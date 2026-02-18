Google Pixel 10a vs Pixel 9a: de 5 belangrijkste verschillen

Google heeft zijn nieuwe midranger gelanceerd, die vanaf 5 maart in de winkels ligt. Het is goed zoeken naar de verschillen met zijn voorganger, maar we hebben ons best gedaan. Dit is onze Google Pixel 10a vs Pixel 9a-vergelijking.

Google Pixel 10a vs Pixel 9a

Zelden zijn de verschillen tussen twee opeenvolgende smartphones zo klein geweest als bij de Google Pixel 9a en Pixel 10a. Ze zien er vrijwel hetzelfde uit, hebben dezelfde camera’s, dezelfde accu en draaien zelfs op dezelfde chip.

Nee, we kunnen niet zeggen dat Google het wiel opnieuw heeft uitgevonden. Toch zijn er wel een paar verschillen die we willen benoemen. Lees snel verder in onze Google Pixel 10a vs Pixel 9a-vergelijking.

Google Pixel 10a Google Pixel 9a 6,3 inch oled-scherm (3000 nits) 6,3 inch-oled-scherm (2700 nits) Tensor G4-chip, 8GB RAM Tensor G4-chip, 8GB RAM 48 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens 48 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens Accu van 5100 mAh (30 watt opladen) Accu van 5100 mAh (23 watt opladen) Android 16, updates t/m Android 23 Android 15, updates t/m Android 22 Beveiligingspatches t/m februari 2033 Beveiligingspatches t/m maart 2032 Prijs: 549 euro Prijs: € 389,-

1. Ontwerp en scherm

De Pixel 9a had al een bijna vlakke achterzijde. De rand van het camera-eiland stak maar een heel klein beetje uit de behuizing. Bij de Pixel 10a is zelfs die rand verdwenen. De camera’s zijn volledig in het toestel verzonken. Daardoor wiebelt hij niet wanneer je hem op tafel legt en glijdt de 10a gemakkelijk in je broekzak. Kijk maar:

De Pixel 10a heeft nog steeds zichtbare randen rond het scherm, maar ze zijn wel iets dunner dan bij de 9a. Het toestel als geheel is namelijk met een kleine millimeter gekrompen, terwijl het scherm met 6,3 inch net zo groot is gebleven.

Het gaat uiteraard weer om een oled-display met een resolutie van 2424 bij 1080 pixels en een ververssnelheid van 120Hz. De maximale helderheid bedraagt 3000 nits, 11 procent hoger dan bij de 9a. Een laagje Gorilla Glass 7i moet je beter beschermen tegen krasjes dan voorheen.

2. Accuduur en opladen

De accu is dan wel net zo groot gebleven, Google belooft toch een betere batterijduur. Die bedraagt maximaal 120 uur als je de ‘Extreme batterijbesparing’-modus activeert. Dat was bij de Pixel 9a nog 100 uur. Veel hangt daarbij natuurlijk af van je gebruik. In hoeverre je in de praktijk echt langer vooruit kunt met de Pixel 10a moeten we nog testen.

Opladen gaat met een Pixel 10a ook sneller: 30 watt in plaats van 23 watt. Als je draadloos accusap tankt is dat maximaal 10 watt. Dat was bij de Pixel 9a nog 7,5 watt.

3. Kleuren

Google bracht de Pixel 9a vorig jaar uit in het paars, roze, zwart en wit. Op het eerste gezicht lijken de kleuren van de Pixel 10a ongeveer hetzelfde, maar ze zijn toch subtiel anders. Je kiest uit lichtblauw, rood/roze, zwart en grijs/beige.

4. Software

Uiteraard draait de Pixel 10a op een kale versie van Android 16. Je ontvangt zeven jaar lang alle denkbare updates en eindigt dus met Android 23. Beveiligingspatches rollen uit tot begin 2033. Nieuw is dat de 10a voor het eerst over ‘Satelliet SOS’ beschikt. Daarmee kun je een noodbericht sturen naar hulpdiensten als je in de problemen zit en geen normaal bereik hebt. Dat kan met zijn voorganger niet.

Pixel 9a

De Pixel 9a draaide uit de doos op Android 15 en krijgt eveneens zeven jaar ondersteuning. Je eindigt dus met Android 22 en ontvangt tot mei 2032 beveiligingspatches.

5. Prijs

De Pixel 10a heeft net als de 9a vorig jaar een adviesprijs van 549 euro. Daarvoor krijg je 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Voor 649 euro bestel je het model met 256GB opslag.

Zoals je hebt kunt lezen, zijn de verschillen met de Pixel 9a klein. Dat toestel koop je inmiddels voor veel minder geld: € 389,-. Als je tegelijk een abonnement afsluit, kun je soms nog meer besparen.

Toch liever de Pixel 10a? Via onderstaande links kun je het toestel los of in combinatie met een abonnement bestellen.

