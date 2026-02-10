Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd

Mike Peek
Mike Peek
10 februari 2026, 11:04
3 min leestijd
3 alternatieven voor de Samsung Galaxy A56

De Samsung Galaxy A56 is een goede en voordelige middenklasser, maar er zijn genoeg alternatieven voorhanden. Wil je weten welke? We zetten de drie beste voor je op een rij.

Samsung Galaxy A56 alternatieven

De Galaxy A56 is, ook op Android Planet, het populairste toestel van Samsung. Dat is wel te verklaren, want hij heeft waarschijnlijk de beste prijs-kwaliteitverhouding. Voor € 298,- krijg je een mooi oled-scherm, een chip die voor de meeste mensen snel genoeg is, redelijke camera’s en een goede accuduur. Bovendien ontvang je zes nieuwe versies van Android en zeven jaar beveiligingspatches.

Toch is het erg druk in deze prijsklasse. Er zijn genoeg alternatieven voor de Samsung Galaxy A56 die op één of meerdere vlakken beter presteren. We lopen de drie beste met je langs.

Motorola Edge 50 Neo

De Motorola Edge 50 Neo is al iets ouder, maar het blijft een erg fijne smartphone. We gaven hem in onze review dan ook een welverdiende 8,5. Met 6,4 inch is het oled-scherm kleiner dan dat van de Galaxy A56, maar minstens zo mooi én een stukje feller. Met 171 gram is het toestel bovendien heerlijk licht.

Motorola kiest voor een MediaTek Dimensity 7300-chip. Die is iets trager dan de Exynos 1580 in de Samsung, maar groot is het verschil niet. Bovendien krijg je van Motorola drie camera’s, waaronder een telelens met 3x optische zoom. Die laatste ontbreekt op de Galaxy A56.

Motorola Edge 50 Neo review

De accu van Motorola is met 4310 mAh kleiner dan die van de Samsung (5000 mAh), maar de batterijduur is in de meeste scenario’s juist iets beter. Bovendien laadt de accu met 68 watt een stuk sneller op. Je kunt de smartphone zelfs draadloos opladen (met 15 watt). Dat is met de A56 niet mogelijk.

Het updatebeleid dan. Motorola belooft vijf nieuwe versies van Android en ook vijf jaar beveiligingspatches. Minder dan Samsung, maar wat ons betreft voldoende.

Los is de Edge 50 Neo al iets goedkoper dan de Galaxy A56, maar in combinatie met een abonnement blijkt hij helemaal spotgoedkoop.

Motorola Edge 50 Neo deals

Abonnement
Los toestel

Motorola Edge 50 Neo

250 min en 250 sms

10000MB (5G)

2 jaar

€ 7,00 p/m

Eenmalig toestel € 107,00

Gemiddeld p/m: € 11,66

Bekijk bij Belsimpel
Lebara

Motorola Edge 50 Neo

onbeperkt min en onbeperkt sms

6000MB (5G)

2 jaar

€ 4,75 p/m

Eenmalig toestel € 168,00

Gemiddeld p/m: € 11,96

Bekijk bij Belsimpel
50Plus Mobiel

Motorola Edge 50 Neo

onbeperkt min of onbeperkt sms

5000MB (5G)

2 jaar

€ 12,75 p/m

Eenmalig toestel € 0,00

Gemiddeld p/m: € 12,96

Bekijk bij Belsimpel
Hollandsnieuwe
Vergelijk alle Motorola Edge 50 Neo abonnementen

Nothing Phone (3a)

Vind je het ontwerp van de Galaxy A56 een beetje saai? Met de Nothing Phone (3a) koop je een veel eigenzinnigere smartphone. Hij heeft een transparante achterzijde, waarin je de hardware gewoon ziet zitten. Ook beschikt het toestel over ledjes, die in verschillende patronen kunnen knipperen als je een notificatie hebt.

De hardware is dik in orde voor deze prijs. Het 6,7 inch-oled-scherm is erg fraai en haalt een hogere piekhelderheid dan dat van Samsung. Zoals je in onze Nothing Phone (3a) review kunt lezen beschik je over drie camera’s, waaronder een telelens. Daarmee zoom je slechts 2x in, maar zoals gezegd heeft de A56 helemaal geen telelens. De 8 megapixel-groothoeklens van de Phone (3a) is wel minder goed dan die van de Samsung.

Nothing Phone (3a) en (3a Pro review
Links de Nothing Phone (3a)

De accu is met 5000 mAh net zo groot, maar laadt iets sneller op. Een duidelijk minpunt van deze smartphone is het updatebeleid. Je krijgt weliswaar zes jaar beveiligingspatches, maar slechts drie nieuwe versies van Android. Dat zijn er drie minder dan bij Samsung.

Ook is de Snapdragon 7s Gen 3-chip een tikje trager dan de Exynos 1580, vooral op grafisch gebied. Wie weinig gamet, zal daar echter niet zoveel van merken.

Nothing Phone (3a) deals

Abonnement
Los toestel

Nothing Phone (3a)

200 min en 200 sms

5000MB (5G)

2 jaar

€ 13,50 p/m

Eenmalig toestel € 0,00

Gemiddeld p/m: € 13,71

Bekijk bij Belsimpel
Ben

Nothing Phone (3a)

250 min en 250 sms

10000MB (5G)

2 jaar

€ 7,00 p/m

Eenmalig toestel € 156,00

Gemiddeld p/m: € 13,71

Bekijk bij Belsimpel
Lebara

Nothing Phone (3a)

onbeperkt min en onbeperkt sms

6000MB (5G)

2 jaar

€ 4,75 p/m

Eenmalig toestel € 217,00

Gemiddeld p/m: € 14,00

Bekijk bij Belsimpel
50Plus Mobiel
Vergelijk alle Nothing Phone (3a) abonnementen

Samsung Galaxy A36

Blijf je liever bij Samsung, maar vind je de Galaxy A56 net te duur? Dan kun je ook voor de Galaxy A36 kiezen. Die is iets goedkoper, terwijl hij exact hetzelfde oled-scherm heeft en ook zes nieuwe versies van Android krijgt. De accu is met 5000 mAh precies even groot en laadt met 45 watt ook even snel op.

Het prijsverschil is vooral te verklaren door de tragere Snapdragon 6 Gen 3-chip. Die is weliswaar rap genoeg voor appen, streamen en browsen, maar meer moet je niet van hem verlangen. Het spelen van iets zwaardere games vindt hij niet fijn. En jij daardoor waarschijnlijk ook niet, want je zult dan regelmatig tegen een te lage framerate aanlopen.

de Samsung Galaxy A36 met het scherm aan tegen een bakstenen muur.

De Galaxy A36 heeft net als zijn duurdere broer een hoofdcamera, groothoeklens en macrolens voor close-ups. Die eerste twee zijn wel minder goed dan op de Galaxy A56. Hou daar dus rekening mee als je graag fotografeert.

Hieronder vind je de beste deals als je de A36 aanschaft in combinatie met een abonnement.

