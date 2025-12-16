OnePlus 15 vs Google Pixel 10: de 6 grootste verschillen

Twijfel je tussen de OnePlus 15 en de Google Pixel 10? In dit artikel zetten we de grootste verschillen op een rij. Zo kun je een weloverwogen keuze maken.

OnePlus 15 vs Google Pixel 10

De OnePlus 15 en de Google Pixel 10 zijn behoorlijk verschillende smartphones. De OnePlus is bijvoorbeeld een stuk groter en (op dit moment) ook een stuk duurder. Twijfel je toch tussen deze toestellen? Lees dan snel verder, want we gaan ze uitgebreid voor je vergelijken. Hieronder kort de belangrijkste punten.

Kies voor de OnePlus 15 als je… Kies voor de Pixel 10 als je… De snelste smartphone wil Het felste scherm wil De grootste batterij wil Het beste updatebeleid wil Een groot scherm wil Een compacte telefoon wil Meer opslag wil Geld wil besparen

1. Hardware

Dankzij zijn Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip is de OnePlus 15 één van de snelste smartphones van dit moment. Of je nu wil gamen of zware AI-toepassingen gebruikt, hij draait zijn hand nergens voor om.

De Tensor G5-chip in de Google Pixel 10 kan niet mee in dat geweld. Hij is in sommige tests bijna de helft trager. Vooral als je graag gamet zul je grote verschillen zien, maar ook het verwerken van foto’s duurt langer op de Pixel 10. Het opstarten van en wisselen tusen apps gaat met een Pixel wel gewoon lekker vlot.

Beide smartphones beschikken over 12GB werkgeheugen, maar Google geeft je bij de goedkoopste variant slechts 128GB opslagruimte. Dat is bij de OnePlus 256GB.

OnePlus 15

2. Scherm en ontwerp

We zeiden het al: de Pixel is een stuk kleiner. Hij biedt een 6,3 inch-oled-scherm, terwijl de OnePlus 15 over een 6,8 inch-display beschikt. Hoewel de OnePlus veel dunnere schermranden heeft, is hij toch bijna een centimeter langer. Daardoor voel je hem ook duidelijker zitten in je broekzak, al is hij wel iets dunner. Qua gewicht ontlopen de telefoons elkaar opvallend genoeg nauwelijks.

De OnePlus 15 heeft een nieuw, vierkant camera-eiland, terwijl Google vasthoudt aan de inmiddels iconische balk om zijn lenzen te huisvesten. Het ziet er wat ons betreft allebei fraai uit.

Beide smartphones hebben een puik oled-scherm, waarbij de Pixel 10 een hogere helderheid haalt dan de OnePlus 15. Daardoor is hij iets gemakkelijker af te lezen in de felle zon. De OnePlus haalt dan weer een hogere verversingssnelheid van 165Hz (tegenover 120Hz op de Pixel), maar dat zul je in de meeste gevallen niet merken.

3. Camera’s

Google en OnePlus hebben deze smartphones allebei downgrades gegeven op cameragebied ten opzichte van hun voorgangers. Zo zijn alle sensoren van de OnePlus 15 kleiner dan die van de OnePlus 13. Google gaf de Pixel 10 weliswaar een telelens met 5x zoom, die ontbrak op de Pixel 9, maar ook een minder goede hoofdcamera en groothoeklens.

Wat betekent dat voor de onderlinge verhoudingen? Dat de verschillen niet zo groot zijn. Je krijgt in beide gevallen een hoofdcamera, groothoeklens en telelens. De hardware van OnePlus is iets beter, maar we zijn meer gecharmeerd van Google’s software. We durven daarom geen duidelijke winnaar aan te wijzen. De Pixel 10 Pro heeft wél duidelijk betere camera’s.

4. Accuduur en opladen

Een winnaar aanwijzen is bij de accuduur een stuk makkelijker. Met een batterij van liefst 7300 mAh en een oplaadsnelheid van 120 watt vernietigt de OnePlus 15 zijn concurrent. Je kunt er in veel gevallen prima twee dagen mee vooruit.

Met een Pixel 10 zul je het einde van de eerste dag meestal wel halen, maar daar houdt het echt op. Hoewel de accu van 4970 mAh niet eens héél klein is, blijkt de Tensor G5-chip vrij inefficiënt met energie om te springen. Het duurt ook veel langer om de batterij weer te vullen. De oplaadsnelheid bedraagt namelijk slechts 30 watt.

Ben je fan van draadloos laden? Dat gaat met de OnePlus 15 (50 watt) ook veel sneller dan met een Pixel 10 (15 watt).

5. Software

Google Pixel 10

Google slaat terug met een duidelijk beter updatebeleid. De Pixel 10 draait op Android 16 en wordt zeven jaar lang ondersteund. Je eindigt dus met Android 23 en krijgt tot de zomer van 2032 beveiligingspatches. De OnePlus 15 ontvangt slechts vier grote Android-upgrades en komt niet verder dan Android 20. Wel mag je zes jaar, tot de herfst van 2031, rekenen op beveiligingspatches.

Daarnaast draait de Pixel 10 op een kale versie van Android, die wij prefereren boven de OxygenOS-schil die OnePlus over het besturingssysteem heen legt. Ook Google’s AI-functies zijn vooralsnog van hogere kwaliteit.

6. Prijzen

We zeiden het al even aan het begin van deze vergelijking: de OnePlus 15 is op dit moment een stuk duurder. Hij heeft een adviesprijs van 949 euro. Momenteel betaal je € 948,- voor het toestel. De Pixel 10 had een adviesprijs van 899 euro, maar is al flink in prijs gezakt. Je betaalt er nog maar € 649,- voor.

Je kunt wat geld besparen door de OnePlus 15 in combinatie met een abonnement aan te schaffen. Hieronder vind je de beste deals van dit moment.

Ook op de Pixel 10 kun je besparen door direct een abonnement af te sluiten. Dit zijn momenteel de beste aanbiedingen.