Motorola Edge 70 vs Samsung Galaxy S25 Edge vs iPhone Air: 6 verschillen

Ze zijn allemaal dun, maar toch behoorlijk verschillend. In onze Motorola Edge 70 vs Samsung Galaxy S25 Edge vs iPhone Air-vergelijking zetten we deze ‘skinny smartphones’ naast elkaar.

Motorola Edge 70 vs Samsung Galaxy S25 Edge vs iPhone Air

Jarenlang werden smartphones alleen maar groter, zwaarder en vaak ook dikker. Dit jaar zien we een duidelijke omwenteling. Samsung kwam met de dunne Galaxy S25 Edge en Apple bracht de iPhone Air uit. Hoewel dat nog geen verkoopsuccessen lijken, volgt Motorola in het spoor van de marktleiders met de Edge 70.

Zie jij zo’n slanke smartphone wel zitten? Dan ben je waarschijnlijk benieuwd naar de verschillen tussen de Motorola Edge 70 vs de Samsung Galaxy S25 Edge en vs de iPhone Air. We nemen ze in deze vergelijking met je door.

1. Ontwerp en scherm

Dun, dunner, dunst. De iPhone Air gaat aan kop met een dikte van 5,6 millimeter, terwijl de S25 Edge 5,8 millimeter is. Motorola wist de Edge 70 nét onder de 6 millimeter te houden: 5,99 millimeter om precies te zijn. Die verschillen zijn klein, maar wie wil kunnen pochen met de állerdunste moet dus bij Apple wezen.

Vind je vooral het gewicht belangrijk? Dat wint Motorola, want de Edge 70 is met 159 gram net iets lichter dan S25 Edge (163 gram) en de iPhone Air (165 gram).

Die laatste is dan wel weer het kleinst van de drie, omdat hij een 6,5 inch-oled-scherm heeft. Het gaat om een ltpo-paneel met een maximale ververssnelheid van 120Hz, dat automatisch kan terugschakelen naar 1Hz. Daarmee spaar je de batterij als je statische content bekijkt. De Samsung heeft dat ook, maar is met 6,7 inch iets groter.

Motorola Edge 70

De Motorola heeft eveneens een 6,7 inch-scherm maar dat is iets eenvoudiger dan dat van zijn concurrenten. Hij draait wel op maximaal 120Hz, waardoor je geniet van vloeiende beelden, maar kan niet verder terug dan 60Hz.

In het dagelijks gebruik zullen de overige verschillen, zoals de resolutie en de maximale helderheid, je vermoedelijk niet opvallen. Deze drie smartphones hebben allemaal een prima scherm, dat in vrijwel alle omstandigheden goed is af te lezen.

2. Hardware

De S25 Edge en iPhone Air draaien op zeer rappe chips. Het gaat om respectievelijk een Snapdragon 8 Elite en Apple’s A19 Pro. Die zijn aan elkaar gewaagd. Apple’s processor is net iets sneller, terwijl de gpu bij Samsung iets beter presteert. Dat is vooral belangrijk als je veel games speelt op je smartphone. In de praktijk lijkt de hardware ons geen doorslaggevende factor als je tussen deze toestellen twijfelt.

Dat is anders bij de Motorola Edge 70. Die heeft een Snapdragon 7 Gen 4-chip aan boord. We kunnen dat geen trage processor noemen, want zelfs de meeste games kun je er best mee spelen. Toch staat hij duidelijk een treetje, en misschien wel twee, lager dan de chips in de Samsung en iPhone.

Als je het belangrijk vindt dat je smartphone altijd en overal botersoepel reageert, en dat nog jaren blijft doen, is de Edge 70 een minder goede keuze dan de S25 Edge of de Air.

3. Software

Smartphones van Motorola en Samsung draaien natuurlijk op Android. Samsung legt daar zijn eigen One UI-schil overheen, die het uiterlijk behoorlijk aanpast en een vrachtwagen vol AI-functies toevoegt. Motorola blijft veel dichter bij Google’s kale besturingsysteem. AI is zeker wel aanwezig, maar minder nadrukkelijk dan bij Samsung.

