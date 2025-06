OnePlus 13 vs Oppo Find X8 Pro: de 5 belangrijkste verschillen

Wie op zoek is naar een high-end smartphone heeft meer keuzes dan Samsung en Google. In deze vergelijking kijken we naar twee uitstekende alternatieven: de OnePlus 13 vs Oppo Find X8 Pro.

OnePlus 13 vs Oppo Find X8 Pro

Er zijn tegenwoordig veel smartphones die meer dan duizend euro kosten. OnePlus en Oppo blijven daar met hun vlaggenschepen net onder zitten. Hoog tijd daarom voor deze OnePlus 13 vs Oppo Find X8 Pro-vergelijking, waarin we de belangrijkste verschillen tussen deze concurrenten met je doornemen. Meer informatie over deze telefoons vind je trouwens in onze uitgebreide reviews hieronder.

1. Hardware

OnePlus kiest bij zijn duurste telefoons altijd voor de allersnelste chip. Dat is in het geval van de OnePlus 13 de Snapdragon 8 Elite, die uitmuntende prestaties levert. De Oppo Find X8 Pro draait op een MediaTek Dimensity 9400, die daar nauwelijks voor onderdoet. Als je veel gamet, heeft hij zelfs een klein voordeel ten opzichte van de Snapdragon.

Van de Oppo is in Nederland maar één versie te koop met 16GB werkgeheugen en 512GB opslag. De goedkoopste variant van de OnePlus heeft 12GB werkgeheugen en 256G opslag. Je kunt kiezen voor een model met 16/512GB, maar die is uiteraard wel iets duurder.

OnePlus 13

Op accugebied zijn deze telefoons aan elkaar gewaagd. In de OnePlus 13 zit een batterij van 6000 mAh, die je met 100 watt kunt opladen. Dat is sneller dan de Oppo Find X8 Pro, die blijft steken op 80 watt en een kwartier langer nodig heeft voor een volledige lading. De accu is met 5910 mAh bijna net zo groot.

In de praktijk gaan deze smartphones makkelijk anderhalve dag mee op een lading. Desgewenst kun je ze ook draadloos opladen, de snelheid ligt dan in beide gevallen op 50 watt.

2. Scherm en ontwerp

We twijfelden even of we scherm en ontwerp wel moesten noemen, want de OnePlus 13 en Oppo Find X8 Pro lijken sterk op elkaar. Ze hebben beiden een rond camera-eiland op de achterzijde, waarbij alleen de plaatsing van de lenzen iets afwijkt. Verder verschillen alleen de gebruikte materialen.

Ook aan de voorzijde zijn deze telefoons bijna identiek. Het oled-scherm van de OnePlus (6,82 inch) is een fractie groter dan dat van de Oppo (6,78 inch), maar daar zul je niets van merken. Datzelfde geldt voor de iets hogere resolutie van de OnePlus. De ververssnelheid ligt in beide gevallen op 120Hz.

Het gaat om zogenaamde micro quad curved-displays, die aan de randen een heel klein beetje over de rand buigen. Ze voelen echter zo goed als plat aan. De maximale helderheid is ook al gelijk: een stevige 4500 nits. Deze schermen zijn daarmee in alle omstandigheden goed af te lezen.

3. Camera’s

Het wordt een beetje saai, maar ook de hoofdcamera en groothoeklens van deze telefoons zijn vrijwel hetzelfde. Gelukkig valt er over de telelenzen wel iets interessants te melden. De OnePlus 13 heeft er namelijk slechts eentje, waarmee je 3x inzoomt zonder kwaliteitsverlies.

Die camera vinden we ook terug op de Oppo Find X8 Pro, maar die beschikt over een tweede telelens waarmee je 6x optisch inzoomt. Voor fotografen heeft de Oppo dus duidelijk een streepje voor.

Oppo Find X8 Pro

4. Software

Zoals je misschien weet, behoren OnePlus en Oppo tot hetzelfde moederbedrijf. Dat verklaart de geringe verschillen tussen deze smartphones. Ook de software van deze fabrikanten, OxygenOS en ColorOS, kruipt de laatste jaren naar elkaar toe.

Qua updatebeleid heeft Oppo wel een klein voordeel: je krijgt zes jaar beveiligingspatches en vijf grote nieuwe versies van Android. OnePlus garandeert naast zes jaar beveiligingsupdates slechts vier grote Android-upgrades.

5. Prijs

De adviesprijs van de Find X8 Pro lag officieel op 1149 euro, maar daalde direct na de release naar 949 euro. Daarmee was hij zelfs 50 euro goedkoper dan de OnePlus 13, die voor 999 euro op de markt kwam. Bekijk de beste prijzen voor een losse OnePlus 13, of de OnePlus 13 met een abonnement.

In combinatie met een abonnement is de Oppo Find X8 Pro overigens goedkoper, zoals je via de knoppen hieronder ziet.

