Motorola Signature 27 vs Signature: de 5 grootste verschillen

Motorola heeft een nieuwe high-end smartphone, maar hoe verhoudt die zich tot de oude? Je leest het in deze Motorola Signature 27 vs Signature-vergelijking!

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Motorola Signature 27 vs Signature

Vorig jaar introduceerde Motorola een nieuwe lijn van smartphones: de Signature. Die staat nog boven de Edge-serie waarin we voorheen de beste toestellen van het bedrijf aantroffen.

Inmiddels is het tijd voor de tweede generatie, die stevig verschilt van de eerste. Daarom deze vergelijking: de Motorola Signature 27 vs de originele Signature. Hieronder vind je de specificaties, vervolgens leggen we uit wat die precies betekenen.

Motorola Signature 27 Bekijk Motorola Signature 27 Algemeen 162 x 77 x 8 mm 227 gram 6.78 inch Amoled scherm 120 Hz 50 MP 50 MP 200 MP camera’s 50 MP selfiecamera Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 12 GB werkgeheugen 7000 mAh Snelladen, 90 watt Android 17 t/m Android 24 (verwacht) Beveiligingsupdates tot 2033 (verwacht) Release: 11 / 2026 Motorola Signature vanaf € 849,- Bekijk prijzen Bekijk Motorola Signature Algemeen 162.1 x 76.4 x 7 mm 186 gram 6.8 inch Amoled scherm 165 Hz 50 MP 50 MP 50 MP camera’s 50 MP selfiecamera Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12 GB werkgeheugen 5200 mAh Snelladen, 90 watt Android 16 t/m Android 23 (verwacht) Beveiligingsupdates tot 2033 (verwacht) Release: 01 / 2026

1. Ontwerp en scherm

De eerste Signature zocht een balans tussen prijs, prestaties en afmetingen. Hij was met 7 millimeter erg dun en met 186 gram opvallend licht voor een high-end smartphone. Die strategie zet Motorola dit jaar opzij. De Signature 27 is 8 millimeter dik en weegt 227 gram. Daarmee valt hij veel minder op tussen de concurrentie.

Het scherm is met 6,78 inch ongeveer even groot, maar verder ook behoorlijk aangepast. De originele Signature bood een verversingssnelheid van maximaal 165Hz en haalde een piekhelderheid van 6200 nits. In de Signature 27 zit een zogenaamd tandem-oled-paneel dat maar liefst 12000 nits aan kan tikken. Daarmee belooft hij oogverblindend fel te zijn. Tegelijk ging de verversingssnelheid juist omlaag naar 120Hz. Vermoedelijk zie je daar overigens weinig van.

De Signature 27 heeft een ontwerp dat de meningen nogal verdeelt. Het enorme camera-eiland loopt over de gehele breedte van het toestel en ziet er anders uit dan alle andere smartphones. De eerste Signature oogt een stuk conventioneler met zijn vierkante cameraplateau.

Motorola Signature 27

2. Hardware

Motorola kreeg vorig jaar kritiek omdat zijn Signature niet de allerbeste chip aan boord had. Het bedrijf koos voor de Snapdagon 8 Gen 5 in plaats van de rappere Elite-versie. Die “fout” maakt het bedrijf niet nogmaals. De Signature 27 draait op de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, de allersnelste processor van dit moment.

Niet dat de eerste Signature traag was, maar zijn opvolger is een beest van een toestel waarmee je elke game moeiteloos kunt spelen. Ook AI-toepassingen zullen soepel draaien. Helaas krijg je door de RAM-crisis ‘slechts’ 12GB werkgeheugen. Dat was bij de eerste Signature nog 16GB. Beide telefoons hebben 512GB opslag.

Nieuw bij de Signature 27 is dat de luidsprekers zijn ontwikkeld door Bang & Olufsen. Die van de originele Signature hadden een stempel van Bose. Hoe ze klinken lees je binnenkort in onze uitgebreide review.

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3. Camera’s

Motorola heeft het camerasysteem van de Signature 27 ook enkele upgrades gegeven. De 50 megapixel-hoofdcamera gebruikt een net zo grote sensor als voorheen, maar die beschikt wel over lofic, wat voor een beter dynamisch bereik zorgt. De telelens biedt nu een resolutie van 200 in plaats van 50 megapixel en heeft een grotere sensor, wat mooiere foto’s moet opleveren. Aan de 50 megapixel-groothoeklens is niets veranderd.

Ook nieuw is een vierde sensor, die zelf geen foto’s schiet, maar de andere camera’s helpt om snel bewegende voorwerpen goed vast te leggen. Motorola noemt het een ‘actiecamera’, die van pas komt als je bijvoorbeeld kinderen of huisdieren fotografeert.

De eerste Motorola Signature

4. Accuduur en opladen

De accu van de Signature 27 heeft een capaciteit van 7000 mAh. Dat is, zo benadrukt Motorola, 35 procent meer dan de eerste Signature, die over een batterij van 5200 mAh beschikt. Je mag er dus vanuit gaan dat het toestel een bijzonder lange adem heeft. Zoals je in onze review van de eerste Signature kunt lezen, ging die smartphone ook al een behoorlijke poos mee.

Je kunt beide toestellen opladen met 90 watt of 50 watt draadloos. Omdat de Signature 27 een veel grotere accu heeft, duurt het wel iets langer voor dat toestel vol zit.

5. Prijzen

Ook Motorola kan niet om de hoge prijzen van werkgeheugen heen. De Signature 27 heeft een adviesprijs van 1399 euro. Daar staan flink wat verbeteringen tegenover, maar voor de eerste Signature was je vorig jaar ‘slechts’ 999 euro kwijt. Inmiddels kost die telefoon nog maar € 849,-.

Dat is dus een flinke smak minder. Ook de originele Signature is bovendien nog steeds een prima koop, mede omdat Motorola hem nog zes jaar ondersteunt.