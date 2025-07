OnePlus Nord 5 vs 13R: de belangrijkste verschillen op een rijtje

De OnePlus Nord 5 is op papier een goede deal, maar de 13R is inmiddels bijna net zo duur. Daarom is het tijd voor een vergelijking!

OnePlus Nord 5 vs OnePlus 13R: een vergelijking

De Nord 5 is OnePlus’ nieuwste en belangrijkste midranger voor 2025. Voor 449 euro haal je een vlotte smartphone in huis met een strak design, goede accuduur en een prima updatebeleid. Maar, zoals je in onze OnePlus Nord 5 review kunt lezen, het toestel heeft stevige concurrentie. Zelfs van OnePlus zelf.

De 13R, het goedkopere vlaggenschip dat begin dit jaar is gelanceerd, is namelijk flink in prijs gedaald. Je betaalt nog € 499,- voor de telefoon en daarmee is ‘ie maar een paar tientjes duurder dan de Nord 5.

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om dat geld in je zak te houden, maar het loont stiekem om iets meer uit te geven. De OnePlus 13R is op veel punten (net) iets beter, zoals je in de vergelijking hieronder leest.

1. Scherm en ontwerp

Laten we beginnen bij de buitenkant van de OnePlus Nord 5 en 13R. De smartphones hebben allebei een groot scherm, waarbij dat van de Nord 5 nog net iets forser is. Het gaat om een 6,83 inch-display, terwijl dat van de OnePlus 13R 6,78 inch meet. Het is maar een klein verschil en omdat de resoluties ongeveer hetzelfde zijn, ogen beide schermen even scherp.

De OnePlus 13R

Het beeld van de OnePlus 13R kan daarentegen wel helderder én beschikt over ltpo-technologie. Dit betekent dat de ververssnelheid (de vloeiendheid van het scherm) dynamisch kan worden aangepast. Dat bespaart weer stroom en dat is gunstig voor de accu. Bij de Nord 5 ontbreekt deze feature.

Smaak is natuurlijk persoonlijk, maar wij vinden de OnePlus 13R er strakker uitzien dan de Nord 5. Door het pilvormige camera-eiland oogt de Nord 5 nogal generiek en bijna als een Samsung-telefoon. Het eiland is bij de 13R veel groter en rond, maar het geeft de telefoon een eigen smoel.

2. Onder de motorkap

Ook onder de motorkap zijn er verschillen. De OnePlus 13R draait op een Snapdragon 8 Gen 3-chip, met 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De ‘SD8 Gen 3’ is een erg snelle processor, die apps en games probleemloos draait.

Bij de OnePlus Nord 5 is de Snapdragon 8s Gen 3 het kloppende hart. Deze chip is de uitgeklede versie van de processor die in de 13R zit, en hij wordt bovendien bijgestaan door minder werkgeheugen (8GB). Wel is er standaard 256GB opslag.

De OnePlus Nord 5

Of je het verschil in snelheid écht merkt tijdens het dagelijks gebruik, is lastig te zeggen. Wel is het een feit dat de chip in de OnePlus 13R krachtiger is en ook een betere grafische processor heeft.

3. Meer camera’s

Een ander voordeel van de 13R ten opzichte van de nieuwste Nord is dat ‘ie over betere camera’s beschikt. Hoewel beide smartphones een 50 megapixel-hoofdcamera hebben, zijn er grote verschillen bij de andere lenzen. Waar de OnePlus Nord 5 bijvoorbeeld een magere 8 megapixel-groothoeklens heeft, schiet de 13R mooiere foto’s in 50 megapixel.

Ook heeft het toestel een 50 megapixel-telelens om optisch in te zoomen. Deze lens ontbreekt bij de Nord 5, al kun je wel 2x digitaal inzoomen. Bij de selfiecamera heeft de Nord 5 weer een streepje voor: de lens is lichtsterker en heeft een hogere resolutie.

4. Batterij

Ondanks dat de OnePlus 13R een fractie lichter is dan de Nord 5, heeft de fabrikant wel een grotere accu in het toestel weten te stoppen. De 13R heeft een enorme 6000 mAh-batterij, die twee dagen meegaat voordat je weer moet opladen. De Nord 5 heeft een 5200 mAh-batterij en die loopt simpelweg sneller leeg.

Beide toestellen ondersteunen snelladen met 80 watt, maar worden niet geleverd met een stekker. Als je de juiste adapter in huis haalt, kun je de smartphones in ongeveer een uur helemaal opladen. Op dit gebied ontlopen de 13R en Nord 5 elkaar dus nauwelijks.

Conclusie OnePlus Nord 5 vs OnePlus 13R

Het prijsverschil tussen de OnePlus Nord 5 en 13R bedraagt op dit moment maar zo’n 50 euro. Voor dat geld krijg je een beter scherm, snellere hardware, langere accuduur én betere camera’s. Dat zijn flinke upgrades waar je in de praktijk veel plezier van zult hebben.

Ons advies is daarom om nu voor de OnePlus 13R te gaan, omdat je simpelweg een completer toestel in huis haalt. Dat neemt niet weg dat de Nord 5 een fijne smartphone is, zeker als hij over een tijdje wat goedkoper is.

