OnePlus Nord 4 versus Nord 5: dit zijn de 5 grootste verschillen

We vergelijken de nieuwe OnePlus Nord 5 met de OnePlus Nord 4 van vorig jaar. Wat is er allemaal nou veranderd?

OnePlus Nord 5 vs. OnePlus Nord 4

De OnePlus Nord 5 vervangt de Nord 4, maar is dat dan ook de beter keuze? Of moet kun je toch beter voor het oudere model gaan? We zetten de verschillen voor je op een rij, zodat je weet waar je op moet letten bij je volgende OnePlus.

Overweeg jij twee andere telefoons? Laat dan onderaan deze pagina in de reacties weten welke modellen. Dan kunnen we daar ook een versus-artikel over maken!

1. Ontwerp en grootte

Net als zijn voorganger heeft de Nord 5 een kleurrijk amoled-scherm. Wel is ‘ie een tikkeltje groter, namelijk 6,83 inch in plaats van 6,74 inch. De hele behuizing van de telefoon is daardoor iets groter en zwaarder. Het grotere scherm toont wel tot 144 beelden per seconde, waar de Nord 4 dat maar 120 keer kan.

OnePlus Nord 5

Draai je de Nord 4 en 5 om, dan zie je direct dat de fabrikant voor een nieuwe ontwerpstijl kiest. Waar de Nord 4 twee lenzen achterop heeft die horizontaal en los van elkaar geplaatst zijn, heeft de Nord 5 de lenzen samen in een pilvormig camera-eiland dat verticaal staat. Ook is de achterkant van de 5 helemaal mat, terwijl de Nord 4 twee verschillende afwerkingen heeft.

De Nord 5 heeft aan de zijkant ook de nieuwe Plus Key. Deze is er om AI Plus Mind te activeren. Het is het eerste OnePlus-toestel in Nederland dat te koop is met die extra AI-functies op het gebied van vertalen, samenvatten en slim audiobestanden opslaan. Op de Nord 4 vind je in plaats daarvan een schuifje die de stille modus aan en uit zet.

2. Hardware

OnePlus voorziet haar middenklassers ook van middenklasse-chips. Dat is overigens niet erg, want de Snapdragon 8s Gen 3 die in de OnePlus Nord 5 zit, is meer dan snel genoeg voor alledaagse taken en de meeste Android-games. Op papier is de 5 daarmee ook sneller dan de Nord 4, al zul je dat verschil niet super snel merken.

Qua werkgeheugen maakt OnePlus een opvallende keuze. Standaard is de Nord 4 namelijk uitgerust met 12GB aan werkgeheugen, terwijl dat op de Nord 5 is teruggeschroefd naar 8GB. Of je er in de praktijk veel van merkt, hangt af van je gebruikt. Vooral bij het snel schakelen tussen apps en AI-taken, komt extra werkgeheugen goed van pas.

OnePlus Nord 4

3. (Selfie)camera’s

Qua camera’s doet OnePlus een paar subtiele aanpassingen bij de Nord 5. De grootste vernieuwing vind je bij de selfiecamera, die van 16 naar 50 megapixel is gestegen. Ook filmt die nu in 4K-kwaliteit in plaats van een 1080p-resolutie. Achterop zijn de megapixels op beide telefoons hetzelfde: een 50 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-groothoeklens. Op de Nord 5 leggen ze allebei wel een fractie meer van de omgeving vast.

4. Batterij en laden

Het meest opvallende verschil tussen de Nord 4 en 5 is de accugrootte, want hier wint de Nord 4 ruim. Die heeft een batterij van 5500 mAh, waar de Nord 5 het met 5200 mAh doet. Jammer, want het Chinese model van de Nord 5 krijgt wel een enorme upgrade naar 6800 mAh. In de praktijk behaal je met beide telefoons in ieder geval het einde van je dag.

OnePlus Nord 4

Ook qua laden gaat de Nord 5 achteruit ten opzicht van zijn voorganger. Met 80 watt bedraad is de 5 binnen een klein uur volledig opgeladen. De Nord 4 kan dat met 100 watt binnen 30 minuten. Beide telefoons hebben geen ondersteuning voor draadloos laden.

5. Prijzen

De adviesprijzen van de Nord 5 zijn als volgt: 449 euro voor het 8/256GB-model en 549 euro voor het 12/512GB-model. Daarmee is de telefoon 50 euro goedkoper dan de adviesprijs van de Nord 4. Lijkt het je wel wat? Check de telefoon dan hieronder bij jouw favoriete webshop.

De originele adviesprijs van de Nord 4 was 499 euro voor de 12/256GB-variant en 599 euro voor het 16/512GB-model. Onderhand is ‘ie ook al een stuk goedkoper, namelijk € 349,-.