Motorola belooft vier nieuwe versies van Android naar de Edge 70 te brengen. Aangezien hij uit de doos op Android 16 draait, eindig je dus op Android 20. De Galaxy S25 Edge kwam uit met Android 15 en ontvangt zeven nieuwe versies van het besturingssysteem. Android 22 is de laatste halte. Samsung brengt beveiligingsupdates uit tot 2032. Motorola stopt daar een jaartje eerder mee: in 2031 dus.

De vergelijking met Apple is een lastige. Niet alleen omdat iOS natuurlijk een heel ander besturingssysteem is met zijn eigen voor- en nadelen, maar ook omdat ze in Cupertino geen updatebeloftes doen. De ervaring leert echter dat iPhones een jaar of zes, zeven volledig worden ondersteund. Je zit zeker tot 2031 gebakken.

Samsung Galaxy S25 Edge

4. Camera’s

Dunne smartphones hebben een aantal nadelen. Eén daarvan is dat er minder ruimte is voor de camera’s. Waar de Motorola Edge 60 nog over een telelens beschikte om mee in te zoomen, heeft de Edge 70 alleen een 50 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens met diezelfde resolutie. Ook de Galaxy S25 Edge heeft maar twee camera’s: een 200 megapixel-hoofdcamera en een 12 megapixel-groothoeklens.

De Samsung is daarmee waarschijnlijk de beste camerasmartphone van de drie. Dankzij de hoge resolutie van de hoofdcamera kun je toch nog een stukje inzoomen zonder al te veel kwaliteitsverlies. Apple koos voor een enkele 48 megapixel-camera. Zowel een groothoeklens als een telelens ontbreken. Wel beschikt de iPhone Air over veruit de beste selfiecamera van het stel, als dat belangrijk voor je is.

5. Accu en opladen

Het tweede grote nadeel van dunne smartphones is dat er minder ruimte overblijft voor de accu. In de Galaxy S25 Edge zit een batterij van 3900 mAh, terwijl de iPhone Air over slechts 3149 mAh beschikt. Omdat Apple zijn software én hardware zelf ontwikkelt, en dus beter op elkaar af kan stemmen, is de accuduur toch ongeveer even goed als bij de Samsung. Bij gemiddeld gebruik kun je er de dag net mee doorkomen. Ga je veel fotograferen of navigeren? Dan is het verstandig om een powerbank mee te nemen.

Motorola koos als enige voor een silicium-koolstof-accu. Deze nieuwe generatie batterijen biedt een hogere energiedichtheid. Daardoor past er een accu van 4800 mAh in de Edge 70. Dat is alsnog iets minder dan gemiddeld anno 2025, maar zorgt vermoedelijk wel voor minder batterijstress dan wanneer je met een S25 Edge of iPhone Air rondloopt.

iPhone Air

Bovendien laadt de Edge 70 met 68 watt een stuk sneller op dan de iPhone en Galaxy, die allebei rond de 25 watt hangen. Motorola wint het op batterijgebied dus dik van zijn concurrenten. Draadloos laden is trouwens ook mogelijk met al deze smartphones.

6. Prijzen

We stipten het in het begin van dit artikel al even aan: dunne smartphones zijn vooralsnog geen verkoopsucces. Samsung vroeg aanvankelijk 1249 euro voor de S25 Edge, maar inmiddels koop je hem al voor € 599,-. De iPhone Air heeft een adviesprijs van 1229 euro, maar is ook al een stuk voordeliger te krijgen. De beste prijzen check je bij onze vrienden van iPhoned.

Daardoor zit de Motorola Edge 70 vooralsnog in een lastig parket. De adviesprijs ligt met 799 euro weliswaar een stuk lager, maar in de praktijk betaal je er op het moment van schrijven meer voor dan voor de S25 Edge. Die is niet alleen nog iets dunner, maar heeft ook een snellere chip én krijgt langer updates. Hieronder vind je de beste deals als je voor de Samsung kiest.

Ga je toch liever voor de Motorola Edge 70, bijvoorbeeld omdat je die grotere accu wil en je je dunne smartphone sneller wil kunnen opladen? Ook dat snappen we. Je vindt de beste aanbiedingen in onze vergelijker hieronder.