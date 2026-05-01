Vergelijking OnePlus vs Oppo: dit merk heeft jou het meest te bieden

OnePlus en Oppo zijn nauw met elkaar verbonden. Dat komt omdat OnePlus sinds 2021 een submerk van Oppo is. De merken delen van alles, maar hebben ook allebei een andere focus. Wij vergelijken ze met elkaar!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus vs Oppo

In dit artikel behandelen we twee merken uit China die bij veel smartphoneliefhebbers inmiddels aardig bekend zijn. Consumenten op zoek naar toestellen met een mooi scherm, snelle chipset en een flinke accu weten hun weg naar OnePlus en Oppo te vinden. Toch hebben ze allebei hun specifieke kwaliteiten en een andere doelgroep.

Wij leggen de overeenkomsten en verschillen tussen de vlaggenschepen van de merken uit, zodat jij precies weet of een toestel van OnePlus of Oppo het best bij jou past.

1. Scherm en design

Bij beide merken ligt de focus op kwalitatieve schermen waarbij een ververssnelheid van minimaal 120Hz inmiddels de standaard is bij de meeste modellen. De OnePlus 15 haalt zelfs de 165Hz tijdens het spelen van bepaalde games. Wel kun je zeggen dat Oppo over het algemeen meer uitblinkt in de weergave van kleuren en soms een iets hogere resolutie biedt. OnePlus gaat daarentegen voor een soepelere schermervaring waarbij alles net wat vloeiender oogt. De verschillen zijn echter klein.

Als je kijkt naar het design, dan is de gemiddelde OnePlus iets steviger en degelijker gebouwd. Het resultaat oogt vaak robuust en praktisch, maar minder fancy. Oppo is een merk dat ook echt naar lifestyle kijkt en meer aandacht aan stijl besteedt. Het is dus een kwestie van smaak welke ontwerpen jou persoonlijk het meest aanspreken.

Onze aanraders met het beste scherm

Ga voor de Oppo Find X9 Pro of OnePlus 12, deze toestellen hebben het beste display.

2. Hardware

De twee merken hoorden ooit bij hetzelfde moederbedrijf, BKK Elektronics. Dit bestaat niet meer, maar hoe de verhoudingen tussen Oppo, OnePlus (en Realme en Vivo) op dit moment zijn, is nogal vaag. Dat is verder niet belangrijk, het gaat erom dat de merken technologiën met elkaar delen, onder andere op het gebied van hardware en software.

Dat zorgt ervoor dat high-end toestellen van OnePlus en Oppo onder de motorkap grotendeels gelijk zijn. Dat is goed nieuws, want daarmee hebben we een tweede sterke punt van de Chinese fabrikanten te pakken: hardware. Verwacht niets minder dan de nieuwste Snapdragons of MediaTek-chips. Dat zijn razendsnelle processoren die alle taken gemakkelijk aankunnen en de hele tijd voor soepele prestaties zorgen.

Ook hier is weer een nuance aan te brengen: waar OnePlus vol inzet op kloksnelheden, is de ervaring op een Oppo-toestel vaak meer gebalanceerd en stabiel. Fanatieke gamers zullen daarbij zeker neigen naar OnePlus, de gemiddelde gebruiker komt wellicht eerder uit bij Oppo. Als vuistregel kun je zeggen dat de OnePlus meer op pure snelheid zit en de Oppo voor efficiëntere prestaties op de langere termijn gaat.

Onze aanraders met de beste hardware

Ga voor de Oppo Find X9 Pro of OnePlus 15, want deze toestellen hebben met respectievelijk de MediaTek Dimensity 9500 en Snapdragon 8 Elite Gen 5 de rapste chipsets aan boord. Als je nog twijfelt tussen deze twee smartphones, lees dan zeker ook onze uitgebreide vergelijking!

3. Camera’s

OnePlus heeft de harten van veel fotografen veroverd met de fantastische prestaties van de OnePlus 12 en 13. Dat kwam deels door de samenwerking met Hasselblad. Maar, sinds de OnePlus 15 bundelen zij de krachten niet meer. Inmiddels is gekozen voor een eigen fotografiestijl. De nieuwste modellen van OnePlus maken foto’s met aardig wat detail en natuurlijke kleuren. Die kiekjes zijn goed, maar niks speciaals.

Oppo werkt nog wél samen met specialist Hasselblad. Samen hebben ze het voor elkaar gekregen dat veel foto’s die je maakt, zeer realistische kleuren hebben en er professioneel uitzien. Dat komt ook door de uitgebreide set camera’s waar de fabrikant zijn toestellen meestal van voorziet, waaronder uitstekende telelenzen. Dit maakt Oppo onder kenners één van de beste merken voor liefhebbers van mobiele fotografie.

Onze aanraders met de beste camera’s

Zoals gezegd moet je een paar generaties terug voor de OnePlus-toestellen met de beste camera’s (12 en 13). Oppo heeft met Find X9 Pro en zeer recente Find X9 Ultra de sterkste cameraprestaties in huis.

4. Accu

Hier komen we aan bij het gebied waar beide merken een heleboel concurrenten mijlenver achter zich laten. Kijk alleen al naar de accu’s in deze vlaggenschepen van OnePlus en Oppo:

OnePlus 15 (7300 mAh)

OnePlus 15R (7400 mAh)

Oppo Find X9 Pro (7500 mAh)

Oppo Find X9 (7025 mAH)

Wie de beurs trekt voor deze moderne high-enders, is dus verzekerd van een flinke accucapaciteit. Daarnaast kun je de batterijen lekker vlot laden, met snelheden tussen de 80W en 120W. Op de OnePlus 15R na, kun je ze ook nog eens zonder kabel laden. Dat kan met maximaal 50W, wat razendsnel is voor draadloos voltanken.

Onze aanraders met de beste batterij

De absolute koning is de OnePlus 15. Je doet ruim twee dagen op één lading. Laden kan met maximaal 120W. Het kostte ons met een 80 watt-lader maar drie kwartier om ‘m helemaal vol te krijgen, zo constateerden we in onze review van de OnePlus 15. Als je liever een Oppo koopt én de beste laadprestaties zoekt, dan raden we de Find X9 Pro aan. Die laad je met maximaal 80W in 70-80 minuten weer helemaal op.

OnePlus 15 en Oppo Find X9 Pro

Oppo biedt doorgaans 5 jaar nieuwe Android-versies en 6 jaar aan beveiligingspatches. Alleen bij de extreem luxe Find N6 belooft Oppo een compleet updatebeleid van zes jaar in totaal. Dat betekent dat je tot en met het voorjaar van 2032 alle belangrijke Android- en veiligheidsupdates ontvangt.

OnePlus doet het net wat minder goed op dit vlak. Je krijgt namelijk meestal vier grote Android-updates en zes jaar aan veiligheidsupdates. Wel geldt voor beide merken dat je zelf niks tekortkomt. De gemiddelde eigenaar van een telefoon doet daar maar zo’n drie à vier jaar mee. Mocht je nog plannen hebben om je telefoon na een aantal jaar door te verkopen of geven, dan raden wij dus een Oppo aan vanwege de extra Android-versie.

Conclusie OnePlus vs Oppo

Wie voor een high-ender van OnePlus of Oppo gaat, heeft bijna altijd een goed toestel te pakken. Wel zijn er verschillen die bepalen welk merk het best bij jou en je wensen past. Zoals we gezien hebben, is het een kwestie van smaak of je de toestellen van OnePlus (robuuster, degelijker) of Oppo (meer gericht op lifestyle) mooier vindt. Oppo’s hebben een streepje voor op cameragebied en updatebeleid, terwijl je voor de langste accuduur en beste laadprestaties bij OnePlus moet zijn. Zo is het een beetje stuivertje wisselen. De echte techfanaat die altijd maximale prestaties wil – vooral tijdens lange gamesessies – kan niet om OnePlus heen. Zoek je een gebalanceerdere ervaring en maak je veel foto’s met je mobiel? Dan is Oppo jouw merk.

