Dit zijn de beste Samsung-tablets voor jouw budget

Ben je benieuwd wat de beste Samsung-tablets zijn? Het antwoord op die vraag hangt natuurlijk af van je budget. Daarom zetten we ze voor je op een rij in drie verschillende prijsklassen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste Samsung-tablets

We kennen Samsung vooral als de meest populaire fabrikant van Android-smartphones. Het bedrijf maakt echter nog veel meer producten, waaronder natuurlijk tablets. Die zijn er in verschillende soorten, maten en vooral prijsklassen.

Wat voor jou de beste Samsung-tablet is, hangt dus sterk af van hoeveel geld je eraan wil uitgeven. We verdelen ze daarom onder in drie verschillende categorieën: high-end, middenklassers en budgetmodellen.

High-end Samsung-tablets

Met een high-end Samsung-tablet koop je een zeer krachtig apparaat. Ze zijn geschikt voor het spelen van 3D-games, het bewerken van foto’s of video’s en de meeste AI-taken. Als je er toetsenbordcover bij koopt, kunnen ze in veel gevallen zelfs je laptop vervangen. Door alle mogelijkheden zijn ze natuurlijk wel aardig aan de prijs.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus

De Samsung Galaxy Tab S10 Plus is een uitstekende keuze. Hij heeft geen gigantische vernieuwingen ten opzichte van zijn voorganger, maar kent ook nauwelijks echte minpunten. Het 12,4 inch-oled-scherm is erg mooi en biedt een prima balans tussen werkruimte en draagbaarheid. Heel fijn is de ontspiegelde toplaag, waardoor je minder last hebt van reflecties. Dankzij de IP68-certificering kan hij bovendien tegen water en stof.

De Mediatek Dimensity 9300 Plus-chip kan vrijwel iedere taak aan en met de meegeleverde S Pen maak je direct (aan)tekeningen. Ook de luidsprekers klinken erg goed, waardoor het prima ontspannen is met je favoriete serie.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus deals Samsung Galaxy Tab S10 Plus 12.4 inch 256 GB Zonder mobiel internet € 809,00 1 dag Bekijk bij Phonemarket.nl Samsung Galaxy Tab S10 Plus 12.4 inch 256 GB Zonder mobiel internet € 819,00 1 dag Bekijk bij Belsimpel Samsung Galaxy Tab S10 Plus 12.4 inch 256 GB Zonder mobiel internet € 829,99 1 dag Bekijk bij bol.com plaza Vergelijk alle Samsung Galaxy Tab S10 Plus prijzen

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Wil je nóg een maatje groter? Kijk dan eens naar de Galaxy Tab S10 Ultra. Die lijkt sterk op de Plus, maar heeft een ronduit gigantisch 14,6 inch-scherm. Dat maakt hem heel geschikt voor productiviteit, maar op de bank is hij door zijn formaat iets lastiger te hanteren.

Zowel de Plus als de Ultra krijgen vanaf de release trouwens zeven jaar updates. Ze draaiden uit de doos op Android 14 en eindigen dus met Android 21. Beveiligingspatches rollen uit tot en met de zomer van 2031.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra deals Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6 inch 256 GB Zonder mobiel internet € 929,00 1 dag Bekijk bij Phonemarket.nl Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6 inch 256 GB Met mobiel internet € 936,00 1 dag Bekijk bij Belsimpel Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6 inch 256 GB Zonder mobiel internet € 939,00 1 dag Bekijk bij Belsimpel Vergelijk alle Samsung Galaxy Tab S10 Ultra prijzen

Samsung Galaxy Tab S9

Ga je juist liever voor een kleinere tablet? Helaas heeft Samsung geen compacte Galaxy Tab S10 uitgebracht. Je bent daarom aangewezen op de oudere Galaxy Tab S9. Die is met zijn Snapdragon 8 Gen 2-chip nog altijd erg snel en inmiddels ook flink in prijs gezakt.

De Tab S9 heeft een 11 inch-oled-scherm van uitstekende kwaliteit. Jammer genoeg moet je het stellen zonder de ontspiegelde laag van de Tab S10-modellen. Wel is hij net zo goed bestand tegen water en stof en krijg je er weer een handige stylus bij cadeau. Je kunt dus direct aan de slag.

Een nadeel is het ietwat achterhaalde updatebeleid. De Tab S9 draait inmiddels op Android 15 en krijgt nog maar twee upgrades, naar Android 16 en 17. Tot 2028 ben je verzekerd van beveiligingspatches.

