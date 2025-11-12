Motorola Edge 70 vs Samsung Galaxy S25: de 5 grootste verschillen

We vergelijken Motorola’s Edge 70 met het huidige vlaggenschip van Samsung: de Galaxy S25. Hoe verschillen de high-end telefoons van elkaar?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Edge 70 vs Samsung Galaxy S25

Eerder vergeleken we de dunste smartphones van dit moment met elkaar: de Samsung Galaxy S25 Edge vs Motorola Edge 70 vs de iPhone Air. Ook hebben we de nieuwe Edge 70 tegenover zijn directe voorganger, de Edge 60, gezet.

In dit artikel vergelijken we de Motorola Edge 70 met de Samsung Galaxy S25. De smartphones delen een belangrijke eigenschap: ze zijn opvallend licht. Toch zijn de verschillen verder groot, zoals je hieronder leest.

1. Licht vs. compact

De Motorola Edge 70 onderscheidt zich door de extra dunne behuizing. Het toestel is slechts 5,99 millimeter dik en met 159 gram ook opvallend licht. De Samsung Galaxy S25 is slechts 3 gram zwaarder, maar met 7,2 millimeter wel een stukje forser.

Belangrijk om te weten is dat de Samsung S25 een veel handzamere telefoon is. De smartphone heeft een compact scherm van 6,2 inch, dat je fijner met één hand bedient. Dat is bij het 6,7 inch-display van de Motorola Edge 70 een stuk moeilijker. Het is dus maar net de vraag wat je belangrijker vindt: een groot scherm, of een compacte telefoon.

De Motorola Edge 70

2. Welk toestel is sneller?

Ook bij de interne hardware zien we flinke verschillen. Om maar met de deur in huis te vallen: de Samsung Galaxy S25 is een krachtigere smartphone dan de Moto en dat komt door de aanwezige processor. De S25 heeft een Snapdragon 8 Elite-chip, die enorm rap is.

De Edge 70 van Motorola moet het doen met een Snapdragon 7 Gen 4-processor. Die is zeker niet langzaam en tijdens dagelijks gebruik gewoon lekker vlot, maar wel minder geschikt voor bijvoorbeeld zware games. De S25 draait deze vloeiender.

De Motorola heeft wel als voordeel dat je standaard 12GB aan werkgeheugen en 512GB aan opslagruimte krijgt. De S25 heeft ook 12GB RAM, maar verder een schamele 128GB opslag. Dat is voor een high-end smartphone anno 2025 echt karig.

De Motorola Edge 70 en Samsung Galaxy S25 hebben allebei een 50 megapixel-hoofdcamera. De Samsung heeft een verouderde groothoeklens van 12 megapixel, die al heel wat jaartjes meegaat. De Edge 70 is daarentegen uitgerust met een 50 megapixel-exemplaar, met een grotere sensor die meer licht opvangt.

De Samsung Galaxy S25

We moeten de camera’s van de Edge 70 nog uitgebreid testen, maar de Moto lijkt een streepje voor te hebben. De Samsung Galaxy S25 heeft ook nog een 10 megapixel-telelens voor ingezoomde foto’s en die ontbreekt bij de Edge 70. Houd daar dus rekening mee.

Dan het updatebeleid voor beide smartphones. Hieronder zetten we op een rijtje op welke Android-versie de Edge 70 en Galaxy S25 draaien, hoeveel Android-upgrades ze krijgen en tot wanneer beveiligingspatches worden uitgerold.

Motorola Edge 70: Android 16, vier OS-upgrades, tot oktober 2031 beveiligingspatches

Android 16, vier OS-upgrades, tot oktober 2031 beveiligingspatches Samsung Galaxy S25: Android 15, zeven OS-upgrades, tot januari 2032 beveiligingspatches

Als je een lang updatebeleid belangrijk vindt, moet je dus bij de Samsung Galaxy S25 zijn. Het toestel krijgt nog tot en met Android 22 upgrades en kun je tot en met januari 2032 veilig gebruiken. De ondersteuning van de Motorola Edge 70 loopt enkele maanden eerder af, maar de telefoon krijgt ook maar updates tot Android-versie 20.

4. Grotere accu, veel sneller laden

Tot nu toe gaat de Samsung Galaxy S25 er vaak als de winnaar vandoor. Bij de accuduur en het opladen heeft de Motorola Edge 70 echter duidelijk een streepje voor. Niet alleen heeft de telefoon een grotere batterij, hij maakt ook gebruik van nieuwe accutechnologie én hij laadt stukken sneller op.

De Edge 70 is uitgerust met een 4700 mAh-accu, waarbij silicium-koolstof-technologie zorgt dat er toch een flinke batterij in de slanke behuizing past. Ter vergelijking: de S25, die toch een stukje dikker is, moet het doen met 4000 mAh. De accuduur van de Samsung is dan ook niet geweldig, zoals je in de Galaxy S25 review kunt lezen.

Samsung loopt qua oplaadsnelheid altijd behoorlijk achter op andere merken, en dat zien we ook bij de Galaxy S25. Het toestel kan ‘snelladen’ met 25 watt, waardoor je de telefoon in een half uur voor ongeveer de helft vult. De Edge 70 ondersteunt snel opladen met maximaal 68 watt; best een verschil dus.

5. De prijzen

De Motorola Edge 70 heeft een adviesprijs van 799 euro en is sinds kort verkrijgbaar. De Galaxy S25 is is begin dit jaar uitgebracht voor 899 euro, maar inmiddels behoorlijk in prijs gedaald. Je koopt ‘m op dit moment voor € 595,-.

Wel krijg je tijdelijk (tot en met het einde van het jaar) flink wat extra’s bij de Edge 70: een Motorola Watch Fit-smartwatch, Buds Loop-oordopjes, Moto Tag (een bluetooth-tracker) en een 68 watt-oplader.