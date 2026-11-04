Betaalbare Samsungs: de 4 beste Galaxy A-toestellen vergeleken

Ook met een kleinere beurs schaf je een uitstekende Samsung-smartphone aan. Daarvoor moet je bij de Galaxy A-serie zijn. Dit zijn vier aanraders voor een betaalbaar toestel van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Galaxy A-serie: kwaliteit in betaalbaar jasje

Met tientallen telefoons tussen de 150 en 350 euro is de Galaxy A-serie van Samsung voor veel mensen prima betaalbaar. Toch krijg je vaak nog behoorlijk goede specificaties voor die relatief lage aanschafprijs. Zo hoef je op sommige vlakken maar verrassend weinig in te leveren vergeleken bij de vlaggenschepen uit de S-serie.

Hierboven vind je een kort overzicht van de 4 telefoons uit de A-serie die wij jou in 2026 kunnen aanraden. Zoals je ziet, verschillen de prijzen niet al te veel van elkaar. Daarom bespreken we elk toestel in detail voor een goed beeld van wat ze echt in huis hebben.

#1 – Samsung Galaxy A57

Dit vinden we goed Dun en licht ontwerp

Dun en licht ontwerp Voelt luxe aan

Voelt luxe aan Behoorlijk snel

Behoorlijk snel Zes jaar updates en fijne software Dit vinden we minder goed Accuduur valt tegen

Accuduur valt tegen AI-opties zijn beperkt

De Samsung Galaxy A57 werd eind maart 2026 samen met z’n kleine broertje (de A37) gelanceerd. Die zullen we verderop nog bespreken. Met een adviesprijs van 529 euro was de Galaxy A57 best prijzig, maar daar is tegenwoordig nog € 348,- van over.

De A57 is een fijne smartphone voor wie luxe zoekt, maar niet de hoofdprijs wil betalen. Ondanks z’n flinke amoled-scherm van 6,7 inch is de telefoon verrassend dun en licht. Het scherm heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, verversingssnelheid van 120Hz en helderheid van 1900 nits. Daar is niets mis mee. Dat geldt voor de camera’s ook. Vooral overdag zijn foto’s scherp en kleurrijk, in het donker vallen ze wat tegen.

De Galaxy A57 heeft een nieuwe en snellere Exynos 1680-processor. Dit maakt de prestaties merkbaar beter dan bij de Galaxy A56. Het geheugen is vrij standaard in deze prijsklasse: 8GB RAM en 128GB interne opslag. De A57 wordt geleverd met Android 16, maar je kunt direct na installatie upgraden naar Android 17 en One UI 9.0. Met zes jaar Android-upgrades en beveiligingspatches gebruik je het toestel nog jarenlang plezierig en veilig.

De accuduur is goed, maar niet geweldig. Bij normaal gebruik haal je het einde van de dag. Opladen gaat sneller dan bij vorige generaties, want de A57 tank je met maximaal 45 watt vol. Dat is sneller dan het nieuwste instapmodel van de S-serie, de Galaxy S26. Hieronder vind je de beste deals bij verschillende webwinkels en providers.

#2 – Samsung Galaxy A37

Dit vinden we goed Prima scherm- en bouwkwaliteit

Prima scherm- en bouwkwaliteit One UI 8.5 erg prettig

One UI 8.5 erg prettig Foto’s hoofdcamera vallen niet tegen

Foto’s hoofdcamera vallen niet tegen Updatebeleid gul als vanouds Dit vinden we minder goed Batterijduur kan beter

Batterijduur kan beter Niet de beste camera’s

We noemden ‘m net al: de Samsung Galaxy A37. Deze lijkt sterk op zijn voorganger, de Galaxy A36. Dat toestel komt straks ook nog aan bod. Ondanks het gebrek aan vernieuwing qua ontwerp, is de A37 interessant als jij shopt met een beperkter budget. Voor € 289,- is de A37 van jou.

Er zijn meerdere overeenkomsten tussen de A57 en A37. Toch doet de Galaxy A37 op de meeste gebieden een (bescheiden) stapje terug. Te beginnen bij de kwaliteit van het scherm. De resolutie en verversingssnelheid zijn echter wel hetzelfde. Hoewel beide toestellen een 50 megapixel-hoofdcamera hebben, is de groothoekcamera van de A37 wel iets minder (12 om 8 megapixel). Je maakt er echter prima kiekjes mee.

Ook de processor is niet van hetzelfde niveau. Onder de motorkap zit de Exynos 1480-chip, die bij normaal gebruik overigens rap genoeg is. Verwacht niet alleen soepele prestaties, soms hapert het toestel of moet je even geduld hebben. Niks spectaculairs: simpele apps zijn geen enkel probleem voor de A37. Ondanks de betaalbaarheid van dit toestel biedt Samsung hetzelfde ruime updatebeleid als de A57. Daarmee zit je dus nog zes jaar gebakken. Ook voor de A37 is Android 17 (One UI 9) inmiddels beschikbaar.

Met een behoorlijke accucapaciteit en laadsnelheid (5000 mAh en 45 watt) doet de A37 het stukken beter dan veel concurrenten in deze prijsklasse. Voor wie de A57 net wat te duur is, koopt met de A37 een betaalbaarder alternatief. Check snel de beste deals!