Samsung Galaxy Tab S9 deals Samsung Galaxy Tab S9 11 inch 128 GB Zonder mobiel internet € 479,00 1 dag Bekijk bij Belsimpel Samsung Galaxy Tab S9 11 inch 128 GB Zonder mobiel internet € 519,00 1 dag Bekijk bij bol.com plaza Samsung Galaxy Tab S9 11 inch 128 GB Zonder mobiel internet € 525,83 2 dagen Bekijk bij Amazon Vergelijk alle Samsung Galaxy Tab S9 prijzen

Middenklassers van Samsung

Heb je helemaal niet zoveel rekenkracht nodig? Dan hoef je natuurlijk ook niet zoveel geld uit te geven. In de FE-serie vind je tablets met bescheidener hardware voor een vriendelijkere prijs. Ook deze worden geleverd met een S Pen.

Daarnaast zijn er gewoon toetsenbordcovers verkrijgbaar voor deze tablets, waardoor je ze kunt gebruiken als laptop. Ze zijn natuurlijk wel minder geschikt voor zwaardere taken als videobewerking.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Tab S10 FE (Plus)

De Galaxy Tab S10 FE en Tab S10 FE Plus hebben een lcd-scherm van respectievelijk 10,9 of 13,1 inch. De kleuren zijn minder mooi dan bij een oled-display en ook de ververssnelheid ligt lager dan bij de duurdere tablets hierboven: 90Hz. Toch ziet dat er nog altijd behoorlijk soepel uit.

Door zijn formaat past er een grotere accu in de Plus (10090 mAh) dan in de normale Tab S10 FE (8000 mAh). De batterijduur is echter zeer vergelijkbaar en ook de oplaadsnelheid is gelijk: 45 watt.

De overige specificaties komen exact overeen. Beide tablets draaien op een Exynos 1580-chip, die we kennen van de populaire Galaxy A56. Dat is zeker geen snelheidsmonster en je zult af en toe dus best een hapering zien. Als je hem vooral gebruikt voor entertainment is de Samsung Galaxy Tab S10 FE (Plus) niettemin vlot genoeg.

De goedkoopste versie van beide modellen heeft steeds 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Tegen een meerprijs kun je kiezen voor een variant met 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Die kun je trouwens uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

Samsung belooft tot 2032 beveiligingspatches uit te rollen voor de Tab S10 FE (Plus), wat natuurlijk uitstekend is. Het blijft echter onduidelijk of je ook al die tijd nieuwe versies van Android zult ontvangen.

Samsungs budgettablets

Zoek je ‘gewoon’ een tablet om mee te Netflixen of simpel te browsen op de bank? Dan kun je mogelijk prima uit de voeten met een budgettablet van Samsung. Deze zijn niet al te snel, maar daardoor ook erg goedkoop. Ze gaan over de toonbank voor slechts een paar honderd euro. Dit zijn de beste Samsung-tablets voor de kleine beurs.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus

Met zijn 11 inch-scherm is de Samsung Galaxy Tab A9 Plus ongeveer net zo groot als de Tab S10 FE hierboven. Ook de ververssnelheid (90Hz) is gelijk. Het grootste verschil vinden we onder de motorkap. De gebruikte Snapdragon 695 in de A9 Plus maakt hem ruim de helft trager dan de S10 FE.

Dit is dus echt een tablet voor de niet al te veeleisende gebruiker. Een paar rondjes Candy Crush zal nog wel lukken, maar zwaardere games moet je hem niet voorschotelen. Er is een versie met 4GB werkgeheugen, maar we raden je aan om voor het model met 8GB te gaan. Dat maakt het apparaat net iets toekomstbestendiger.

De A9 Plus draait inmiddels op Android 15 en wordt waarschijnlijk nog bijgewerkt naar Android 16 en 17. Verder mag je tot 2029 beveiligingspatches verwachten die je beschermen tegen virussen en hackers.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus deals Samsung Galaxy Tab A9 Plus 11 inch 64 GB Zonder mobiel internet € 158,00 1 dag Bekijk bij bol.com plaza Samsung Galaxy Tab A9 Plus 11 inch 64 GB Zonder mobiel internet € 165,00 1 dag Bekijk bij Belsimpel Samsung Galaxy Tab A9 Plus 11 inch 64 GB Zonder mobiel internet € 169,00 1 dag Bekijk bij Bol.com Vergelijk alle Samsung Galaxy Tab A9 Plus prijzen

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

De Tab S6 Lite (2024) heeft een 10,4 inch-scherm en is dus iets kleiner dan de Tab A9 Plus. Hij wordt, in tegenstelling tot die tablet, wél met een S Pen geleverd. Je kunt dus direct (aan)tekeningen maken op het lcd-display. Dat heeft trouwens een ververssnelheid van slechts 60Hz en ziet er daardoor niet zo vloeiend uit.

De gebruikte Exynos 1280-chip valt in dezelfde categorie als de Snapdragon 695: goed geschikt voor streamen en surfen, maar veel meer moet je er niet van verwachten. Daar is de prijs dan ook naar.

De S6 Lite (2024) draait inmiddels op Android 15 en krijgt nog upgrades naar Android 16 en 17. Waarschijnlijk ontvang je minimaal tot 2028 updates die de beveiliging up-to-date houden.

Lees meer over Samsung: