pixel 10 dook zelfs een tijdje onder die 549 euro van de Pixel 10a. Inmiddels is hij weer iets duurder, maar groot is het verschil niet. Het gaat om hooguit een paar tientjes.

We zouden je daarom, op dit moment, aanraden om de normale Pixel 10 te kopen. Die heeft een snellere chip, een moderner uiterlijk, meer werkgeheugen en meer camera’s. Hij krijgt een paar maanden minder lang beveiligingspatches, maar dat is te verwaarlozen. In combinatie met een abonnement is hij nog iets goedkoper dan los in de winkel:

De Pixel 10a zal de komende maanden natuurlijk ook in prijs gaan dalen, waardoor hij steeds interessanter wordt. Hieronder sluit je de voordeligste abonnementen af.

Koop je de Google Pixel 10a liever los? Dan kun je terecht bij onderstaande winkels.