Oppo vs OnePlus vs Realme: dit maakt deze Chinese toestellen goed

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
26 november 2025, 19:16
5 min leestijd
Oppo vs OnePlus vs Realme: dit maakt deze Chinese toestellen goed

In een tijdsbestek van nog geen maand hebben we kennis kunnen maken met drie nieuwe Chinese vlaggenschepen. Nog op zoek naar een toptoestel? Wij vertellen je precies wat deze telefoons te bieden hebben en hoe ze verschillen.

Oppo vs OnePlus vs Realme

De Oppo Find X9 Pro, OnePlus 15 en Realme GT 8 Pro komen uit dezelfde fabriek gerold. Dat komt omdat de merken onderdeel zijn van hetzelfde moederbedrijf: BBK Electronics. Je zult daarom een boel overeenkomsten zien. Qua design, maar ook onder de motorkap.

De belangrijkste overeenkomst? Het zijn stuk voor stuk ijzersterke telefoons die met recht kunnen concurreren met high-enders van Samsung en Google. Kijk maar naar onderstaande specs.

Wat maakt deze drie Chinese toestellen interessant voor jou?

  • Een batterij van minimaal 7000 mAh
  • Razendsnelle chipset
  • De nieuwste software
  • Prettige schermen
  • Zeer goede camera’s
  • Sterke prijs-kwaliteitverhouding

De Oppo Find X9 Pro is sinds 28 oktober in Nederland te koop en de lancering van de OnePlus 15 vond op 13 november plaats. Voor de Realme GT 8 Pro moet je nog even geduld hebben. Die komt op 2 december officieel uit.

De beste smartphone voor jou

Oppo Find X9 Pro: camerakanon OnePlus 15: snelheidsmonster
Realme GT8 Pro: interessante outsider Conclusie: voor ieder wat wils

De telefoons onder de loep

We lopen de telefoons in kwestie – de Oppo Find X9 ProOnePlus 15 en Realme GT 8 Pro – even kort met je door. Zo weet jij precies wat ze bieden voor het geld en welke telefoon echt bij jou past.

• Oppo Find X9 Pro

Wie op zoek is naar een absolute toptelefoon, is bij deze Oppo aan het juiste adres. De Find X9 Pro is razendsnel, heeft een prachtig scherm met dunne randen en met de enorme batterij haal je gemakkelijk meerdere dagen uit één lading. Daarnaast maakt de 200 megapixel-telelens scherpe foto’s en zijn de extra knoppen aan boord erg handig.

oppo find x9 grijs in handen
Oppo Find X9 Pro

De enige configuratie van de Oppo die momenteel te koop is, heeft een ruime jas: 16GB werkgeheugen en 512GB aan opslagruimte. Die kost rond de 1200 euro. Toch wat over je budget heen? Ga dan voor zijn broertje (de Oppo Find X9) of voorganger (de Oppo Find X8 Pro). Voor nog meer info lees je de uitgebreide review van onze redacteur Tim.

• OnePlus 15

Een robuuste telefoon die supersnel is, fijne foto’s maakt en in no time oplaadt. Dat is de nieuwste OnePlus in een notendop. De liefhebber van de beste hardware (behalve op cameragebied) en een voorliefde voor mobiele games kan dan ook moeilijk om de OnePlus 15 heen. Een slimme keuze om de komende jaren nog volop van te genieten.

de oneplus 15 review telefoon close up in handen.
OnePlus 15

Met een vanafprijs van € 949,- (12/256 GB) krijg je veel smartphone voor je geld. De versie met hetzelfde geheugen als de Oppo, kost momenteel € 999,- en is volgens ons de betere keuze. Betaal je liever wat minder? Denk dan eens aan z’n voorganger, de goed ontvangen OnePlus 13. Redacteur Jeroen schreef een review van de OnePlus 15.

• Realme GT 8 Pro

Van de drie Chinese toestellen uit dit artikel is de Realme de meest interessante. Dat komt omdat we de officiële prijs nog niet mogen benoemen. Wat wel al overduidelijk is: de Realme GT 8 Pro heeft alles in huis om de strijd aan te gaan met de concurrentie uit China én daarbuiten. Wij hadden met Android Planet de primeur om ‘m te testen.

realme gt 8 pro hands-on 1
Realme GT 8 Pro

Hierdoor weten we wat voor sterke smartphone we in handen hebben. Verwacht een uniek camera-eiland, fraai scherm en indrukwekkende oplaadsnelheid. Wat dit moet gaan kosten, mogen we dus nog niet verklappen. De geruchten lopen uiteen van 800 tot 1100 euro. Hoe dan ook, de Realme GT 8 Pro is een outsider om in de gaten te houden.

Chinese toestellen zijn hot

We kunnen wel concluderen dat er ook in 2025 aardig wat smarphonegeweld uit het verre oosten komt. Hopelijk heb je nu een beter beeld wat de Oppo Find X9 Pro, OnePlus 15 en Realme GT 8 Pro jou te bieden hebben.

De high-enders uit dit artikel lijken op het eerste gezicht misschien aardig op elkaar, ze spreken volgens ons een ander publiek aan.

  • Ga voor de Oppo als je zeker wil zijn van de allerbeste camera’s en het meest fraaie en heldere scherm;
  • Haal de OnePlus in huis als je waarde hecht aan de allerbeste prestaties, fan bent van mobiele games en veel AI gebruikt;
  • Liefhebbers van een toestel met een uniek camera-eiland en (waarschijnlijk) de beste prijs-kwaliteitverhouding, moeten bij Realme zijn.

Black Friday bij Android Planet

Het kan trouwens lonen om je zoektocht niet al te lang uit te stellen. Zeker nu met Black Friday zijn er interessante deals om voordeliger een nieuw toestel te kopen. Wellicht heb je ook al gehoord dat smartphones volgend jaar zomaar een stuk duurder kunnen worden? Klik op het artikel hiernaast om daar meer over te weten te komen.

Wil jij geen enkele Black Friday-deal missen? Zorg dan dat je ons liveblog in de gaten houdt en schrijf je in voor onze speciale nieuwsbrief vol interessante tech-aanbiedingen.

