Motorola Edge 70 Pro vs Samsung Galaxy S26: welke moet je kiezen?

Twijfel je tussen de Motorola Edge 70 Pro vs de Samsung Galaxy S26? Dat komt goed uit, want in dit artikel zetten we de grootste verschillen tussen deze smartphones voor je op een rij.

De Motorola Edge 70 Pro is het best uitgeruste model in Motorola’s nieuwe Edge-serie. Toch is hij met een adviesprijs van 599,99 euro goedkoper dan de Samsung Galaxy S26, die je momenteel voor € 699,- aanschaft.

Kun je geld besparen door voor de Motorola te gaan of is de Samsung voor jou toch een betere keuze? We nemen de verschillen met je door in onze Motorola Edge 70 Pro vs Samsung Galaxy S26-vergelijking!

Kies voor de Motorola als je… Kies voor de Samsung als je… Een groter scherm wil Een compacte smartphone wil Een betere accuduur wil Een snellere chip wil Foto’s wil maken in hogere resolutie Een beter updatebeleid wil Sneller wil opladen Betere AI-functies wil Een betere waterbestendigheid wil Meer werkgeheugen wil

1. Scherm en ontwerp

Dit zijn twee erg verschillende smartphones. De Edge 70 Pro heeft een groot 6,78 inch-oled-scherm met licht gebogen randen. Dat van de Galaxy S26 is met 6,3 inch een stuk compacter en bovendien helemaal plat. Kwalitatief zijn de schermen vergelijkbaar. Hoewel de Motorola een hogere piekhelderheid en ververssnelheid heeft, zul je daar niet zoveel van merken.

Wel fijn is dat de Motorola een IP68/69-certificatie heeft. Daarmee is hij niet alleen stof-en waterbestendig, want zelfs harde waterstralen zullen geen schade veroorzaken. Daar moet je bij de Samsung voorzichtiger mee zijn. Ook zou de Edge beter tegen een stootje én extreme temperaturen moeten kunnen. Het glas van de S26 is wel krasbestendiger.

Qua ontwerp is de S26 een stuk zakelijker, met een smal camera-eiland. Dat van de Edge 70 Pro is uitbundiger met fraaie glooiingen op de achterzijde. Het toestel is met 190 gram ook zwaarder dan zijn concurrent, die 167 gram weegt. Ze zijn met 7,2 millimeter precies even dik.

2. Hardware

Wie het snelste toestel wil, moet duidelijk bij Samsung zijn. De Exynos 2600-chip is een stuk rapper dan de MediaTek Dimensity 8500 Ultra in de Motorola. Ook geeft Samsung je standaard 12GB werkgeheugen, terwijl de goedkoopste versie van de Edge 70 Pro maar 8GB aan boord heeft.

Beide telefoons hebben minimaal 256GB opslag. Tegen een meerprijs kun je kiezen voor 512GB. Die variant van de Motorola heeft trouwens ook direct 12GB werkgeheugen.

Toch is de Edge zeker geen trage telefoon. Sterker nog: in het dagelijks gebruik zul je vermoedelijk niet zoveel verschil zien. Pas als je de processor flink aan het werk zet, door bijvoorbeeld te gamen of zware AI-toepassingen te draaien, zul je merken dat de Samsung krachtiger is. Mogelijk houdt hij zijn snelheid in de toekomst ook langer vast.

3. Camera’s

Qua camera’s zijn dit allebei middenmotors. De Samsung heeft een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, een 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom en een 12 megapixel-selfiecamera.

De Motorola heeft soortgelijke camera’s, maar dan allemaal met een resolutie van 50 megapixel. Vooral de telelens (met 3,5x zoom) lijkt beter dan het exemplaar op de Samsung. Dat gaan we uiteraard nog uitgebreid testen voor onze review van het toestel.

4. Accuduur en opladen

Hier neemt Motorola een duidelijke voorsprong. Als je een goede accuduur belangrijk vindt, zal de Edge 70 Pro met zijn batterij van 6500 mAh je beter bevallen dan de Galaxy S26. Die heeft een accu van slechts 4300 mAh. Daar haal je in de meeste gevallen het einde van de dag wel mee, maar met de Motorola kun je bij licht gebruik best twee dagen vooruit.

Het toestel laadt met 90 watt ook veel sneller op, want de Samsung blijft steken op slechts 25 watt. Draadloos tank je beide toestellen met 15 watt bij.

5. Software

Samsung slaat keihard terug met het superieure updatebeleid. Je ontvangt zeven jaar lang nieuwe versies van Android en ook zeven jaar beveiligingspatches. De Motorola krijgt maar drie nieuwe versies van het besturingssysteem. Beveiligingspatches rollen vijf jaar uit. Dat is redelijk, maar ook niet meer dan dat.

We zijn wel fan van Motorola’s software, die dicht bij het kale Android blijft. De One UI-schil van Samsung is een stuk zwaarder, maar biedt ook meer aanpassingsmogelijkheden. Bovendien is Galaxy AI een stuk geavanceerder dan de AI van Motorola.



6. Prijs

Voor de Samsung Galaxy S26 betaalde je bij de release 999 euro, maar inmiddels is de prijs gedaald tot € 699,-. Als je tegelijk een abonnement afsluit, profiteer je vaak van mooie acties.

Zoals gezegd kost de Motorola Edge 70 Pro officieel 599,99 euro. Daarvoor krijg je 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. De laagste prijs van dit moment is € 549,-. De variant met 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte is een stuk duurder: 799 euro. Dit zijn de beste abonnementsdeals: