Motorola Edge 70 vs Samsung Galaxy S25 Edge: 6 verschillen

Er verschijnen de laatste tijd veel slanke en lichte smartphones, die fijn in de hand liggen. In dit artikel vergelijken we er twee: de Motorola Edge 70 vs de Samsung Galaxy S25 Edge. Welke past het beste bij jou?

Motorola Edge 70 vs Samsung Galaxy S25 Edge

Dunne smartphones hebben het voordeel dat ze gemakkelijk in je broekzak glijden én heel lekker vasthouden. Nadelen zijn er ook, want in zo’n slanke behuizing past natuurlijk niet zo’n grote accu als in een dikker toestel.

Ben jij bereid om dat compromis te aanvaarden? Dan heb je een aantal opties. We zetten er in dit artikel twee voor je tegenover elkaar: de Motorola Edge 70 vs de Samsung Galaxy S25 Edge. Ze zijn allebei dun, maar verschillen toch behoorlijk.

Kies de Motorola Edge 70 als je… Kies de Galaxy S25 Edge als je… Een grotere accu wil Een snellere chip wil Snel wil opladen Betere camera’s wil De lichtste telefoon wil De dunste telefoon wil De beste bescherming wil tegen water De langste ondersteuning wil

Motorola Edge 70

1. Ontwerp en scherm

Het ontwerp van de Motorola Edge 70 is indrukwekkend. Het toestel is slechts 6 millimeter dik, weegt 159 gram en herbergt toch een groot scherm. Dankzij de IP68/69-certificering is hij niet alleen stof- en waterdicht, maar je kunt er zelfs onder hoge druk water tegenaan spuiten als je dat zou willen. De smartphone moet bovendien tegen een stootje kunnen als je hem laat vallen.

De Samsung Galaxy S25 Edge is met 5,8 millimeter nóg iets dunner, maar met 163 gram wel net iets zwaarder. Deze verschillen zijn natuurlijk erg klein. Je zult er in de praktijk weinig van merken. Het zijn allebei zeer dunne en lichte smartphones. De S25 Edge is met zijn IP68-certificering overigens niet bestand tegen harde waterstralen. Tenzij je van plan was om hem schoon te maken in de vaatwasser vinden we dat geen groot nadeel.

Beide telefoons hebben een prachtig 6,7 inch-oled-scherm. Dat van de Samsung heeft een hogere resolutie, terwijl de Motorola een hogere helderheid haalt. Ze hebben een ververssnelheid van 120Hz, die garant staat voor soepele beelden. De schermen zijn dus aan elkaar gewaagd, waarbij het belangrijkste verschil is dat de S25 Edge beter bestand is tegen krasjes.

Samsung Galaxy S25 Edge

Aan de voorkant lijken de concurrenten sterk op elkaar, maar dat is aan de achterzijde anders. Samsung kiest voor strak glas met een subtiel camera-eiland. Motorola voor een nylon-achtig materiaal dat een goede grip biedt. Het camera-eiland is bovendien een stuk groter. Waar je voorkeur naar uitgaat, is natuurlijk persoonlijk.

2. Hardware

We schreven het al in de inleiding: deze toestellen verschillen behoorlijk van elkaar. Nergens is dat duidelijker dan bij de hardware. De Motorola Edge 70 is een midrange smartphone, die draait op een Snapdragon 7 Gen 4-chip. Dat is een betrouwbaar ding, waarmee je prima kunt appen en streamen. Ook het spelen van de meeste games gaat de processor redelijk af.

Toch is hij geen partij voor de Snapdragon 8 Elite in de Samsung Galaxy S25 Edge. Dat is een high-end processor die grofweg twee keer zo goed presteert. Bij de gpu, belangrijk als je veel gamet, blijkt dat verschil zelfs nog groter.

Wie een supersnelle smartphone zoekt, is met de Samsung simpelweg beter af. Wel biedt Motorola standaard meer opslag (512GB) dan zijn concurrent (256GB). Beide telefoons beschikken over 12GB werkgeheugen.

Dat de Samsung een luxer toestel is, zie je ook af aan de vingerafdrukscanner. Dat is een ultrasonische variant, die sneller werkt dan de optische scanner van Motorola. Wereldschokkend is het verschil niet, maar houd er wel rekening mee. Door de dunne behuizing produceren de luidsprekers van deze telefoons niet zoveel bass.

3. Camera’s

De camera’s hebben eveneens te lijden onder het dunne profiel. Beide smartphones hebben er slechts twee op de achterzijde. Samsung koos voor een 200 megapixel-hoofdcamera. Het gaat om hetzelfde exemplaar dat ook op de S25 Ultra zit. Die presteert beter dan de 50 megapixel-hoofdcamera van de Edge 70. Door de hoge resolutie kun je er bovendien best een aardig stukje digitaal mee inzoomen. Handig, want een telelens ontbreekt op deze telefoons.

Wel krijg je een groothoeklens voor wijdere plaatjes. Die van de Motorola heeft een hogere resolutie (50 vs 12 megapixel), maar gebruikt een kleinere sensor. In de praktijk zullen ze vergelijkbaar presteren. Motorola heeft wel een iets betere selfiecamera, mocht je veel zelfportretten schieten.

4. Accuduur en opladen

Tot nu toe trok Motorola vaak aan het kortste eind, maar daar komt nu rigoureus verandering in. Omdat de fabrikant koos voor een silicium-koolstof-accu heeft de batterij een hogere capaciteit: 4800 mAh vs 3900 mAh in de Samsung.

Dat scheelt bijna 25 procent, wat je zeker merkt. Met een Edge 70 zul je het einde van de dag meestal wel halen zonder bijladen. Dat is met de S25 Edge een stuk lastiger, vooral als je veel gamet of video’s bekijkt. Bovendien laadt de Motorola met 68 watt een stuk sneller op. In 41 minuten zit hij helemaal vol. Daar heeft de Samsung ruim een uur voor nodig, want die laadt op met maximaal 25 watt.

Draadloos laden kan trouwens ook. Dat gaat op beide smartphones met 15 watt wel een stuk trager.

5. Software

Van alle fabrikanten, buiten Google, blijft Motorola misschien wel het dichtst bij het pure Android. Er zijn best enkele aanpassingen, maar die zijn een stuk subtieler dan bij Samsung. Dat legt met One UI een behoorlijk zware softwareschil over het besturingssysteem heen. De AI-functies van Samsung zijn wel een stuk bruikbaarder. Ook levert de Koreaanse fabrikant minder reclame in de vorm van ongewenste apps mee.

Het updatebeleid dan. Motorola belooft vier grote updates van Android naar de Edge 70 te brengen en rolt zes jaar beveiligingspatches uit. Dat is niet heel slecht, maar beduidend minder goed dan Samsung. De S25 Edge wordt zeven jaar lang volledig ondersteund met beveiligingspatches, nieuwe functies én toekomstige versies van Android.

6. Prijs

De adviesprijzen van deze smartphones lopen behoorlijk uiteen. Motorola vroeg aanvankelijk 799 euro voor de Edge 70. De Samsung Galaxy S25 Edge kostte vorig jaar maar liefst 1249 euro. Dat verschil is wel verklaarbaar, want de Motorola is een middenklasser, terwijl we bij de Samsung spreken over een high-end toestel.

Inmiddels liggen de prijzen echter bijzonder dicht bij elkaar. Je haalt de Galaxy S25 Edge al in huis voor € 629,-, waarmee hij bijna de helft goedkoper is geworden. De Motorola Edge 70 kost momenteel € 644,-.

