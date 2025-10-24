Huawei Watch GT 6 Pro vs Watch GT 6: de 6 grootste verschillen

Moet je bij Huawei’s GT 6-horloge’s voor het Pro-model gaan of is de reguliere variant al voldoende voor jou? Je vindt de verschillen hier.

Lees verder na de advertentie.

Huawei Watch GT 6 Pro versus Watch GT 6

Huawei staat erom bekend smartwatches te maken in iedere prijscategorie, en die horloges hebben vervolgens ook weer verschillende uitvoeringen. Vandaag zetten de nieuwste horloges van de fabrikant tegenover elkaar: de Huawei Watch GT 6 Pro versus de Huawei Watch GT 6.

Kies voor de Huawei Watch GT 6 Pro… Kies voor de Huawei Watch GT 6… Als je het grootste en sterkste horloge wil.

Als je de beste batterijduur wil.

Als je ECG-opnames wil maken.

Als je de meeste sportfuncties wil.

Als een prijskaartje van 300+ euro geen probleem is. Als je ook een kleiner model wil.

Als je de beste batterijduur wil (alleen 46 millimetermodel).

Als ECG geen must is.

Als je geen golf, duiken of trail running doet.

Als je wat geld wil besparen.

1. Ontwerp

Over het algemeen heeft de Watch GT-lijn van Huawei een wat stoerder uiterlijk. Ten minste, als je kijkt naar de 46 millimetermodellen. Die hebben een ontwerp wat meer overeenkomt met een traditioneel mannenhorloge. Kijk je echter naar het 41 millimetermodel van van de reguliere GT 6, dan zie je dat deze veel eleganter oogt.

Huawei Watch GT 6 (41 millimeter) en GT 6 Pro

Waar de 46 millimeterversies van GT 6 en de GT 6 Pro strakke hoeken hebben en een bandje dat met een grote aansluiting aan de kast verbonden is, heeft de kleine GT 6 ronde randen, met twee beugeltjes om het bandje te bevestigen. Qua ontwerp zit hier het grootste verschil. Wil je überhaupt geen horloge van 46 millimeter, dan is de reguliere GT 6 je enige optie. De GT 6 Pro is er alleen in de grote uitvoering.

2. Materialen

Ben je opzoek naar de sterkste smartwatch? Dan is de GT 6 Pro de beste optie voor jou. Deze is namelijk gemaakt van titanium legering, oftewel: het materiaal is versterkt met titanium. Dat is beter bestand tegen krassen en stoten. Daarnaast is het scherm gemaakt van saffierglas, dat minder snel krast.

Op beide modellen van de Watch GT 6 vind je een behuizing van roestvrij staal. Dat oogt chique, maar kan iets minder goed tegen krassen en stoten. Het scherm is daarnaast beschermd met een “ultra harde deklaag”. Bij beide smartwatches hoef je je echt geen zorgen te maken dat ze snel krassen, maar de GT 6 Pro is hier wel het beste tegen beschermd.

3. Batterijduur

Huawei-horloges onderscheiden zich vooral op het gebied van batterijduur. Waar populaire Wear OS-horloges het vaak enkele dagen volhouden, is Huawei’s eigen Harmony OS zo energiezuinig, dat de batterij wel weken meekan op een lading.

Het 41 millimetermodel van de GT 6 behaalt maximaal 14 dagen batterijduur op een lading en bij gemiddeld gebruik is dit zo’n 7 dagen. De grotere Watch GT 6 en de GT 6 Pro behalen allebei een batterijduur van 21 dagen bij licht gebruik en 12 dagen bij gemiddeld gebruik.

4. Gezondheidsfuncties

Het aanbod van gezondheidfuncties op de Huawei GT 6-serie is ruim en bijna hetzelfde op zowel het Pro-, als niet-Pro-model. Beide horloges kunnen je bloedsaturatieniveau meten, hartslagvariabiliteit bijhouden en ze registreren wanneer je een val maakt. Het verschil zit hem in de ECG-functie.

Met een ECG-meting kan het horloge eventuele afwijkingen in je hartslag detecteren. Dit doet ie doormiddel van een contactpunt aan de zijkant van het horloge. De Huawei Watch GT 6 Pro heeft deze functie wel. Op de reguliere Watch GT 6 (41 en 46 millimeter) is deze functie niet aanwezig.

Huawei Watch GT 6 Pro

5. Sportmodi

Huawei biedt meer dan 100 sportmodi aan op haar smartwatches en op de GT 6-serie is vooral de wielrenmodus verder uitgebreid. Beide horloges kunnen nu sneller detecteren wanneer je aan een fietstocht begint. Daarnaast maakt de GT 6-serie het mogelijk om je virtuele vermogen te meten met AI. Voorheen was dit alleen mogelijk door externe sensoren te koppelen aan je smartwatch.

Nieuw op alleen de GT 6 Pro zijn uitgebreide hoogtemetingen tijdens trail running, die nu sneller updaten. Ook zijn golfkaarten op de Pro van hogere kwaliteit en heeft ‘ie een betere vrije duikmodus. Tenzij je deze sporten specifiek beoefent, biedt de reguliere GT 6 dus ook al veel inzichten in je trainingen.

6. Prijzen

Zoals je ziet zijn de verschillen tussen de Huawei Watch GT 6 en de GT 6 Pro relatief klein, mits je het 46 millimetermodel in huis haalt. Deze GT 6 is met een adviesprijs van 249 euro even duur als het 41 millimetermodel. Via de prijsvergelijker hieronder vind je de voordeligste aanbieder.

Huawei Watch GT 6 prijzen vergelijken Nieuw € 249,- Bekijk prijzen

Wil jij het beste van het beste? Dan is de Huawei Watch GT 6 Pro de smartwatch voor jou. Deze heeft een adviesprijs van 379 euro, maar is onderhand al in prijs gedaald. De beste deal vind je via onze prijsvergelijker hieronder.

Huawei Watch GT 6 Pro prijzen vergelijken Nieuw € 364,25 Bekijk prijzen

Wat kies jij? Pro of niet Pro? En kies je dan het 41- of 46 millimetermodel? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!