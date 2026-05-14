Samsung Galaxy A37 vs Motorola G37 Power vs G47: deze wil je!

In het lagere middensegment heb je meer dan genoeg keuze uit uitstekende telefoons. Wij hebben de Samsung Galaxy A37 met de Moto G37 Power en Moto G47 van Motorola voor je vergeleken!

Eén van de goedkopere Samsung Galaxy-telefoons, de Galaxy A37, zit vandaag voor € 289,- in je broekzak. Voor ongeveer hetzelfde bedrag haal je ook een nieuwe Motorola. Zo hebben de Moto G37 Power en Moto G47 respectievelijk adviesprijzen van 279,99 en 319,99 euro. Hiermee kun je dus iets goedkoper of duurder gaan zitten dan de A37.

Prijzen van toestellen schommelen, maar het kleine verschil maakt het drietal perfect om met elkaar te vergelijken. Hier zie je alvast in het kort de belangrijkste verschillen.

Samsung Galaxy A37 Motorola G37 Power Motorola G47 6,7 inch full-hd-scherm (1900 nits) 6,67 inch full-hd-scherm (1050 nits) 6,67 inch full-hd-scherm (1050 nits) Exynos 1480-chip MediaTek Dimensity 6300-chip MediaTek Dimensity 6300-chip 6GB RAM/128GB opslag, 8GB RAM/256GB opslag 4GB RAM/256GB opslag uitbreidbaar tot 1 TB 8GB RAM/128GB opslag uitbreidbaar tot 1 TB Accu: 5000 mAh (45 watt opladen Accu: 7000 mAh (30 watt opladen en 6 watt omgekeerd via kabel) Accu: 5200 mAh (20 watt opladen en 6 watt omgekeerd via kabel) Android 16 (6 jaar updates) Android 16 (één Android-update en 2 jaar beveiligingspatches) Android 16 (één Android-update en 3 jaar beveiligingspatches) Huidige prijs: € 289,- Prijs bij lancering: 279,99 euro Prijs bij lancering: 319,99 euro

1. Ontwerp en scherm

De Samsung Galaxy A37 weegt 196 gram. Het scherm van de telefoon is een 6,7 inch amoled-paneel met een 120Hz-verversnelheid en full-hd-resolutie. Met een piekhelderheid van 1900 nits lees je het scherm redelijk makkelijk af in de felle zon.

De schermen van de Motorola’s zijn met 6,67 inch allebei een tikje kleiner. De Moto G47 weegt ook nog minder (191 gram), terwijl de Moto G37 Power juist zwaarder is (215 gram). Ook de Motorola’s hebben een full-hd-scherm met een ververssnelheid van 120Hz. Wel ligt hun piekhelderheid met 1050 nits een stuk lager.

Voor de meest robuuste smartphone moet je bij de Samsung wezen. Die is beoordeeld met een IP68-certificering en daarmee waterdicht. De Motorola’s komen niet verder dan IP64, maar zijn wel prima beschermd tegen spatwater. De A37 is nogal glad als je ‘m vastpakt, wat het risico op valpartijen vergroot. De Moto G37 Power en Moto G47 hebben daarentegen een achterkant van vegan leer, wat voor meer grip zorgt.

Samsung Galaxy A37

2. Hardware

Samsung heeft de A37 voorzien van de Exynos 1480-processor: geen snelheidsduivel, maar rap genoeg voor de meeste taken. Standaard krijg je 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslag, wat aan de magere kant is gezien de adviesprijs van de A37. Gelukkig is ‘ie al wat in prijs gedaald. Er is ook een duurdere versie (8/256GB) beschikbaar.

De Motorola-toestellen draaien allebei op een MediaTek Dimensity 6300-processor. Deze is op bijna alle punten inferieur aan de chip in de Samsung. Vraag je dus veel van je telefoon, bijvoorbeeld door veel te multitasken, te gamen en allerlei AI-functies te gebruiken? Dan is de Samsung geschikter voor jou. Wel heb je met de Motorola’s meer keuze, je kunt namelijk twee kanten op.

Wil je meer werkgeheugen dan het instapmodel van de Samsung A37 heeft? In dat geval is de Moto G47 met 8GB RAM en 128GB opslag de beste keuze voor jou. Vind je dit niet zo belangrijk, maar interne opslag des te meer? Dan is de Moto G37 Power met 4GB RAM en standaard 256GB opslag beter voor jou. Goed om te weten: in tegenstelling tot de A37 is de opslagruimte van beide Motorola’s uit te breiden met een micro-sd-kaartje (tot 1TB).

