Dit zijn 5 Android-alternatieven voor de nieuwe iPad mini

De nieuwe iPad mini is een fraaie tablet, maar gelukkig zijn er veel voordeligere alternatieven in Android-land. Als je je tevreden stelt met minder krachtige hardware, althans…

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iPad mini alternatieven

Wie een kleine, maar krachtige tablet zoekt, kan het slechter treffen dan de nieuwe iPad mini (2026). Dankzij de A20 Pro-chip is hij net zo snel als de iPhone 18 Pro. Bovendien heeft het apparaat eindelijk een (8,5 inch-)oled-scherm. De prijs is niet mals: vanaf 759 euro.

Wie zoekt naar goede alternatieven voor de iPad mini moet zijn verwachtingen wellicht een beetje bijstellen. Kleine tablets die net zo goed zijn uitgerust als die van Apple bestaan in Android-land eigenlijk niet. Althans, niet als je ze in Nederland wil kopen. Toch zetten we vijf exemplaren op een rij, waarvan de meeste een stuk vriendelijker zijn voor de portemonnee

Samsung Galaxy Tab A11

Het meest voor de hand liggende alternatief komt (uiteraard) van Samsung. De Galaxy Tab A11 heeft een 8,7 inch-scherm en is daarmee iets groter dan de iPad mini. Het gaat om een lcd-scherm dat veel minder mooi is dan dat van Apple, al ligt de ververssnelheid wel op 90Hz. Daardoor ziet het beeld er soepeler uit, want de iPad komt niet verder dan 60Hz.

Dankzij de MediaTek Helio G99-chip kun je prima browsen en streamen, maar de Tab A11 is niet krachtig genoeg om mee te gamen. Wel wordt hij lekker lang ondersteund en is hij met 149,- euro vele malen goedkoper dan de iPad mini. In onze review lees je meer informatie.

Lenovo Tab One

De Lenovo Tab One lijkt verdacht veel op de Galaxy Tab A11. Je krijgt hetzelfde 8,7 inch-lcd-scherm en de accu is met 5100 mAh ook even groot. Hij laadt wel iets sneller op: met 20 in plaats van 15 watt. Daar staat tegenover dat de Mediatek Helio G85-chip iets trager is. Ook bestaat er onduidelijkheid over het softwarebeleid. We gaan ervan uit dat je minder updates krijgt dan bij Samsung. De prijs is ongeveer gelijk: rond de 140 euro.

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Samsung Galaxy Tab Active 5

Zoek je een tablet die tegen een stootje kan? Dan is de Samsung Galaxy Tab Active 5 ook het overwegen waard. Die heeft een erg stevige behuizing en is dankzij de IP68-certificering stof- en waterbestendig.

Er zit een Exynos 1380-chip in deze tablet, waarmee hij een stukje krachtiger is dan de Tab A11 hierboven. Het lcd-scherm is met 8 inch juist iets kleiner, maar oogt door de verversingssnelheid van 120Hz nog soepeler. Je betaalt wel flink voor de bouwkwaliteit, want de Tab Active 5 kost 479,- euro.

Lenovo Legion Tab

De Lenovo Legion Tab is dankzij zijn Snapdragon 8 Gen 3-chip de enige tablet uit dit rijtje die je enigszins high-end kunt noemen. Hoewel de processor al een paar jaar oud is, staat hij nog altijd zijn mannetje. Het is zelfs mogelijk om de meeste 3D-games te draaien op dit apparaat.

Het 8,8 inch-scherm gebruikt nog steeds een lcd-paneel, maar dat is wel van betere kwaliteit dan de tablets hierboven. Zo ligt de resolutie met 2560 bij 1600 pixels erg hoog en geniet je van een ververssnelheid tot 144Hz. Daardoor ziet het beeld er veel soepeler uit dan op de iPad mini.

De accu is met 6550 mAh ook groter dan bij de Samsungs hierboven. Je betaalt tussen de 500 en 600 euro voor de Lenovo Legion Tab. Helaas bestaat er enige onduidelijkheid over het updatebeleid.

Redmi Pad 2 9.7

Hier smokkelen we een beetje, want de Redmi Pad 2 9.7 heeft, je raadt het al, een 9,7 inch-scherm. Daarmee is hij een flinke slag groter dan de iPad mini, maar toch kleiner dan de meeste tablets die je anno 2026 kunt kopen. Het lcd-display heeft een ververssnelheid van 120Hz, zodat beelden er soepel uitzien.

Je betaalt zo’n 180 euro voor deze Redmi Pad. Dat lijkt ons een prima deal, want met de relatief grote accu van 7600 mAh kun je een hele poos vooruit. De Snapdragon 6s Gen 2-chip is snel genoeg voor alledaagse taken, maar niet voor gaming.