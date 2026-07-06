Samsung Galaxy A27 vs Galaxy A37: dit is de beste keuze

Op zoek naar een goede, maar voordelige smartphone? Dan twijfel je misschien tussen de Samsung Galaxy A27 vs de Galaxy A37. We lopen de verschillen langs en geven je een koopadvies.

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Samsung Galaxy A27 vs Galaxy A37

De nieuwe Samsung Galaxy A27 is een wat vreemde smartphone. Hij heeft een moderner ontwerp dan zijn voorganger, maar is juist minder waterbestendig én heeft een minder goede groothoeklens.

Het toestel is gepositioneerd onder de Galaxy A37, die er vrijwel hetzelfde uitziet, maar een aantal extra’s biedt. We nemen de belangrijkste verschillen door in onze Samsung Galaxy A27 vs Galaxy A37-vergelijking. Dit zijn de rauwe specificaties:

Samsung Galaxy A27 Samsung Galaxy A37 6,7 inch-oled-scherm 6,7 inch-oled-scherm Snapdragon 6 Gen 3-chip Exynos 1480-chip 6/8GB RAM, 128/256GB opslag 6/8GB RAM, 128/256GB opslag 50 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrolens, 12 megapixel-selfiecamera 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrolens, 12 megapixel-selfiecamera Accu: 5000 mAh (25 watt opladen) Accu: 5000 mAh (45 watt opladen) Android 16 (6 jaar updates) Android 16 (6 jaar updates) Prijs: € 299,- Prijs: € 247,-

Galaxy A27

1. Scherm en ontwerp

We zeiden het al: deze smartphones zien er vrijwel hetzelfde uit. De afmetingen komen ongeveer overeen en ook qua gewicht ontlopen ze elkaar nauwelijks. Wel is de A37 met zijn IP68-certificering beter beschermd tegen nattigheid. Je kunt hem in ondiep water een halfuur onderdompelen en dat kun je met de A27 beter niet proberen. Dankzij zijn IP64-certificering is hij alleen beschermd tegen regen.

Beide telefoons hebben een 6,7 inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. De A27 is wel minder fel: hij haalt een helderheid van 800 nits, met korte uitschieters naar 1400 nits. Dat is redelijk, maar bij de A37 liggen deze waardes op respectievelijk 1200 nits en 1900 nits. Daardoor is dat laatste toestel beter af te lezen in de felle zon.

2. Hardware

Samsung stopte een Snapdragon 6 Gen 3 in de Galaxy A27. Dat is een vrij simpele chip, die zich vooral thuis voelt bij eenvoudige taken als appen en browsen. Ook de Galaxy A37 is geen racepaard, maar hij is met de Exynos 1480-processor wel een procent of 20 rapper. Dankzij de krachtigere gpu is dit toestel ook net iets geschikter voor het spelen van (simpele) games. Zware 3D-spellen zullen er echter niet op draaien.

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De goedkoopste versies van deze telefoons hebben 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. Tegen een meerprijs kies je voor 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. Daar zit dus geen verschil in.

3. Camera’s

Hoewel de A27 en de A37 allebei een 50 megapixel-hoofdcamera hebben, is de sensor bij de A37 een stuk groter. Foto’s ogen daardoor veel mooier, vooral in het donker. De groothoeklens heeft bij de A37 bovendien een hogere resolutie (8 vs 5 megapixel). Datzelfde geldt voor de macrolens (5 vs 2 megapixel), waarmee je close-ups maakt. Als je fotografie belangrijk vindt, is de A37 duidelijk een logischere keuze.

4. Accuduur en opladen

De batterij dan. Die heeft in beide smartphones een capaciteit van 5000 mAh. Omdat ook de chips van deze telefoons ongeveer even zuinig zijn, verwachten we een vergelijkbare accuduur. Die is voldoende om de dag mee door te komen, maar je zult zeker elke avond moeten bijladen. Dat gaat op de A37 sneller, met 45 watt, waardoor je zo’n 70 minuten nodig hebt voor een volledige lading. De A27 laadt op met 25 watt en heeft anderhalf uur nodig om van 0 naar 100 procent te gaan.

Draadloos laden is geen optie met deze smartphones.

Galaxy A37

5. Prijzen

De Samsung Galaxy A27 heeft een adviesprijs van 299 euro. Omdat het toestel pas net in de winkels ligt, is die prijs nog nauwelijks gedaald. Je bent er momenteel € 299,- voor kwijt. Officieel is de Galaxy A37 met 429 euro een stuk duurder. Aangezien deze telefoon wél al een tijdje in de winkels ligt, kun je hem al veel goedkoper op de kop tikken: voor € 247,-.

Als de A37 net zo duur is als de A27 (of zelfs goedkoper) is dat uiteraard een betere keuze. Je krijgt een feller scherm, een snellere chip, betere camera’s en een hogere oplaadsnelheid. We zouden de A27 pas aanraden wanneer de prijs onder de 200 euro zakt.

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