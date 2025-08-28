OnePlus Pad Lite vs OnePlus Pad Go: de 4 grootste verschillen

Met de introductie van de Pad Lite heeft OnePlus nu twee tablets in het budgetsegment. Benieuwd naar de verschillen? We zetten ze op een rij in deze OnePlus Pad Lite vs OnePlus Pad Go-vergelijking.

OnePlus Pad Lite vs OnePlus Pad Go

Op papier is de OnePlus Pad Lite met zijn adviesprijs van 229 euro een stuk goedkoper dan de OnePlus Pad Go, die het Chinese bedrijf vorig jaar lanceerde voor 329 euro. Inmiddels is de prijs van de Go echter gezakt tot € 229,-, waardoor beide tablets behoorlijk dicht bij elkaar in de buurt liggen.

Hoog tijd dus om ze eens naast elkaar te leggen! In onze OnePlus Pad Lite vs OnePlus Pad Go-vergelijking nemen we de belangrijkste verschillen tussen deze voordelige tablets met je door.

OnePlius Pad Lite

1. Scherm

Misschien wel het grootste verschil zien we bij het scherm. Het 11 inch-display van de Pad Lite heeft een brede beeldverhouding van 16 staat tot 10. Daarmee is hij erg geschikt voor het bekijken van video’s en wat minder voor productiviteit. Het grotere 11,35-inch-scherm van de Pad Go heeft een beeldverhouding van 7 staat tot 5. Daarop kun je beter werken en browsen, maar tijdens je favoriete series zie je dikke zwarte balken boven en onder het beeld. Wat je voorkeur heeft is uiteraard erg persoonlijk.

Kwalitatief ontlopen de schermen elkaar niet zoveel. Het gaat om lcd-panelen met een verversingssnelheid van 90Hz voor redelijk soepele beelden. De Pad Go heeft een hogere resolutie, terwijl de Pad Lite iets feller kan. Die verschillen zullen je echter nauwelijks opvallen.

2. Hardware

Waar de OnePlus Pad Go op een MediaTek Helio G99-chip draait, heeft de Pad Lite een Helio G100-processor aan boord. Dat klinkt als een klein verschil en dat is het ook. Sterker nog: ze zijn vrijwel even snel. Of traag, het is maar net hoe je het bekijkt. Deze tablets koop je voor huis, tuin- en keukengebruik als streamen, browsen en spelletjes als Candy Crush. Zware games of het bewerken van video’s kun je wel vergeten.

De nieuwe OnePlus Pad Lite heeft minimaal 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. De oudere Pad Go komt standaard met 8GB werkgeheugen, wat net iets lekkerder werkt als je veel aan multitasken doet. Bovendien heeft de Go standaard lte-ondersteuning, waardoor je onderweg kunt internetten via een simkaartje. Daar moet je bij de Lite drie tientjes extra voor betalen.

OnePlus Pad Go

3. Accu en opladen

De OnePlus Pad Lite heeft een accu van 9340 mAh, wat gezien zijn formaat érg groot is. In de OnePlus Pad Go zit bijvoorbeeld een accu van ‘slechts’ 8000 mAh, bijna 17 procent minder. Als je een goede batterijduur belangrijk vindt, heeft de Lite dus een streepje voor. Beide tablets laden op met maximaal 33 watt.

4. Software

OnePlus hanteert voor de Pad Go een vrij antiek updatebeleid. Hij draaide uit de doos op Android 13 en kreeg slechts één grote update naar Android 14. Daarnaast mag je tot minimaal oktober 2026 beveiligingsupdates verwachten.

Het is daarom moeilijk om de Pad Go nu nog aan te raden. De Pad Lite draait namelijk op Android 15 en krijgt drie grote updates. Daarnaast ontvang je tot de zomer van 2029 patches die de beveiliging van je tablet bijwerken. Daarmee is de OnePlus Pad Lite simpelweg een betere keuze.

