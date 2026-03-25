Samsung Galaxy A57 vs Galaxy A56: welke moet je kopen?

De Galaxy A57 wordt mogelijk weer de populairste smartphone die Samsung dit jaar uitbrengt. Maar wat zijn de grootste verschillen met zijn voorganger? Je leest het in onze Samsung Galaxy A57 vs Galaxy A56-vergelijking!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Samsung Galaxy S26-telefoons zijn dan wel een stuk sneller, maar meer dan een Galaxy A57 hebben de meeste mensen stiekem niet nodig. De smartphones in deze serie zijn doorgaans snel genoeg, hebben een mooi oled-scherm, redelijke camera’s en een prima accuduur. Bovendien voorziet Samsung ze zes jaar lang van updates.

De prijs van de Galaxy A57 is helaas wel omhoog geschoten. Je betaalt nu minimaal € 529,- voor de middenklasser, terwijl de Galaxy A56 inmiddels te krijgen is voor € 308,-.

Welke moet je kopen? We nemen de verschillen met je door in deze Samsung Galaxy A57 vs Galaxy A56-vergelijking. Laten we beginnen met de specificaties.

Samsung Galaxy A57 Samsung Galaxy A56 6,7 inch-oled-scherm (120Hz) 6,7 inch-oled-scherm (120Hz) Exynos 1680-chip Exynos 1580-chip 3 camera’s: 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrolens 3 camera’s: 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrolens Accu van 5000 mAh (45 watt opladen) Accu van 5000 mAh (45 watt opladen) Android 16 (6 jaar updates) Android 15 (6 jaar updates) Prijs: € 529,- Prijs: € 308,-

1. Ontwerp en scherm

De uiterlijke verschillen tussen de twee smartphones zijn vrij klein. De camera’s zijn op beide toestellen ondergebracht in een smal eiland. Aan de voorkant zien we wel dat Samsung de schermranden op de A57 weer dunner heeft gemaakt. Dat zorgt voor een iets luxer uiterlijk, al blijft de ‘bezel’ onder het display dikker dan aan de boven- en zijkanten. Dat is jammer. Alleen de Galaxy S-telefoons zijn echt symmetrisch.

Het toestel als geheel is ook dunner: de A57 is slechts 6,9 millimeter dik. De A56 meet 7,4 millimeter. De 6,7 inch-oled-schermen zijn verder identiek. Ze halen een verversingssnelheid van 120Hz en en piekhelderheid van 1900 nits. Daarmee zijn ze goed af te lezen in de zon. Een laagje Gorilla Glas Victus Plus beschermt je tegen krasjes.

De A57 is verkrijgbaar in vier kleuren: grijs, lichtblauw, donkerblauw en paars. Bij de A56 kies je uit andere tinten: donkergrijs, lichtgrijs, roze en groen.

2. Hardware

Samsung stopt altijd een eigen Exynos-chip in de Galaxy A5x-telefoons. Bij de Galaxy A57 is dat de Exynos 1680-chip. Die maakt het toestel weer een stukje sneller dan de A56. Vooral de gpu, belangrijk als je graag gamet, lijkt een aardige upgrade te zijn. Ook is de zogenaamde ‘vapor chamber’ groter. Die zorgt ervoor dat je toestel langer koel blijft als je hem zwaar belast.

Bedenk je wel dat de A57 een middenklasser blijft. Wie écht serieus wil gamen, kan beter naar een duurdere smartphone kijken.

De goedkoopste versie van de A57 heeft net als zijn voorganger 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Tegen een meerprijs kies je voor 256GB. Nieuw is de derde en duurste variant: die heeft 12GB werkgeheugen en 512GB opslag. De A56 kun je niet met deze specificaties krijgen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Camera’s

Samsung heeft niet gesleuteld aan de camera’s van de A57. Dat wil zeggen dat je beschikt over een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een 5 megapixel-macrolens voor close-ups. Een telelens om mee in te zoomen ontbreekt nog altijd.

Toch belooft Samsung dat je in het donker mooiere foto’s maakt met de Galaxy A57 dan met de A56. Dat zou te danken zijn aan de nieuwe ISP, oftewel de image signal processor. Dit soort claims nemen we altijd met een korreltje zout. Als de hardware hetzelfde blijft, is het verschil doorgaans niet heel groot.

4. Software

Uit de doos draait de Samsung Galaxy A57 op Android 16, met daaroverheen One UI 8.5. Dat is de nieuwste versie van Samsungs softwareschil. Nieuw is ook een verbeterde versie van Circle to Search, dat nu meerdere objecten tegelijk kan herkennen en opzoeken. Je krijgt zes nieuwe versies van Android en zes jaar beveiligingspatches.

De Galaxy A56 draaide aanvankelijk op Android 15 en wordt ook zes jaar volledig ondersteund. Je zit met dit oudere toestel tot 2031 goed. Dat is dus nog een hele poos.

5. Prijzen

De Galaxy A56 had vorig jaar een adviesprijs van 479 euro. Daarvoor kreeg je 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Inmiddels koop je het toestel voor € 308,-. Daarmee is hij aanzienlijk goedkoper dan zijn opvolger.

Voor de Galaxy A57 met diezelfde specificaties betaal je nu namelijk 529 euro. Het toestel is ruim 10 procent duurder dan zijn voorganger vorig jaar. Als je 256GB opslag wil, ben je 589 euro kwijt. Nieuw is zoals gezegd de variant met 12GB werkgeheugen en 512GB opslag. Die kost maar liefst 769 euro.

Je kunt wel geld besparen door de Galaxy A57 in combinatie met een abonnement aan te schaffen. Hieronder vind je de beste deals.

Samsung Galaxy A57 pre-orderen

Conclusie Samsung Galaxy A57 vs Galaxy A56

De verbeteringen van de Samsung Galaxy A57 vs de Galaxy A56 zijn beperkt. Je krijgt een iets snellere chip, een dunnere behuizing, dunnere schermranden en camera’s die in het donker beter moeten presteren. Daar betaal je op dit moment honderden euro’s extra’s voor.