Samsung Galaxy A37 vs A35: dit krijg je extra (en moet je upgraden?)

Moet je upgraden naar de Samsung Galaxy A37 als je nu een Galaxy A35 hebt? De verschillen zijn niet enorm groot, maar wel interessant. Lees er in dit artikel meer over!

Samsung Galaxy A37 vs Galaxy A35: de verschillen op een rij

Tegelijkertijd met de Galaxy A57 lanceerde Samsung onlangs ook de Galaxy A37. Het toestel is met een adviesprijs van 429 euro precies 100 euro goedkoper dan de A57. Waar dat prijsverschil precies in zit, lees je in onze vergelijking tussen de Galaxy A57 en A37.

Eerder vergeleken we de Samsung Galaxy A37 met zijn directe voorganger, de A36. Toen kwamen we tot de conclusie dat de verbeteringen maar klein zijn. Maar, hoe zit het als je nu de Galaxy A35 van twee jaar geleden hebt? Lees gauw verder om het te ontdekken!

Samsung Galaxy A37 Samsung Galaxy A35 6,7 inch-oled-scherm (120Hz) 6,6 inch-oled-scherm (120Hz) Exynos 1480-chip Exynos 1380-chip 3 camera’s: 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrolens 3 camera’s: 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrolens Accu van 5000 mAh (45 watt opladen) Accu van 5000 mAh (25 watt opladen) Android 16 (6 jaar updates, 6 jaar beveiliging) Android 14 (4 jaar updates, 5 jaar beveiliging) Prijs: € 355,- Prijs: € 244,-

1. Design

De Samsung Galaxy A37 heeft een 6,7 inch-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels en ververssnelheid van 120Hz. Dat is bij de Galaxy A55 ook het geval, al is het scherm een fractie kleiner: 6,6 inch. Dat heeft te maken met het feit dat de A37 ietsjes groter is en de schermranden dunner zijn.

Het display heeft bij de A37 een hogere piekhelderheid van 1900 nits. Bij de A35 is dit 1000 nits. In de praktijk is het scherm van de nieuwere Samsung makkelijker af te lezen in de felle zon.

De smartphones lijken verder behoorlijk op elkaar: ze hebben een glazen achterkant, plastic frame en een laagje Gorilla Glass Victus+ dat het scherm tegen krasjes beschermt. De A37 is verder dunner dan zijn oudere broertje en ook 13 gram lichter.

2. Hardware en camera’s

Bij de interne hardware zijn de verschillen groter. Zo heeft de nieuwe Galaxy A37 een snellere processor dan de A35 van twee jaar geleden. Het gaat om een Exynos 1480-chip, die wordt bijgestaan door 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Voor gebruikers die meer ruimte nodig hebben, verkoopt Samsung een 8/256GB-uitvoering.

De Exynos 1480 is overigens niet een nieuwe chip, want Samsung gebruikte ‘m ook in de Galaxy A55. Toch moet ‘ie voor betere prestatie zorgen, al is het geen snelheidsmonster. Gebruik je jouw toestel vooral om te appen, browsen, mailen en het kijken van video’s, dan is de Galaxy A37 echter snel genoeg.

De Samsung Galaxy A35

Zowel de Galaxy A37 als A35 hebben een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera. De hoofdcamera van de nieuwste smartphone heeft echter een grotere sensor, waardoor je betere foto’s maakt bij weinig licht. Daarnaast zie je minder ruis en oogt de scherptediepte (het bokeh-effect) natuurlijker.

Ook goed om te weten: de nieuwe Galaxy A37 kan sneller opladen. De 5000 mAh-accu ondersteunt opladen met 45 watt, de A35 komt niet verder dan 25 watt. De batterij is overigens even groot.

3. Updatebeleid

Natuurlijk draait de Samsung Galaxy A37 op de nieuwste software. Het toestel beschikt uit de doos over Android 16 en krijgt de komende zes jaar software-ondersteuning. Dit betekent dat de telefoon tot en met Android 22 wordt bijgewerkt en tot maart 2032 beveiligingspatches krijgt.

Toen de Galaxy A35 in 2024 werd uitgebracht, hanteerde Samsung een ander updatebeleid voor zijn A-telefoons. De A35 lanceerde met Android 14 en krijgt vier grote versie-upgrades, tot en met Android 18 dus. Beveiligingspatches rollen tot en met maart 2029 uit.

4. Prijs

De Samsung Galaxy A37 heeft een adviesprijs van 429 euro en is vanaf 10 april verkrijgbaar in Nederland. Je krijgt dan het instapmodel met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Het is niet mogelijk om de opslag uit te breiden, dus als je meer ruimte nodig hebt kun je gaan voor de 256GB-versie. Die kost 519 euro.

Conclusie Samsung Galaxy A37 vs Galaxy A35

Is het de moeite waard om te upgraden naar de Samsung Galaxy A37 als je momenteel een A35 gebruikt? Er zijn best goede redenen om nu over te stappen. Het nieuwe toestel is sneller, heeft een feller scherm, dunnere behuizing en maakt betere foto’s in het donker.