Samsung Galaxy A57 vs Galaxy A37: welke moet je kiezen?

Samsung heeft twee hagelnieuwe middenklassers, die op het eerste gezicht behoorlijk op elkaar lijken. Maar wat zijn de verschillen tussen de Samsung Galaxy A57 vs de Galaxy A37? En welke moet je kiezen? Lees snel verder!

Er gaat veel aandacht uit naar de Galaxy S-telefoons, maar Samsungs populairste toestellen vinden we stiekem in de goedkopere Galaxy A-serie. De twee nieuwste leden van deze familie zijn de Galaxy A57 en de Galaxy A37.

De smartphones hebben hetzelfde 6,7 inch-oled-scherm, dezelfde accu van 5000 mAh en krijgen allebei zes jaar lang updates. Ook zijn ze dankzij de IP68-certificatie stof- en waterbestendig. Dat zijn behoorlijk wat overeenkomsten, maar natuurlijk zijn er ook verschillen. Die nemen we met je door in deze Samsung Galaxy A57 vs Galaxy A37-vergelijking. We beginnen met de belangrijkste specificaties.

Samsung Galaxy A57 Samsung Galaxy A37 6,7 inch-oled-scherm (120Hz) 6,7 inch-oled-scherm (120Hz) Exynos 1680-chip Exynos 1480-chip 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrolens, 12 megapixel-selfiecamera 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrolens, 12 megapixel-selfiecamera Accu: 5000 mAh (45 watt opladen) Accu: 5000 mAh (45 watt opladen) Android 16 (zes jaar updates) Android 16 (zes jaar updates) 161.5 x 76.8 x 6.9 mm (179 gram) 162.9 x 78.2 x 7.4 mm (196 gram) € 518,- € 419,-

1. Scherm en ontwerp

We schreven het al: de A57 en A37 delen hetzelfde oled-scherm. Dat is 6,7 inch groot, heeft een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden en een piekhelderheid van 1900 nits. Daarmee zijn de telefoons prima af te lezen, ook als het zonnetje schijnt. Een laagje Gorilla Glass Victus Plus beschermt je tegen krasjes.

Wel heeft Samsung bij de duurdere Galaxy A57 meer aandacht besteed aan het ontwerp. De randen rond het scherm zijn beduidend slanker, wat er fraaier uitziet. Het toestel is daardoor ook iets kleiner, hoewel het scherm dus net zo groot is als dat van de A37. Bovendien is de A57 17 gram lichter en met 6,9 millimeter opvallend dun. De A37 is 7,4 millimeter dik.

Daarmee hebben we de uiterlijke verschillen wel gehad. Aan de achterkant zien we op beide telefoons een smal camera-eiland met daarin drie camera’s. De Samsung Galaxy A57 is verkrijgbaar in deze kleuren: donkerblauw, lichtblauw, grijs en paars. Bij de Galaxy A37 kun je kiezen uit voor donkergrijs, wit, paars en grijsgroen.

2. Hardware

Wellicht het belangrijkste verschil tussen de Samsung Galaxy A57 vs de Galaxy A37 is de hardware. De A57 draait op een nieuwe Exynos 1680-chip. Die is flink rapper dan de oudere Exynos 1480-chip in de A37. Qua pure rekenkracht is het verschil met 25 procent nog vrij bescheiden, maar de gpu is bijna twee keer zo snel. Kort gezegd presteert de A57 dus een stuk beter in games.

Samsung stopt standaard slechts 6GB werkgeheugen (en 128GB opslag) in de Galaxy A37. Dat is best krap, zeker als je van plan bent om jarenlang met het toestel te doen. Er is wel een versie met 8GB werkgeheugen en 256GB opslag, maar die is direct een stuk duurder. In de A57 zit altijd minimaal 8GB werkgeheugen (en ook 128GB opslag), wat hem net iets toekomstbestendiger maakt.

Van de A57 zijn nog twee andere varianten: eentje met 256GB opslag en een andere met maar liefst 512GB opslag. Bij die laatste krijg je ook 12GB werkgeheugen. Dat lijkt ons dan weer en beetje overdreven voor een middenklasser. Bovendien is dat model erg aan de prijs.

3. Camera’s

Zowel de A57 as de A37 heeft geen telelens om mee in te zoomen. Wel krijg je een 50 megapixel-hoofcamera en een 5 megapixel-macrolens voor close-ups. De A57 stopt daar nog een groothoeklens van 12 megapixel bij. De groothoeklens van de A37 is met 8 megapixel eenvoudiger.

Dit zijn sowieso geen echte cameramonsters, maar voor eenvoudige kiekjes volstaan de telefoons zeker. De selfiecamera’s zijn identiek en hebben een resolutie van 12 megapixel.

4. Prijs en conclusie

Samsung heeft de prijzen van zijn nieuwe middenklassers verhoogd. Voor de Galaxy A37 betaal je 429 euro. Je krijgt dan 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. Voor de variant met 8GB werkgeheugen en 256GB opslag ben je 519 euro kwijt.

De Galaxy A57 is met 529 euro 100 euro duurder. Dan krijg je wel direct 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Daarnaast is de chip beduidend sneller, het ontwerp iets fraaier en krijg je een betere groothoeklens. De A57 lijkt ons daarmee een betere koop als je die 100 euro extra kunt missen.

Er zijn nog twee andere varianten van de A57: eentje met 256GB opslag (589 euro) en eentje met 12GB werkgeheugen en 512GB opslag. Die heeft een adviesprijs van 769 euro en dat is wel erg duur voor een vrij simpele middenklasser.

Beide toestellen zijn officieel verkrijgbaar vanaf 10 april, maar sommige winkels leveren ze nu al. Hieronder vind je de beste prijzen bij diverse providers en webshops.