Samsung Galaxy A27 vs Galaxy A57: wat is de beste keuze?

In deze vergelijking zetten we de Galaxy A27 tegenover de populairste midranger van Samsung: de Galaxy A57. Welk toestel kun je het beste in huis halen?

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Samsung Galaxy A27 vs Galaxy A57

Sinds kort is de Samsung Galaxy A27 verkrijgbaar, het goedkopere broertje van de Galaxy A57 en A37. Het is misschien niet helemaal eerlijk om de smartphone te vergelijken met de A57, maar het prijsverschil is inmiddels erg klein. We kunnen ons daarom best voorstellen dat je tussen de toestellen twijfelt.

Goed nieuws, want in dit artikel zetten we de telefoons tegenover elkaar en vergelijken we de belangrijkste specificaties en features. Over de specs gesproken, hieronder staan ze op een rijtje.

Samsung Galaxy A27 Samsung Galaxy A57 6,7 inch-oled-scherm (1400 nits) 6,7 inch-oled-scherm (1900 nits) Snapdragon 6 Gen 3 Exynos 1680 6GB RAM, 128/256GB opslag 8/12GB RAM, 128/256/512GB opslag 3 camera’s: 50 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera 3 camera’s: 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrolens Accu: 5000 mAh (25 watt opladen) Accu: 5000 mAh (45 watt opladen, niet draadloos) Android 16 (6 jaar updates) Android 16 (6 jaar updates) Prijs: € 299,- Prijs: € 319,-

1. Ontwerp en scherm

Op het eerste gezicht lijken de Samsung Galaxy A27 en A57 behoorlijk op elkaar. Beide toestellen hebben een 6,7 inch-scherm met een klein gat voor de selfiecamera. Achterop hebben de smartphones drie camera’s. Die lenzen zitten in een smal camera-eiland, dat iets uit de behuizing steekt.

Toch zijn er wel degelijk verschillen. Zo is de Samsung Galaxy A57 een stukje luxer en steviger door het aluminium frame. Bij de A27 is het frame gemaakt van goedkoper plastic. Ook is de A57 waterdichter (IP68) dan zijn goedkopere broertje. Dat toestel kun je onderdompelen in water, terwijl de Galaxy A27 alleen een regenbui overleeft.

Zoals gezegd hebben beide toestellen een scherm van 6,7 inch. De resolutie is met 2340 bij 1080 pixels hetzelfde en ook hebben beide displays een ververssnelheid van 120Hz. De randen rondom het scherm zijn bij de A57 wel iets dunner en ook kan het beeld helderder. De piekhelderheid is 1900 nits, terwijl de A27 het moet doen met 1400 nits.

2. Hardware en accuduur

Bij de interne hardware zien we grotere verschillen. Om maar met de deur in huis te vallen: de Samsung Galaxy A57 is een stuk sneller. Dat komt door de Exynos 1680-chip, die vlotte prestaties aflevert en ook beter met zwaardere taken – zoals games – overweg kan.

De nieuwe Samsung Galaxy A27

Dat betekent overigens niet dat de Galaxy A27 langzaam is, maar het toestel voelt niet zo krachtig aan als de A57. Dat merk je bijvoorbeeld als je flink gaat multitasken. De chip is overigens wel relatief energiezuinig, wat gunstig is voor de accuduur.

Over de accuduur gesproken: beide smartphones hebben een 5000 mAh-batterij die bij normaal gebruik makkelijk een hele dag mee moet gaan. De Samsung A57 kan snelladen met 45 watt, waardoor het accupercentage na een halfuur weer op zo’n 60 procent staat. De A27 tikt de 25 watt aan en heeft dus langer nodig voor een volle tank.

3. Camera’s

Ook voor de beste camera’s moet je bij de Samsung Galaxy A57 zijn. Het toestel heeft er in totaal vier: een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en een 12 megapixel-selfiecamera.

Ook de Galaxy A27 heeft een 50 megapixel-hoofdcamera, maar die heeft een véél kleinere sensor. Hierdoor vangt de lens minder licht op en dat resulteert in slechtere foto’s. De Galaxy A56 krijgt meer licht binnen en daardoor zie je minder ruis en maak je betere kiekjes als het donker is. Ook oogt het scherpte-diepte-effect mooier.

Hetzelfde geldt voor de groothoeklens. Die heeft bij de Galaxy A57 niet alleen een hogere resolutie (12 megapixel vs 5 megapixel), maar ook een grotere sensor. De macrocamera is bij beide smartphones niet geweldig en ook bij de selfiecamera zijn er geen enorme verschillen.

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4. Software en updates

Zowel de Galaxy A27 als Galaxy A57 draait op Android 16 met de One UI 8.5-schil van Samsung. Daar zien we dus geen verschillen en ook met het updatebeleid doen de telefoons het even goed. Ze krijgen zes jaar lang de nieuwste Android-upgrades en beveiligingspatches.

Samsung Galaxy A57

Dat is erg netjes, zeker omdat de meeste mensen na een paar jaar wel een nieuw toestel kopen. Het betekent ook dat je jouw A57 of A27 na een tijdje aan een familielid kan geven, zonder dat hij of zij belangrijke updates en beveiligingspatches misloopt.

5. Prijsverschil

De Galaxy A27 heeft een adviesprijs van 349 euro, terwijl de A57 lanceerde met een prijs van 529 euro. Dat is een fors verschil, maar omdat de A57 een paar maanden ouder is, is de prijs inmiddels flink gedaald.

Je haalt de Galaxy A57 nu voor € 319,- in huis, terwijl de A27 voor € 299,- op de kop te tikken is. Het prijsverschil is daarmee minimaal en omdat de A57 eigenlijk op alle fronten een betere smartphone is, vinden we dat de meest aantrekkelijke keuze.

Toch van plan de Samsung Galaxy A27 in huis te halen? In de prijsvergelijker hieronder check je de beste deals, voor zowel een los toestel als eentje met abonnement.