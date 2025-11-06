Nothing Phone (3a) Lite vs Nothing Phone (3a): de 5 grootste verschillen

Nothing lanceerde recent zijn meest voordelige smartphone tot nu toe. Maar wat zijn de verschillen met het model daarboven? Je leest het in onze Nothing Phone (3a) Lite vs Nothing Phone (3a)-vergelijking.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nothing Phone (3a) Lite vs Nothing Phone (3a)

Eerder dit jaar bracht Nothing de Phone (3a) en Phone (3a) Pro uit, middenklassers die zich onderscheiden met hun ontwerp en telelens, iets wat we niet vaak zien in dat prijssegment. Recent kwam daar een nog goedkopere telefoon bij: de Nothing Phone (3a) Lite. Hij heeft een adviesprijs van slechts 249 euro, terwijl de normale Phone (3a) officieel 349 euro kost.

Om de prijs te drukken, is de Lite uiteraard minder goed toegerust dan zijn duurdere broertje. Maar hoe groot zijn die verschillen? We nemen ze met je door in deze Nothing Phone (3a) Lite vs Nothing Phone (3a)-vergelijking.

1. Scherm en ontwerp

Kenmerkend voor de smartphones van Nothing is de transparante achterkant, waardoor je een deel van de hardware gewoon ziet zitten. Dat geldt ook voor de nieuwe (3a) Lite, al is hij wel iets soberder. De Glyph Interface, die je met led-lichtjes op de achterkant laat zien wanneer je notificaties hebt, is bovendien flink uitgekleed.

Er is namelijk slechts één klein lampje aanwezig. Dat kan wel in verschillende ritmes knipperen om je te laten weten wat voor notificaties je hebt. Toch is het systeem een stuk simpeler dan op de normale Phone (3a) die drie lichtstroken rond het camera-eiland biedt.

Nothing Phone (3a) Lite

De Phone (3a) Lite heeft verder een IP54-certificering, terwijl zijn duurdere broertje over een IP64-certificering beschikt. Heel boeiend is dat verschil niet. Beide smartphones zijn spatwaterdicht, maar kun je beter niet in de toiletpot laten vallen.

Heel fijn is dat beide smartphones exact hetzelfde scherm hebben. Het gaat om een 6,77 inch-oled-display met een resolutie van 2392 bij 1080 pixels, een ververssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 3000 nits. Dat was voor 349 euro al een prima scherm, maar in een toestel van 249 euro voelt het ronduit luxe. Dat de randen op de Lite iets dikker zijn, nemen we daarom graag voor lief.

2. Hardware

De Nothing Phone (3a) Lite draait op een MediaTek Dimensity 7300 Pro-chip, terwijl de normale Phone (3a) een Snapdragon 7s Gen 3 aan boord heeft. De Lite is daarmee een procent of 20 trager in de meeste tests. Toch behoren beide smartphones wat ons betreft tot dezelfde categorie: snel zat voor dagelijks gebruik, maar niet geschikt voor wie echt zware taken uitvoert op zijn telefoon.

Als je games speelt op je smartphone heeft de normale Phone (3a) wel een streepje voor. Mogelijk draait hij toekomstige versies van Android ook net iets sneller. Daarover gesproken: beide toestellen draaien uit de doos op Android 15 en ontvangen drie grote upgrades van het besturingssysteem. Beveiligingspatches rollen vanaf de release zes jaar uit.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De goedkoopste versies van deze telefoons hebben 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Je kunt tegen een meerprijs upgraden naar 256GB. Bij de normale Phone (3a) krijg je dan ook direct 12GB werkgeheugen, terwijl de Lite op 8GB blijft steken. Die heeft trouwens ook een enkele speaker, terwijl de Phone (3a) over stereoluidsprekers beschikt.

3. Camera’s

Zoals gezegd heeft de Nothing Phone (3a) een telelens. Hoewel je daar slechts 2x mee inzoomt, is het toch vrij uniek in dit segment. Op de Phone (3a) Lite is deze camera helaas niet te vinden. Hij is vervangen door een macrocamera van 2 megapixel. Die is door zijn lage resolutie zo goed als nutteloos.

De overige twee camera’s op de achterkant zijn hetzelfde. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera met een redelijk grote sensor en een 8 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes. Die gebruikt een veel kleinere sensor, waardoor het kwaliteitsverschil aanzienlijk is.

Selfiefanaten schieten met de gewone Phone (3a) scherpere zelfportretten. De frontcamera heeft namelijk een resolutie van 32 megapixel. Dat is bij de Lite ‘slechts’ 16 megapixel.

Nothing Phone (3a)

4. Accu en opladen

Zowel de Nothing Phone (3a) Lite als Phone (3a) hebben een accu van precies 5000 mAh. Enig verschil in batterijduur zal dus afhangen van de gebruikte processor, maar dat zal niet groot zijn.

Wel laadt de Lite met 33 watt langzamer op dan Phone (3a) die maximaal 50 watt haalt. Dat verschil lijkt op papier groter dan het in realiteit is. Nothing belooft dat je de duurdere smartphone in 19 minuten tot 50 procent kunt opladen. De Lite heeft daar slechts één minuut langer voor nodig. Draadloos opladen is met beide telefoons niet mogelijk.

5. Prijs

We zeiden het al aan het begin van dit artikel: de Nothing Phone (3a) Lite is met een adviesprijs van 249 euro exact 100 euro goedkoper dan de Nothing Phone (3a). Op papier dan, want dat laatste toestel is al flink wat maandjes te koop. De prijs is inmiddels gezakt. Je haalt hem in huis voor € 305,-.

De Phone (3a) biedt voor deze meerprijs dus een snellere chip, een uitgebreidere Glyph Interface, een telelens en een accu die je een heel klein beetje sneller oplaadt. Vind je dat de moeite waard? Dan kun je hem natuurlijk ook in combinatie met een abonnement aanschaffen. Hieronder vind je de beste deals.

Vind je de Nothing Phone (3a) Lite goed genoeg? Ook deze smartphone kun je voordeliger aanschaffen als je tegelijk een abonnement afsluit. Check de beste aanbiedingen hieronder.