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#3 – Samsung Galaxy A56

Dit vinden we goed Prima scherm- en bouwkwaliteit

Prima scherm- en bouwkwaliteit One UI 8.5 erg prettig

One UI 8.5 erg prettig Foto’s hoofdcamera vallen niet tegen

Foto’s hoofdcamera vallen niet tegen Updatebeleid gul als vanouds Dit vinden we minder goed Batterijduur kan beter

Batterijduur kan beter Niet de beste camera’s

Dit is wellicht het interessantste toestel uit de lijst. In tegenstelling tot de eerste twee toestellen, komt de Samsung Galaxy A56 niet uit 2026. De A56 is ruim anderhalf jaar oud. Dat heeft ook voordelen, want hierdoor is hij nog wat meer in prijs gedaald, naar € 326,-. Voor dit bedrag biedt de voorganger van de A57 bijzonder veel telefoon.

De Galaxy A56 voelt luxe aan met een aluminium frame en glazen voor- en achterkant. Met zijn 6,7 inch is het toestel behoorlijk groot, maar met 7,4 millimeter is hij wel lekker dun. Het oled-scherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz en een prima helderheid. De camera’s zijn minder indrukwekkend: de 50 megapixel-hoofdcamera maakt goede foto’s bij voldoende licht, maar presteert minder in het donker.

De Exynos 1580-chipset presteert minder goed dan de Exynos 1680 in de A57, maar is wel krachtiger dan de Exynos 1480 in de A37. Hij levert prima prestaties voor alledaags gebruik, maar is geen snelheidsmonster. De Galaxy A56 draait uit de doos op Android 15 met One UI 7. Gelukkig komt ook dit toestel gewoon in aanmerking voor de upgrade naar Android 17 met One UI 9. Hierna krijg je nog vier grote Android-updates en vier jaar aan beveiligingsupdates, wat de A56 nog altijd een duurzame keuze maakt.

De batterijcapaciteit en laadsnelheid zijn hetzelfde als de eerste twee toestellen uit deze lijst. Volledig opladen kost je slechts een uur. Je kiest uit de variant met 128GB of 256GB. Hieronder vind je voordelige abonnementen om de A56 in huis te halen.

#4 – Samsung Galaxy A27

Dit vinden we goed Mooi amoled-scherm

Mooi amoled-scherm Goede accuduur

Goede accuduur Updatebeleid zeer gul

Updatebeleid zeer gul Geen ouderwetse notch meer Dit vinden we minder goed Niet de snelste chipset

Niet de snelste chipset Minder waterbestendig

We eindigen dit artikel met de Samsung Galaxy A27, één van de goedkoopste modellen uit de Galaxy A-serie van dit jaar. Uiteraard heb je ook de Galaxy A07 en Galaxy A17, maar die kunnen we vanwege de matige chipsets en schermen niet echt aanraden.

De A27 werd eind juni redelijk onverwacht door Samsung onthuld. Met een adviesprijs van 299 euro was hij voor een budgettoestel nog redelijk aan de prijs. Gelukkig is daar momenteel nog 253,- euro over. Daarvoor krijg je een toestel met een modern uiterlijk dan z’n voorganger. Zo is de notch verdwenen en zit de selfiecamera nu in een klein gaatje in het scherm (6,7 inch, full-hd).

Onder de motorkap zit een Snapdragon 6 Gen 3-chipset. Daarmee wijkt de A27 af van z’n duurdere broers met een Exynos-processor. De Snapdragon voldoet prima om te appen, te browsen of om video’s te kijken op je favoriete social media-kanalen. Met zwaardere apps heeft de A27 een stuk meer moeite. Zelfs een Samsung met dit lage prijskaartje kun je jarenlang veilig blijven gebruiken. Dat komt omdat de fabrikant kopers de volle zes jaar Android-upgrades en beveiligingsupdates belooft. Netjes.

De batterijcapaciteit van 5000 mAh is genoeg om je telefoon bij normaal gebruik een dag in leven te houden. Opladen gaat met maximaal 25 watt, waardoor je ongeveer anderhalf uur nodig hebt voor een volle batterij. Je kunt kiezen uit 128GB of 256GB opslagruimte. Laat je telefoon niet in het water vallen, want ten opzichte van de A26 is er een opmerkelijke downgrade. De waterbestendigheid is gedaald van IP67 naar IP64. Hieronder vind je de interessantste deals.

De Galaxy A-serie: een prima keuze

Voor een betaalbare Samsung met prima prestaties moet je bij een toestel uit de Galaxy A-serie zijn. De gemiddelde gebruiker heeft bijzonder weinig te klagen over de Galaxy A27, A37, A56 en A57. Zeker als die op de hoogte is van de beperkingen.

Want voor de beste foto’s moet je niet bij de A-serie zijn. Kiekjes om te delen op je social media of om door te sturen op WhatsApp, zien er echter prima uit. Ook de allersnelste chips zul je niet aantreffen in de A’tjes. De prestaties vallen bij normaal gebruik gelukkig reuze mee. Maar er is meer goed nieuws.

De grote troef van de serie is het gulle updatebeleid. Andere sterke punten zijn de amoled-schermen van 6,7 inch die met 120Hz verversen. Ook over de accucapaciteit heb je weinig te klagen, want die is 5000 mAh. Over het algemeen laad je die weer lekker rap op. Alles bij elkaar bieden de Galaxy A-toestellen daarmee een behoorlijk complete smartphone-ervaring, zonder dat je de hoofdprijs betaalt.

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