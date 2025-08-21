Samsung Galaxy A56 vs Galaxy A36: welk toestel heeft de beste camera’s?

Middenklassers schieten misschien minder mooie foto’s dan high-end toestellen, maar ze kunnen prima kiekjes opleveren. In dit artikel vergelijken we de camera’s van de Samsung Galaxy A56 vs de Galaxy A36.

Samsung Galaxy A56 vs Galaxy A36 camera’s

De Samsung Galaxy A56 en de Galaxy A36 behoren tot de populairste smartphones van de Koreaanse fabrikant. Dat is ook niet zo gek, want ze bieden veel waar voor hun geld. Qua camera’s zijn ze natuurlijk minder goed uitgerust dan bijvoorbeeld de Galaxy S25, maar je kunt er prima foto’s mee schieten.

Maar hoe verhouden ze zich op dit gebied tot elkaar? In deze Samsung Galaxy A56 vs Galaxy A36-vergelijking kijken we specifiek naar de camera’s. Meer info over deze telefoons vind je in onze uitgebreide reviews hieronder. Daar tref je ook voorbeeldfoto’s aan.

Dezelfde soort camera’s

Allereerst is het goed om te benoemen dat de A56 en de A36 dezelfde soort camera’s hebben: een hoofdcamera, een groothoeklens voor wijdere plaatjes en een macrolens voor close-ups. Een telelens ontbreekt op beide smartphones. Daarvoor zul je minimaal een (duurdere) Galaxy S24 FE moeten aanschaffen.

Dit zijn de specificaties:

Samsung Galaxy A56 : 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrolens

: 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrolens Samsung Galaxy A36: 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrolens

Op het eerste gezicht lijkt het misschien alsof de hoofdcamera identiek is. Dat is niet het geval, want de A56 gebruikt een grotere 1/1.56 inch-sensor. In de A36 zit een 1/1.95 inch-sensor. Overdag is het verschil niet zo groot, maar bij minder goede lichtomstandigheden betaalt de grotere sensor zich wel uit. Nachtfoto’s bevatten bij de A56 iets meer details.

Omdat deze telefoons geen telelens hebben, kun je alleen digitaal inzoomen. Dat gaat door de grotere sensor ook iets beter met de A56. Verder dan 2x zouden we overigens niet gaan, want dan blijven er weinig details over.

De macrocamera van de A36 en A56 is identiek en datzelfde geldt voor de 12 megapixel-selfiecamera. De Galaxy A56 heeft wél een betere groothoeklens. Niet alleen de resolutie is hoger, ook de gebruikte sensor is groter. Als je graag wijde plaatjes schiet, heeft de A56 dus een streepje voor.

Conclusie

Met de goedkopere Galaxy A36 kun je dezelfde foto’s maken als met de Galaxy A56. Die laatste heeft immers ook dezelfde soort camera’s. Omdat ze bij de A56 wel beter zijn, zullen je foto’s er iets mooier uitzien. Vind je dat belangrijk? Check dan de prijzen hieronder.

Vind je de camera’s van de Galaxy A36 goed genoeg? Dan bespaar je geld door voor dit goedkopere toestel te gaan.