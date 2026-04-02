Huawei FreeBuds Pro 5 vs FreeBuds Pro 4: deze oordopjes moet je hebben

De Huawei FreeBuds Pro 5 is vorige maand tegelijkertijd gelanceerd met de Runner 2, maar zijn de oordopjes beter dan de voorgangers, de FreeBuds Pro 4?

Jungle aan keuzes

Als je op zoek bent naar nieuwe oortjes, begeef je je al snel in een jungle van keuzes. Naast bekende audiomerken zoals Bose, JBL en Sony heeft bijna elke smartphonemaker ook één of meerdere oortjes in het assortiment.

Daarvan kennen we allemaal de Galaxy Buds van Samsung, de Pixel Buds van Google en natuurlijk de AirPods van Apple. Een merk als Huawei zou je misschien sneller over het hoofd zien. En dat is niet geheel terecht, want het Chinese merk brengt jaarlijks meerdere oortjes op de markt.

Met de FreeBuds Pro-serie mikt Huawei al jaren op het premiumsegment, maar hoe groot is het verschil tussen de nieuwe FreeBuds Pro 5 en zijn voorganger, de FreeBuds Pro 4?

Subtiele veranderingen in ontwerp met voelbaar verschil

Op het eerste gezicht lijkt er vrij weinig veranderd aan het uiterlijk van de Huawei FreeBuds Pro 5, los van het verschil in kleuren tussen beide generaties. De nieuwste generatie heeft namelijk twee nieuwe kleuren: zand en blauw, en er is afscheid genomen van de kleur groen.

Waar de case bij de FreeBuds Pro 4 werd omlijnd met een goudkleurige rand bij de sluiting, is er bij de FreeBuds Pro 5 gekozen voor één kleur. Een ontwerpkeuze die er naar onze mening voor zorgt dat het geheel wat strakker en rustiger oogt.

Aan de onderkant van de case is het speakertje, dat bij de Buds Pro 4 naast de usb-c-poort zat, verdwenen. Ook op de achterkant van het oplaaddoosje is een kleine verandering toegepast: het Huawei-logo is subtieler geworden ten opzichte van zijn voorganger.

De oortjes zelf zijn iets ronder afgewerkt en kleiner geworden in vergelijking met de FreeBuds Pro 4. Daardoor voelen ze minder lomp aan in je oren en ook iets lichter dan hun voorganger.

Verbazingwekkend goed geluid

Eén van de belangrijkste vragen die je jezelf stelt bij draadloze oortjes is: hoe klinken ze? En wat mag je verwachten van oortjes die tussen de 140 en 200 euro kosten?

Met de FreeBuds Pro-serie probeert Huawei te concurreren met bekende namen als Sony en JBL. En dat lukt ze eerlijk gezegd best goed. Zowel de FreeBuds Pro 4 als FreeBuds Pro 5 leveren een gebalanceerd geluid, met krachtige bassen die niet de overhand nemen.

Waar de FreeBuds Pro 4 nog een beetje kunnen vervormen als je de oortjes op standje gehoorbeschadiging zet, blijft het geluid bij de FreeBuds Pro 5 stabieler, ongeacht het volume. De audiobeleving van beide oortjes blijft verbazen. Voor een merk waarvan audio niet de core business is, winnen de FreeBuds Pro 4 en 5 het in mijn ogen van een aantal gerenommeerde audiomerken.

Persoonlijk hebben de FreeBuds Pro 5 mijn voorkeur. Ze klinken verfijnder en bieden meer een high-end audiobeleving. Ik luister naar diverse muziekgenres, van EDM en rock tot gospel en live-registraties. Over de hele linie blijven de oortjes goed overeind staan. Dit komt waarschijnlijk door de verbeterde dual driver.

Welke is stiller?

Een andere belangrijke factor bij het aanschaffen van oortjes is de actieve ruisonderdrukking. Je oortjes kunnen immers nog zo goed klinken, maar als ze veel omgevingsgeluid doorlaten, doet dat afbreuk aan je audiobeleving.

De noise cancelling op de FreeBuds Pro 4 is goed, maar op de Pro 5 nog iets beter. Waar de oortjes van vorig jaar op sommige momenten nog omgevingsgeluid doorlaten, is dat bij de FreeBuds Pro 5 aanzienlijk minder. Vooral op winderige dagen verbaast het mij hoe goed de wind wordt geblokkeerd.

Voor mijn werk reis ik veel met de trein en werk ik ook vaak onderweg. Om geconcentreerd te blijven, zet ik altijd de ruisonderdrukking aan. De afgelopen weken heb ik de FreeBuds Pro 4 en 5 om en om gedragen in de trein. Beide oortjes sluiten goed af, maar de FreeBuds Pro 5 doen dit net iets beter.

Dit komt waarschijnlijk door het nieuwe dual engine AI noise cancellation-systeem dat Huawei heeft toegevoegd aan de FreeBuds Pro 5. Een hele mond vol, maar het zorgt voor een hoorbaar verschil met zijn voorganger.

Bellen was zelden zo rustig

Als je veel reist of vaak in overleg zit, wil je ook dat de belkwaliteit van je oortjes goed is. Op beide FreeBuds Pro-modellen klinken gesprekken erg helder en prettig in diverse omstandigheden.

Toen de FreeBuds Pro 4 vorig jaar op de markt kwamen, claimde Huawei dat de oortjes zo goed konden isoleren dat je op een muziekfestival kon bellen en een verstaanbaar gesprek kon voeren. Destijds heb ik dit getest door met de oortjes voor een grote speaker te gaan zitten, met keiharde muziek. En gek genoeg was ik voor degene aan de andere kant van de lijn goed te horen.

Dezelfde test heb ik dit jaar ook met de FreeBuds Pro 5 gedaan, en opnieuw bleven telefoongesprekken goed verstaanbaar. Bellers hadden nauwelijks door dat er op de achtergrond harde muziek speelde. Het algoritme dat dit aanstuurt, doet zijn werk goed.

Het bijzondere aan dit algoritme is wanneer beide bellers FreeBuds Pro’s gebruiken. Samen met mijn vriendin heb ik dit getest: we liepen allebei buiten terwijl we belden, maar geen van ons kon aan de achtergrondgeluiden horen dat we buiten waren.

Eindoordeel: welke is beter?

Als je beide FreeBuds Pro-modellen naast elkaar zet, raden we aan om te kiezen voor de FreeBuds Pro 5. Ze zien er iets moderner uit dan de voorganger, bieden een fijnere audiobeleving en de ruisonderdrukking blokkeert net iets beter omgevingsgeluiden.

Daarnaast is de batterijduur iets verbeterd. Waar je bij de FreeBuds Pro 4 ongeveer vijf uur haalt met ANC aan, is dit bij de Pro 5 verbeterd naar zes uur. Dit is gebaseerd op een AAC-verbinding; bij een LDAC- of L2HC-verbinding ligt de batterijduur iets lager.

Een andere reden om voor de FreeBuds Pro 5 te kiezen, is de prijs. De nieuwe generatie is weliswaar duurder dan zijn voorganger, maar het prijsverschil bedraagt ongeveer 40 euro. Daar hoef je het dus niet voor te laten. De FreeBuds Pro 4 zijn nog steeds goed, maar de FreeBuds Pro 5 zijn op vrijwel elk vlak de betere en toekomstbestendigere keuze.

