Déze merken bieden de beste OnePlus-alternatieven

Het zal je niet zijn ontgaan dat OnePlus ons is ontvallen. Gelukkig zijn er nog voldoende andere merken over die zich óók op een goede prijs-kwaliteitverhouding richten.

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De beste OnePlus-alternatieven

Het zat er al een tijdje aan te komen: OnePlus verdwijnt uit Europa. Dat is jammer, want het merk bood goede smartphones aan tegen een vaak concurrerende prijs. Gelukkig zijn er nog genoeg andere merken over die ook een goede prijs-kwaliteitverhouding nastreven. Dit zijn de beste OnePlus-alternatieven in drie verschillende categorieën.

High-end smartphones

De OnePlus 15 is op het moment van schrijven nog gewoon verkrijgbaar (voor € 775,-), maar dat zal waarschijnlijk niet lang meer duren. Wie voor relatief weinig geld een high-end smartphone zoekt, heeft een aantal opties.

Bovenaan dat lijstje staat wat ons betreft de Poco F8 Ultra, die je momenteel voor € 629,- in huis haalt. Dat is het goedkoopste toestel met de razendsnelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, die eveneens in de OnePlus 15 zit. Hij ontvangt ook net als de OnePlus vier grote Android-upgrades en zes jaar beveiligingspatches.

Poco F8 Ultra met subwoofer

Een sterk punt van de Poco zijn de luidsprekers, die dankzij een heuse subwoofer tot de absolute top behoren. Als je films of series kijkt op het grote 6,9 inch-oled-cherm zit je dus midden in het geluid. Dat hou je dankzij de accu van 6500 mAh ook flink lang vol, al heeft de OnePlus 15 met 7300 mAh een nog langere adem. Opladen gaat met 100 watt lekker snel.

De F8 Ultra heeft ook drie prima 50 megapixel-camera’s op de achterkant: een hoofdcamera met grote sensor, een telelens met 5x zoom en een groothoeklens, al is die met 18 millimeter niet héél erg wijd. We zetten de camera’s net een treetje hoger van die van de OnePlus 15.

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Andere goede opties

De Realme GT 8 Pro is met € 707,- iets duurder dan de Poco hierboven. De speakers zijn minder, maar daar staat wel een (nog) grotere accu van 7000 mAh tegenover. De Realme heeft bovendien een betere telelens.

De Xiaomi 17T Pro draait op een MediaTek Dimensity 9500-chip en is daarmee bijna net zo snel. je koopt hem voor € 669,90. Ook dit toestel heeft prima camera’s en een grote accu van 7000 mAh.

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Midrange smartphones

OnePlus heeft zijn nieuwste midranger, de OnePlus Nord 6, nooit officieel in Nederland uitgebracht. Toch kun je hem bij sommige webwinkels wel kopen voor € 464,-. Hoelang dat nog duurt, durven we niet te zeggen.

We komen toch weer bij Poco uit voor één van de beste alternatieven voor deze OnePlus. Voor € 385,- koop je de Poco X8 Pro Max, die de Nord 6 in veel opzichten de baas is. Zo is de MediaTek Dimensity 9500s-chip een procent of 25 sneller dan de Snapdragon 8s Gen 4 in de OnePlus. Ook krijg je een nog grotere accu van 8500 mAh (!), die je met 100 watt erg snel oplaadt.

De camera’s van deze Max zijn hetzelfde als die van de Nord 6: een 50 megapixel-groothoeklens en een 8 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes. Ze zijn niet geweldig, maar volstaan voor snelle kiekjes. Op het 6,83 inch-oled-scherm valt ook weinig op te merken. Je ontvangt vier grote Android-upgrades en zes jaar beveiligingspatches.

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Andere goede opties

De Samsung Galaxy S25 FE is een goede optie als je het beste updatebeleid zoekt. Het toestel wordt namelijk zeven jaar ondersteund. Voor € 485,- krijg je verder een vrij snelle chip, een mooi scherm en aardige camera’s. De accuduur is echter véél minder goed dan die van de Poco.

De Motorola Edge 70 kunnen we aanraden als je een heel lichte midrange smartphone zoekt die toch een groot 6,7 inch-scherm heeft. Hij weegt slechts 159 gram en is 6 millimeter dik. De Edge is minder snel en heeft een veel minder goede accuduur dan de Poco, maar ligt wel erg fijn in de hand. Je bent er € 375,- voor kwijt.

Goedkope smartphones

Echt heel goedkope smartphones maakte OnePlus eigenlijk niet (meer), maar de Nord CE 5 kunnen we met € 256,70 ook niet heel duur noemen. Voor dit budgetmodel geldt hetzelfde als voor de telefoons hierboven: sommige webwinkels hebben hem nog, maar de voorraad kan ieder moment opdrogen.

De Motorola Edge 70 Fusion is wat ons betreft een prima alternatief. Dat heeft hij te danken aan een mooi 6,78 inch-oled-scherm met een hoge helderheid en dito verversingssnelheid (144Hz), waardoor het beeld er prima uitziet. De Snapdragon 7s Gen 3 moet je niet vragen om de laatste games op hoge instellingen te spelen, maar voor alledaags gebruik is hij zeker geschikt.

Je betaalt € 289,- voor deze telefoon. Dan krijg je de versie met een accu van 5200 mAh. Voor een paar tientjes extra koop je de variant met 7000 mAh. Je hebt dan een smartphone in handen waar je prima twee dagen mee vooruit kunt.

Van de 50 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens mag je geen wonderen verwachten, maar ze volstaan zeker voor snelle kiekjes. Fijn is dat de behuizing zowel stof- als waterdicht is. Dat kunnen we in deze prijsklasse nog altijd geen vanzelfsprekendheid noemen. Dit zijn de beste abonnementsdeals:

Andere goede opties

Onze vrienden van Poco verkopen je voor € 263,- graag een X8 Pro. Dat is een uitgeklede versie van de Max hierboven. Je krijgt een kleiner 6,59 inch-oled-scherm, een nogal altijd lekker rappe Dimensity 8500 Ultra-chip en een accu van 6500 mAh.

Toch liever een Samsung? Dan ben je in deze prijsklasse (€ 247,- aangewezen op de Galaxy A37. Een vrij onopmerkelijk toestel met een prima oled-scherm, maar een vrije trage chip. Het updatebeleid, zes jaar volledige ondersteuning, is wel erg goed.