3. Camera’s

De Samsung Galaxy A37 heeft net als de voorganger vier camera’s. Selfies schiet je met een camera van 12 megapixel. Op de achterkant zit een drietal camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera. Met de camera’s van de Samsung maak je redelijk tot goede foto’s.

Van de Motorola’s is er eentje die meer inzet op cameraprestaties: de Moto G47. Met een fikse hoofdcamera (108 megapixel), een macrolens van 2 megapixel, lichtsensor en de optie om tot 3 keer te zoomen (lossless), heeft de G47 veel in huis voor z’n prijs.

Maak je niet bijzonder veel kiekjes met je mobiel? Dan voldoet de Moto G37 Power ook. Deze heeft net als de A37 een 50 megapixel-hoofdcamera. Digitaal zoomen kan tot 6 keer. Selfies schiet je op beide Motorola’s met 8 megapixel. Omdat we beide Moto’s nog niet getest hebben, kunnen we niets zeggen over de prestaties van de camera’s.

4. Accuduur en opladen

Samsung stopt al jaren een 5000 mAh-batterij in de Galaxy A5x-telefoons, en dat is bij de A37 niet anders. Wel is de oplaadsnelheid door de jaren heen omhooggegaan. De nieuwste generatie kan met 45 watt worden bijgetankt. De accu is groot genoeg voor een volle dag als je de telefoon intensief gebruikt. Soms haal je de anderhalve dag ook.

Welke Motorola je ook aanschaft, je bent verzekerd van een accu met een grotere capaciteit. Bij de Moto G47 is het verschil minimaal. Daar vind je onder de motorkap een 5200 mAh-accu die met maximaal 20 watt oplaadt. Veel groter is het verschil met de Moto G37 Power. De naam zegt het al, je krijgt meer power, op batterijgebied welteverstaan. De accu van 7000 mAh is vol te tanken met maximaal 30 watt.

Beide Motorola’s kunnen niet tippen aan de maximale laadsnelheid van de Galaxy A37. Ook kun je de Moto’s niet snelladen, wat met de Samsung wél een optie is. Toch spreekt er ook iets in het voordeel van de Moto’s. In tegenstelling tot de Samsung ondersteunen ze omgekeerd laden via de kabel tot 6 watt.

Motorola Moto G47

De drie telefoons draaien vanuit de doos op Android 16. De Galaxy A37 doet dat in combinatie met de One UI 8.5-schil van Samsung. Daarmee is de smartphone helemaal up-to-date en draait ‘ie op dezelfde software als de Galaxy S26. One UI is overzichtelijk en fijn in gebruik. De software oogt modern en er zijn veel opties om deze naar je hand te zetten.

De Galaxy A37 krijgt net als zijn voorganger zes jaar aan Android-upgrades en diezelfde periode ook alle beveiligingspatches. Dat betekent dat de telefoon tot maart 2032 wordt bijgewerkt en tegen die tijd op Android 22 draait. Samsung is hierin als altijd ijzersterk.

Het verschil met de Motorola’s is gigantisch. Welke van de twee je ook koopt, je krijgt slechts één Android-update. Wel zijn er bij allebei twee tot drie jaar aan beveiligingspatches gegarandeerd. Wil je langer dan vier jaar met je toestel doen, dan zijn de Moto’s niet de slimste keuze. Ze draaien zoals gezegd op Android 16. Dat doen ze in combinatie met Hello UX. Deze schil is relatief schoon en daarom bij veel gebruikers geliefd.

6. Kopen

Enthousiast geworden van de betaalbare middenklassers die we vergeleken hebben? De Galaxy A37 werd eind maart onthuld en is inmiddels flink in prijs gedaald. Dat maakt ‘m harstikke interessant. Lees ook zeker onze review van de A37 voor meer informatie. De laagste prijs van de Galaxy A37 bij een betrouwbare aanbieder ligt nu op € 289,-.

De Motorola’s zijn inmiddels aangekondigd, maar nog lang niet overal verkrijgbaar. In de officiële webshop van Motorola staan ze op het moment van schrijven te koop voor € 279,99 (Moto G37 Power) en € 319,98 (Moto G47). We verwachten zeer snel meer aanbod bij andere webshops. Zodra dat het geval is, voegen we de laagste prijzen van beide smartphones hieronder voor je toe.

