iPhone 18 Pro: dit zijn 4 uitstekende Android-alternatieven 

De iPhone 18 Pro is deze week door Apple aangekondigd en de prijzen zijn niet mals. Dit zijn vier Android-alternatieven van hetzelfde kaliber.

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Alternatieven voor de iPhone 18 Pro (Max)

Elke jaar in september kijken Apple-fans reikhalzend uit wat het bedrijf uit Cupertino voor iPhones op hen afvuurt. Dit jaar was een bijzondere presentatie, omdat Apple voor het eerst een vouwbare telefoon lanceerde: de iPhone Duo.

Maar niet iedereen zal verzadigd zijn geweest, want er werd geen basismodel van de iPhone 18-serie gepresenteerd. De Pro-modellen werden daarentegen wel gelanceerd. Je krijgt een betere chip, een camera die meer licht toelaat en verbeterde accuduur.

Toch moet je diep in de buidel tasten voor een iPhone 18 Pro (Max). Voor het instapmodel van 256GB betaal je 1479 euro en voor de iPhone 18 Pro Max ligt de vanafprijs op 1629 euro. Wij bij Android Planet zijn de beroerdste niet en zetten daarom 4 Android alternatieven voor je op een rijtje.

1. Samsung Galaxy S26 Ultra

De Samsung Galaxy S26 Ultra is het meest complete toestel van dit viertal. Met zijn 6,9 inch-amoled-scherm is het geen kleine smartphone, maar je krijgt daar wel een mooi display voor terug. Het scherm ververst tot 120Hz en heeft een ingebouwd Privacy Display, waarmee je voorkomt dat mensen naast je gemakkelijk kunnen meekijken.

Ook op cameragebied pakt Samsung flink uit. De hoofdcamera is 200 megapixel, de groothoeklens is 50 megapixel en je krijgt ook twee telelenzen. Eentje voor zowel 3x optische zoom en de ander voor 5x optische zoom. Dat maakt de S26 Ultra behoorlijk compleet.

Onder de motorkap vinden we de Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Dat is één van de snelste chips die je momenteel in een Android-telefoon kan vinden De accu heeft een batterijcapaciteit van 5000 mAh en opladen gaat met maximaal 60 watt. Draadloos laden is uiteraard ook mogelijk.

Het instapmodel met 256GB aan opslag en 12GB aan werkgeheugen heeft een adviesprijs van 1449 euro, maar is online al goedkoper te vinden. Mocht je meer opslag willen dan heb je de keuze uit 512GB of 1TB aan opslag. De Galaxy S26 Ultra is een goede keuze als je gewoon het beste en meest complete Samsung-toestel wilt.

→ Lees ook de review van de Samsung Galaxy S26 Ultra

2. Google Pixel 11 Pro

De Google Pixel 11 Pro heeft een amoled-scherm van 6,3 inch met ververssnelheid tot 120Hz en een piekhelderheid van 3600 nits. Daardoor blijft het scherm ook in de volle zon goed zichtbaar.

Google legt veel nadruk op fotografie. Je krijgt drie camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en een 48 megapixel telelens met 5x optische zoom. Dankzij Googles beeldverwerking en AI-functies haal je veel uit de camera’s.

De Pixel 11 Pro wordt aangedreven door Googles Tensor G6-chip en blinkt vooral uit om AI-functies lokaal uit te voeren. De Pixel draait op een onaangepaste versie van Android 17. De batterij heeft een batterijcapaciteit van 4850 mAh.

Je hebt de keuze uit twee opslag varianten bij de Google Pixel 11 Pro. Een variant met 12GB werkgeheugen en 256GB aan opslag en versie met 16GB werkgeheugen en 512GB aan opslagcapaciteit. Het instapmodel kost 1199 euro.

→ Lees ook de review van de Google Pixel 11 Pro

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3. Oppo Find X9 Ultra

De Oppo Find X9 Ultra gooit het over een heel andere boeg. Waar Samsung en Google vooral een goede allrounder proberen te maken, lijkt Oppo de smartphone vooral voor fotografieliefhebbers te hebben gemaakt.

De hoofdcamera heeft een resolutie van 200 megapixel, maar ook de telelens beschikt over 200 megapixel. Daar komt nog een 50 megapixel-groothoeklens en een 50 megapixel-telelens met 10x optische zoom bij.

Het scherm is een 6,82 inch-exemplaar met een ververssnelheid tot 120Hz en een piekhelderheid tot 1800 nits. De Find X9 Ultra gebruikt de Snapdragon 8 Elite Gen 5 en beschikt in Nederland over 12GB RAM en 512GB opslag.

Een ander groot voordeel naast de uitgebreide camera’s is de batterij van 7050 mAh. Hij kan 100 Watt bedraad opladen en 50 Watt draadloos. De het instapmodel van de Oppo Find X9 Ultra kost 1499 euro, maar je krijgt daarvoor wel een van de meest uitgebreide camerasystemen die momenteel in een smartphone te vinden zijn.

→ Lees ook de review van de Oppo Find X9 Ultra

4. Xiaomi 17 Ultra

De Xiaomi 17 Ultra richt zich hetzelfde als de Find X9 Ultra op liefhebbers van fotografie. Zowel de hoofdcamera als de groothoeklens zijn 50 megapixel. De verrassing zit hem in de telelens. Die is 200 megapixel met 4,3x optische zoom.

Fotografie is niet de enige gelijkenis met de Find X9 Ultra, beide telefoons maken namelijk gebruik van dezelfde processor. De Xiaomi 17 Ultra wordt namelijk ook aangedreven door de Snapdragon 8 Elite Gen 5.

De 17 Ultra heeft een 6,9 inch-amoled-scherm met een ververssnelheid tot 120Hz. De piekhelderheid is 3500 nits. De batterij heeft een capaciteit van 6000 mAh en kan 90 Watt bedraad opladen en 50 watt draadloos.

Het vlaggenschip van Xiaomi komt in twee uitvoeringen. Een instapmodel met 16GB werkgeheugen en 512GB aan opslag een een variant met 16GB werkgeheugen en 1TB aan opslagcapaciteit. Het instapmodel heeft een schappelijk prijskaartje van 1299 euro voor de hoeveelheid aan premium specificaties die je er voor krijgt.

→ Lees ook de review van de Xiaomi 17 Ultra