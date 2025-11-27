Poco F8 Ultra vs OnePlus 15: de 6 grootste verschillen

Op zoek naar een razendsnelle smartphone? Dan hebben we twee goede kandidaten voor je. In deze Poco F8 Ultra vs OnePlus 15-vergelijking vertellen we je alles over de onderlinge verschillen.

Poco F8 Ultra vs OnePlus 15

Inmiddels druppelen de smartphones met een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip binnen. Dat is de allersnelste processor die je de komende tijd in Android-smartphones zult aantreffen. Je kunt er moeiteloos mee gamen, video’s bewerken en AI-taken uitvoeren.

Twee van de eerste telefoons met deze chip zijn de Poco F8 Ultra en OnePlus 15. De smartphones zijn niet alleen erg snel, maar met adviesprijzen onder de 1000 euro ook relatief (!) betaalbaar. Naast deze overeenkomsten bestaan er natuurlijk ook veel verschillen. We nemen ze graag met je door.

1. Ontwerp en scherm

De Poco F8 Ultra speelt duidelijk leentjebuur bij Xiaomi en Apple. Het camera-eiland loopt over de hele breedte van de achterkant, al is daar wel een goede reden voor. Er zit namelijk ook een speaker in, waarover straks meer. Hij is verkrijgbaar in het zwart, maar er bestaat ook een versie die met spijkerstof bekleed lijkt. In werkelijkheid gaat het (gelukkig) om plastic. Dat is een stuk makkelijker schoon te houden.

OnePlus kiest voor een subtieler uiterlijk, met een vierkant camera-eiland en de keuze uit de kleuren zwart, beige en paars. Aan de voorkant zijn de verschillen een stuk kleiner. De randen van de OnePlus 15 zijn dunner, maar beide toestellen zien er strak en modern uit.

Met zijn 6,9 inch-oled-scherm is de Poco F8 Ultra iets groter dan zijn concurrent, die een 6,78 inch-display gebruikt. De maximale ververssnelheid ligt op 120Hz. Dat wil zeggen dat de pixels 120 keer per seconde verversen voor soepel beeld. OnePlus claimt 165Hz, maar dat haal je alleen in heel specifieke scenario’s. Bovendien is het verschil moeilijk zichtbaar.

Wel belangrijk om te weten is dat de OnePlus 15 een ltpo-scherm heeft. Het kan terugschakelen naar 1Hz als je statische beelden bekijkt. Daarmee spaar je de batterij en wordt een always on-display mogelijk dat altijd de tijd en je notificaties weergeeft. De F8 Ultra kan niet lager dan 60Hz en is dus minder energiezuinig.

Daar staat tegenover dat de Poco een hogere piekhelderheid heeft van 3500 nits. Hdr-content spat daardoor meer van het scherm dan bij de OnePlus. Die haalt maximaal 1800 nits.

2. Camera’s

Poco heeft de drie camera’s op de achterzijde allemaal een upgrade gegeven ten opzichte van de F7 Ultra. De 50 megapixel-hoofdcamera gebruikt nu een sensor die even groot is als die van de Google Pixel 10 Pro. Ook de 50 megapixel-groothoeklens kreeg een grotere sensor, maar die is met 18 millimeter niet erg wijd meer te noemen.

De telelens biedt 5x optische zoom, terwijl zijn voorganger bleef steken op 2,5x. Je haalt het beeld ook verder dichterbij dan met de OnePlus 15, die een telelens met 3,5x optische zoom heeft.

OnePlus geeft de camera’s juist downgrades. De hoofdcamera is daardoor kleiner dan die van Poco, terwijl de andere twee camera’s ongeveer even goed zullen presteren.

We zeiden het al in de introductie: deze smartphones zijn gezien hun supersnelle chip relatief goedkoop. Dat betekent dat ze op andere vlakken moeten bezuinigen. Op cameragebied zijn ze beiden minder goed uitgerust dan bijvoorbeeld de Oppo Find X9 Pro. Je schiet er prima kiekjes mee, maar verwacht geen wonderen.

3. Accu en opladen

De accu van de OnePlus 15 is met 7300 mAh bijzonder groot. Hoewel de Poco F8 Ultra het met 6500 mAh ook zeker niet slecht doet, zal hij toch net iets minder lang meegaan. Dat is overigens zeer relatief, want je zult de dag er moeiteloos mee doorkomen. Zelfs als je op vakantie veel foto’s maakt.

Met 120 watt laadt de OnePlus 15 in 40 minuten volledig op. Daar heeft de F8 Ultra, die maximaal 100 watt haalt, dankzij de kleinere accu zelfs maar 38 minuten voor nodig. Draadloos opladen kan bij beide toestellen met maximaal 50 watt.

4. Geluid

We zijn al langer gewend dat smartphonefabrikanten samenwerken met andere bedrijven om hun toestellen aantrekkelijker te maken. Vaak gaat het daarbij om camera’s die mede zijn ontwikkeld door bijvoorbeeld Leica of Hasselblad.

Poco gooit het ditmaal over een andere boeg. De fabrikant stapte naar Bose om betere luidsprekers te ontwikkelen. Zoals we gewend zijn, zitten er speakers boven en onder het scherm, maar de F8 Ultra bevat daarnaast een kleine subwoofer in het camera-eiland. Die moet zorgen voor veel betere lage tonen dan je van een smartphone gewend bent.

We hebben het toestel nog niet zelf gehoord, maar het resultaat schijnt behoorlijk indrukwekkend te zijn. De F8 Ultra zal sowieso veel beter klinken dan de OnePlus 15, die ‘gewone’ stereospeakers heeft.

5. Software

Poco is sterk verbonden aan Xiaomi en maakt daarom gebruik van de HyperOS-schil die over Android 16 heen ligt. Dat is prima, zij het wat drukke software. Wij zijn iets meer gecharmeerd van OxygenOS, de softwareschil van OnePlus.

OnePlus belooft net als Poco vier grote Android-upgrades. Deze smartphones worden dus bijgewerkt tot en met Android 20. Beveiligingspatches, die hackers buiten de deur houden, worden voor de F8 Ultra uitgerold tot de herfst van 2030. Koop je een OnePlus 15? Dan mag je deze updates verwachten tot het najaar van 2031.

6. Prijs

De goedkoopste versie van de Poco F8 Ultra kost 829,99 euro. Daarvoor krijg je 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Tot 10 december koop je het toestel echter voor slechts 699,99 euro. Er is ook een duurdere versie met 16/512GB.

De OnePlus 15 is met zijn adviesprijs van 949 euro een stukje duurder. Daarvoor krijg je weer 12GB werkgeheugen en 256GB opslag en ook bij dit toestel kun je tegen een meerprijs kiezen voor 16/512GB. Hieronder vind je de beste deals van dit moment.

Conclusie

Deze Poco F8 Ultra vs OnePlus 15-vergelijking heeft geen duidelijke winnaar. De OnePlus biedt een (nog) grotere accu, krijgt iets langer updates en ziet er wat ons betreft mooier uit. Daar staat tegenover dat de Poco goedkoper is, betere luidsprekers heeft en het ook qua camera’s nipt wint. Welk toestel de beste keuze is, hangt dus af van jouw wensen.