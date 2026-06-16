Samsung Galaxy A57 vs Nothing Phone (4a): geen groter verschil

Welke smartphone is de betere keuze als je de Nothing Phone (4a)en Samsung Galaxy A57 met elkaar gaat vergelijken? Je leest het hier.

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Samsung Galaxy A57 vs Nothing Phone (4a)

Kwaliteit hoeft niet altijd prijzig te zijn. Dat bewijzen zowel de Samsung Galaxy A57 als de Nothing Phone (4a). Beide toestellen richten zich op een vlaggenschipervaring, zonder de hoofdprijs te betalen.

Nothing en Samsung doen dit ieder op hun eigen manier. Samsung kiest voor betrouwbaarheid en lange softwarte-ondersteuning. Nothing zet juist in op een opvallend ontwerp en sterke hardware voor een scherpe prijs. Maar, welke van de twee is uiteindelijk de beste keuze?

Twee uiterste in stijl

Als je de Galaxy A57 en Phone (4a) naast elkaar legt, dan is het eerste verschil dat gelijk opvalt het ontwerp van beide toestellen. Waar de één kiest voor een premium uitstraling, kiest de ander voor een excentriekere verschijning.

De Galaxy A57 volgt de bekende Samsung-stijl. Het toestel oogt strak en minimalistisch. De camera’s steken subtiel uit de achterkant en qua ontwerp sluit het aan op de duurdere Galaxy S-serie.

Nothing is qua ontwerp anders dan veel andere merken. De transparante achterkant en de bekende Glyph-verlichting maken de Phone (4a) direct herkenbaar. Het is een telefoon die de aandacht trekt.

De Samsung Galaxy A57 is door zijn minimalisme gangbaarder voor een groot publiek. De Phone (4a) voelt echter als een verfrissend ontwerp dat qua stijl een knipoog geeft naar de jaren negentig. Uiteindelijk zal het neerkomen op je persoonlijke smaak.

Scherm: het zit in de details

De Samsung Galaxy A57 en Nothing Phone (4a) zijn beide uitgerust met een amoled-scherm met een ververssnelheid tot 120 Hertz. Daardoor zullen beide schermen bij gebruik soepel aanvoelen.

Het scherm van de A57 is 6,7 inch groot en heeft een piekhelderheid tot 1900 nits. De Phone (4a) heeft een 6,8 inch-scherm en een piekhelderheid tot 4500 nits. Dat is een fors verschil en maakt dus dat de Phone (4a) ideaal is om deze zomer buiten mee rond te lopen.

Daarnaast is ook de resolutie van de Phone (4a) hoger dan die van de Samsung. De A57 heeft een resolutie van 2340 bij 1080 en de Phone (4a) heeft een resolutie van 2720 bij 1224. Dit betekent dat je meer pixels hebt en het scherm gedetailleerder en scherper oogt. Groot is het verschil echter niet.

Overigens betekent dit niet dat het scherm van de A57 niet goed is, maar dat van de Phone (4a) is net een beetje beter.

Processor en batterij

Voor veel gebruikers zijn prestaties minstens zo belangrijk als een mooi scherm. Gelukkig hebben beide smartphones voldoende kracht voor dagelijks gebruik.

De Samsung Galaxy A57 gebruikt de Exynos 1680 en de Phone (4a) wordt aangestuurd door de Snapdragon 7s Gen 4. Als je diverse benchmarks bekijkt, dan wordt de Exynos 1680-chip gezien als de snellere en efficiëntere optie. In de praktijk zullen de verschillen voor de meeste gebruikers klein zijn.

De batterijcapaciteit van beide telefoons ligt heel dicht bij elkaar. De A57 heeft een batterij van 5000 mAh en de Phone (4a) heeft een batterijcapaciteit van 5080 mAh. De Galaxy A57 kan met 45 watt bekabeld laden en de Phone (4a) met 50 watt.

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Camera: twee verschillende opvattingen

De camera is voor veel mensen een van de belangrijkste onderdelen van een smartphone. Ook hier kiezen Samsung en Nothing voor een andere aanpak.

Samsung staat al jaren bekend om zijn betrouwbare camera’s. Op de A57 krijg je een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en een 12 megapixel-selfiecamera. De Phone (4a) probeert zich te onderscheiden door veelzijdigheid. De hoofdcamera en de telelens zijn beide 50 megapixel.

De telelens kan tot 3,5 keer optisch zoomen. Maximaal zoomen kan tot 70 keer, al is het resultaat dan niet denderend. De Phone (4a) heeft ook nog een groothoeklens van 8 megapixel en een selfiecamera van 32 megapixel.

Wie vooral een camera zoekt die onder vrijwel alle omstandigheden betrouwbare resultaten levert, zit goed bij Samsung. Ben je iemand die graag experimenteert en veel gebruikmaakt van zoom, dan heeft Nothing een voordeel.

Als we kijken naar het updatebeleid, dan wint Samsung dit met gemak. De Galaxy A57 krijgt zes jaar Android-upgrades en beveiligingspatches. Dat betekent dat de telefoon tot 2032 wordt bijgewerkt en uiteindelijk op Android 22 draait.

Het updatebeleid van de Phone (4a) is in vergelijking met dat van de A57 karig te noemen. Je krijgt drie Android-updates. Dit betekent dat je tot Android 19 wordt ondersteund. Wel krijg je, net als bij Samsung, zes jaar aan beveiligingsupdates.

Als we kijken naar de eigen software die beide merken over Android laten draaien, dan zien we ook dat het verschil groot is. One UI is vooral heel uitgebreid en Nothing OS kiest juist meer voor eenvoud. Het is strak en heeft weinig overbodige apps.

Toch vinden we ondersteuning zwaarder wegen dan een softwareschil en is wat ons betreft de Galaxy A57 op het gebied van software heer en meester.

Conclusie Samsung Galaxy A57 vs Nothing Phone (4a)

De Samsung Galaxy A57 en de Nothing Phone (4a) behoren allebei tot de interessantste smartphones in hun prijsklasse, maar richten zich op verschillende gebruikers.

De Phone (4a) heeft als voordeel dat hij met een adviesprijs van 369 euro net zo’n goede prestatie levert en op sommige vlakken zelfs beter presteert dan de Samsung Galaxy A57. De A57 heeft een adviesprijs van 529 euro, maar ervaring leert dat de A-serie een aantal maanden na lancering stevig daalt in prijs. Beide toestellen zijn hun prijs waard.

Maak je liever een veilige keuze, dan is de Galaxy A57 meer iets voor jou. Je krijgt een degelijk ontwerp, uitstekende software-ondersteuning en goede camera’s. De A57 is een telefoon waarmee je jaren vooruit kunt. De Phone (4a) voelt vernieuwend aan. Hij biedt een opvallend ontwerp, een goed scherm en een veelzijdigere camera.

Zoek je een smartphone die je zo lang mogelijk wilt gebruiken en waarbij betrouwbaarheid vooropstaat? Dan is de Samsung Galaxy A57 de beste keuze.