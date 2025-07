OnePlus Nord 5 vs Samsung Galaxy A56: 5 verschillen

In deze strijd der middenklassers vergelijken we de OnePlus Nord 5 vs de Samsung Galaxy A56. Wat is de beste smartphone voor jou?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus Nord 5 vs Samsung Galaxy A56

Wie een midranger zoekt, heeft heel veel keuze. De recent geïntroduceerde OnePlus Nord 5 zit in dezelfde categorie als de iets oudere Samsung Galaxy A56, al is die tweede inmiddels wel flink in prijs gezakt. Je koopt hem voor € 311,-, terwijl de Nord nog € 419,- moet kosten.

Is dat prijsverschil gerechtvaardigd? Laten we beide smartphones eens iets gedetailleerder bekijken in deze OnePlus Nord 5 vs Samsung Galaxy A56-vergelijking. Meer specifieke info vind je in onze uitgebreide reviews.

1. Hardware

Als pure rekenkracht belangrijk voor je is, wint de Nord 5 het gemakkelijk van de Galaxy A56. Zijn Snapdragon 8s Gen 3-processor schurkt tegen de top aan en is in de meeste tests zo’n 50 tot 60 procent sneller dan de Exynos 1580-chip uit de Samsung.

Dat wil niet zeggen dat de Galaxy A56 traag is. In het dagelijks gebruik zul je op dit moment mogelijk niet eens zoveel verschil merken. Over een paar jaar merk je dat mogelijk wél. En als je veel gamet of video’s bewerkt op je smartphone zal de Nord 5 nú al een stuk vlotter aanvoelen.

Ook iets om rekening mee te houden: de Nord 5 beschikt standaard over 256GB opslag. In de goedkoopste variant van de Galaxy A56 zit slechts 128GB. Je kunt wel kiezen voor 256GB, maar daar moet je uiteraard extra voor betalen.

OnePlus Nord 5

2. Scherm en ontwerp

Qua scherm en ontwerp liggen deze telefoons verrassend dicht bij elkaar. Ze hebben een vergelijkbaar camera-eiland en afmetingen die elkaar weinig ontlopen. Wel is de Nord 5 met 211 gram zo’n 13 gram zwaarder dan de Galaxy A56.

Dat komt door het net iets grotere scherm van 6,83 inch, dat ook een iets hogere resolutie heeft dan het 6,7 inch-display van de Samsung. Op papier kan de OnePlus bovendien feller. Daar zul je in de praktijk overigens weinig van merken.

We vinden het wel noemenswaardig dat Samsung koos voor een IP67-certificering, waarmee dat toestel een snoekduik in het campingzwembad moet overleven. We kunnen hetzelfde helaas niet zeggen van de OnePlus. Die heeft namelijk slechts een IP65-certificering. Een flinke regenbui zal hij prima doorstaan, maar je kunt hem niet volledig onderdompelen in water.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Camera’s

Deze telefoons hebben een bijna identieke 50 megapixel-hoofdcamera waarmee je in alle omstandigheden prima foto’s schiet. Samsung stopt daar een 12 megapixel-groothoeklens bij en een 5 megapixel-macrolens voor close-ups van planten of insecten. OnePlus geeft je alleen een 8 megapixel-groothoeklens.

Hoewel dit allebei geen hoogvliegers zijn op cameragabied geven we daarom toch de voorkeur aan de Samsung. Ténzij je vooral selfies schiet, want de 50 megapixel-frontcamera van de Nord 5 is erg goed.

Samsung belooft voor midrangers als de Galaxy A56 zes jaar lang volledige ondersteuning. Dat wil zeggen dat je updates krijgt tot en met Android 21 en tot maart 2031 beveiligingspatches ontvangt die je beschermen tegen hackers.

Ook de Nord 5 krijgt tot medio 2031 beveiligingspatches. OnePlus belooft echter maar vier grote Android-updates. De laatste versie die je op het toestel zult kunnen draaien is dus Android 19.

Samsung Galaxy A56

5. Accu en opladen

De accu van de Nord 5 meet 5200 mAh en is daarmee iets groter dan de batterij van de Galaxy A56, die blijft steken op 5000 mAh. In de praktijk is de accuduur ook merkbaar langer. Dat ligt waarschijnlijk vooral aan de zuinigere processor. Met beide telefoons haal je het einde van de dag wel, maar de Nord 5 geeft je meer speling.

Als je dan moet opladen, gaat dat met de Nord 5 een stuk rapper. Dankzij snelladen met 80 watt heb je een kleine drie kwartier nodig voor een volledige lading. De Galaxy A56 haalt 45 watt en heeft zo’n 75 minuten nodig om van 0 naar 100 procent te gaan.

Conclusie OnePlus Nord 5 vs Samsung Galaxy A56-vergelijking

De Nord 5 is op dit moment nog een goede 100 euro duurder dan de Galaxy A56. We verwachten echter dat de prijzen het komende halfjaar verder naar elkaar toe zullen kruipen. Met de Nord 5 schaf je een toestel aan dat duidelijk sneller is, rapper oplaadt en langer meegaat op een acculading.

We vinden de Nord 5 daarom een betere koop, al krijgt de Galaxy A56 langer updates en is hij beter bestand tegen water. Als dat voor jou belangrijke zaken zijn, moet je de Samsung dus zeker overwegen.

OnePlus Nord 5 prijzen vergelijken Met abonnement € 22,50 p/m Bekijk abonnementen abo Los nieuw € 419,- Bekijk prijzen

Het laatste nieuws over OnePlus: