Twee toptoestellen met een vergelijkbare adviesprijs, maar voor verschillende doelgroepen. In dit artikel nemen we de Oppo Find X10 en Google Pixel 11 onder de loep, zodat jij weet welke smartphone op jouw lijf geschreven is!

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Oppo Find X10 vs Google Pixel 11 Pro

In het hogere segment smartphones zijn er behoorlijk wat toestellen om te overwegen. Maar als je honderden euro’s gaat uitgeven aan een nieuwe telefoon, wil je natuurlijk wel zeker weten dat die helemaal bij jou past. Daarom schrijven we op Android Planet regelmatig koopadviezen waarin we (nieuwe) toestellen vergelijken.

Twee toptoestellen onder de loep

De Oppo Find X10 werd afgelopen maand samen met de Find X10 Pro Max uitgebracht. De instapper van het tweetal is behoorlijk luxe, met onder andere een lekker rappe chip, twee 200 megapixel-camera’s en accu van ruim 7000 mAh. De Find X10 kostte bij lancering 1299 euro, maar daar is al iets vanaf. Momenteel betaal je 1.159,- euro.

Google bracht afgelopen augustus de Pixel 11-serie uit, met onder andere de Pixel 11 Pro. Dit toestel blinkt juist op andere vlakken uit. Denk aan de schone software en het zeer ruime updatebeleid. Qua adviesprijs (1199 euro) ligt hij dicht bij de Oppo, maar inmiddels pik je de Pixel 11 Pro voor 869,- euro op. Dat is mooi meegenomen.

Ondanks het huidige prijsverschil is het interessant om de twee toestellen met elkaar te vergelijken. Wij lopen kort de belangrijkste specificaties met je door en vertellen je in de conclusie wat onze favoriet is!

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1. Ontwerp en scherm

De Oppo Find X10 heeft een scherm van 6,59 inch. Daarmee is het toestel relatief handzaam. Het scherm heeft een hoge resolutie van 2768 bij 1272 pixels en een adaptieve ververssnelheid van 120Hz, die in bepaalde games oploopt tot 144Hz. Met een maximale helderheid van 3600 nits is het scherm goed af te lezen in de zon.

Zoek je een compactere smartphone? De Google Pixel 11 Pro geschikter voor jou. Met een scherm van slechts 6,3 inch is hij wat gemakkelijker met één hand te bedienen.

De resolutie is verrassend vergelijkbaar (2856 bij 1280 pixels) en het display ververst met maximaal 120Hz. De piekhelderheid is met 3600 nits exact gelijk. Het hangt dus vooral van je formaatvoorkeur af of de Oppo of Google er voor jou bovenuit springt.

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2. Hardware

Met de MediaTek Dimensity 9600M aan boord is de Oppo lekker snel. Deze krachtige processor wordt bijgestaan door 12GB aan RAM en standaard 256GB opslagruimte. Tegen een meerprijs krijg je het dubbele aan opslagruimte. Maar ook met de basisconfiguratie heb je alles in huis om de Find X10 soepel te gebruiken, zelfs de zwaardere gebruiker die regelmatig games speelt of veel multitaskt.

Google heeft de eigen ontwikkelde Tensor G6-processor in de Pixel 11 Pro gestopt. Ook deze chip past bij een high-end toestel, maar de focus ligt minder op pure rekenkracht en grafische prestaties. De Tensor blinkt eerder uit op het gebied van fotografie en de eigen software- en AI-functies van Google. De basisuitvoering is eveneens 12/256GB. Wel kun je kiezen uit meerdere luxere configuraties (16/512GB en 16GB/1TB).

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3. Camera’s

Dit lijkt op papier het terrein van de Find X10. Dat komt door de set-up met maar liefst twee camera’s van 200 megapixel: een hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en telelens met 2,8x optische zoom. Een groothoeklens van 50 megapixel en selfiecamera met evenveel megapixel maken het geheel af. Foto’s zijn over het algemeen lekker scherp en hebben veel detail. Ook bij weinig licht zijn beelden verrassend bruikbaar.

Google stelt daar nog best wel wat tegenover. Je schiet weliswaar kiekjes met een 50 megapixel-hoofdcamera, twee camera’s met 48 megapixel (ultragroothoeklens en telelens) en een 42 megapixel-selfiecamera, maar de software doet veel.

De meeste foto’s zijn erg realistisch, met warme kleuren. Bovendien zit Pixel Looks in de camera-app. Deze subtiele filters stel je in om alvast te zien hoe je foto’s gaan worden.

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4. Accuduur en opladen

Ook hier is het voordeel voor de Oppo. Met een silicium-koolstofbatterij van maar liefst 7150 mAh kun je bij normaal gebruik twee dagen doen zonder naar een lader te hoeven grijpen. Moet je toch bijtanken, dan kan dat met maximaal 80 watt bedraad en 50 watt draadloos. De sterke batterijduur is een belangrijke reden om de Find X10 te ovewegen.

De Google-telefoon komt daar niet bij in de buurt. Met een 4850 mAh-accu (op te laden met 30 watt bedraad en 25 watt draadloos) zijn kopers van de Pixel 11 Pro er zelfs iets op achteruit gegaan vergeleken bij de Pixel 10 Pro.

Daar zit het probleem niet, want Google heeft gekozen voor een minder efficiënte lithium-ionbatterij. Op één lading haal je het einde van de dag, maar meer vaak niet. Dat kan uiteraard voldoende voor je zijn.

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Op dit vijfde en laatste onderdeel gaan we de Google-telefoon iets meer in het zonnetje zetten. De software van de techreus staat erom bekend erg schoon te zijn, met een bijzonder prettige en intuïtieve ervaring.

Het is dé reden dat gebruikers zweren bij een Pixel. De Pixel 11 Pro draait standaard op Android 17. Met een zeer ruim updatebeleid (zeven jaar volledige ondersteuning) kun je er nog jarenlang zorgeloos van genieten.

De Oppo Find X10 draait op dezelfde Android-versie, maar daar zit de ColorOS 17-schil overheen. Die is minder schoon en veel drukker en kleurrijker. Visueel valt de interface dus wat meer op. Je kunt van alles personaliseren, mocht je dat willen. Opvallend genoeg heeft Oppo geen updatebeleid gedeeld, maar het is aannemelijk dat kopers minimaal vier Android-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates krijgen.

Conclusie en prijzen

Zoals je mag verwachten van dure toestellen, doen de Oppo Find X10 en Google Pixel 11 heel veel goed. Er zijn overeenkomsten, maar ook flinke verschillen. De Oppo is vooral interessant als je een groter scherm, de langste accuduur, beste camera’s en rapste chip wil. Daar staat momenteel nog een flink prijskaartje (1.159,- euro) tegenover, maar daar krijg je veel voor terug.

De Pixel 11 Pro is compacter. Hij heeft een goed scherm, behoorlijke chip en uitstekende camera’s, maar de Oppo presteert op deze vlakken ietsjes beter. Er zijn ook sterke punten, zoals de fijne software en het lange updatebeleid.

Omdat de Google al flink in prijs is gedaald (869,- euro), klopt de prijs-kwaliteitverhouding wat ons betreft beter dan bij de Oppo. De beperkte accuduur moet je wel op de koop nemen.

Kijk vooral welk toestel het best bij jouw wensen past. Hieronder vind je de beste deals van het moment. Die zijn er genoeg, want we naderen het hoogtepunt van de Black Friday-periode!