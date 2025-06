Samsung Galaxy S24 Plus vs Galaxy S24 FE: 5 verschillen

Op zoek naar een grote, snelle en toch niet ál te dure smartphone van Samsung? Dan twijfel je wellicht tussen de Samsung Galaxy S24 Plus vs de Galaxy S24 FE. In dit artikel zetten we de grootste verschillen op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S24 Plus vs Galaxy S24 FE

De Samsung Galaxy S24 Plus is al iets ouder, maar nog altijd een prima smartphone. Afgelopen herfst bracht Samsung daarnaast de Galaxy S24 FE uit. Die is net zo groot als de Plus, maar een stukje goedkoper. Logisch dus als je twijfelt tussen deze twee toestellen. Daarom nemen we de belangrijkste verschillen met je door. Dit is onze Samsung Galaxy S24 Plus vs Galaxy S24 FE-vergelijking!

1. Scherm en ontwerp

Omdat de S24 Plus tot de echte vlaggenschepen van Samsung behoort, heeft hij een net iets fraaier ontwerp. De randen rond het scherm zijn dunner dan bij de S24 FE en bovendien symmetrisch. Bij de FE vind je aan de onderkant een dikkere ‘kin’, waardoor het toestel als geheel iets groter is en ook 17 gram zwaarder. Of je je daar aan stoort, is natuurlijk persoonlijk.

Galaxy S24 Plus

Beide smartphones hebben een 6,7 inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van maximaal 120Hz voor vloeiende beelden. Toch heeft de Plus wel een streepje voor. Het display kan feller (2600 vs 1900 nits) en biedt een hogere resolutie. Bovendien betreft het een zogenaamd ltpo-paneel dat automatisch terug kan schakelen naar 1Hz om de batterij te sparen. Dat lukt de S24 FE niet. Toch beschikt ook die telefoon over een prima scherm, waar de meeste mensen zeer tevreden mee zullen zijn.

2. Hardware

In de Galaxy S24 Plus zit een Snapdragon 8 Gen 3-chip. Dat was de allersnelste chip van 2024. De Galaxy S24 FE doet het met een Exynos 2400e-processor uit Samsungs eigen fabrieken. Die is gemiddeld gezien een procent of tien trager. Dat maakt vooral uit als je veel gamet of video’s bewerkt op je smartphone. Voor alledaags gebruik zul je weinig tot geen verschil merken.

In de goedkoopste versie van de Galaxy S24 FE zit ‘slechts’ 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Dat is wel iets om rekening mee te houden, want de Galaxy S24 Plus komt standaard met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Je kunt dus meer bestanden bewaren. Ook is het ruimere werkgeheugen handig als je veel met AI doet.

Verder heeft de S24 Plus een aantal luxere functies, zoals een ultrasonische vingerafdrukscanner. Die ontgrendelt je smartphone net iets sneller dan de optische variant in de S24 FE.

3. Camera’s

Bij de camera’s zien we stiekem niet zoveel verschil. Beide smartphones hebben een vergelijkbare 50 megapixel-hoofdcamera en een 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes. De telelens heeft op de S24 Plus een resolutie van 10 megapixel, bij de S24 FE is dat 8 megapixel. Ze zoomen allebei 3x in. Het exemplaar van de Plus is net iets beter, maar dat merk je eigenlijk alleen als je de foto’s direct met elkaar vergelijkt.

Datzelfde geldt voor de selfiecamera. De resolutie is op de S24 Plus hoger (12 vs 10 megapixel), maar in de praktijk zijn de verschillen klein.

Samsung Galaxy S24 FE

4. Accu en opladen

Als een goede accuduur belangrijk voor je is, wint de Samsung Galaxy S24 Plus het vs de Galaxy S24 FE. Hij heeft een grotere batterij (4900 mAh vs 4700 mAh) en gaat ook in de praktijk vaak een uur of twee langer mee. Met de FE zul je het einde van de dag doorgaans wel halen, maar dan houdt het ook echt op.

De Plus laadt met 45 watt ook sneller dan de FE, die niet verder komt dan 25 watt. Daardoor heb je ongeveer 75 minuten nodig voor een volle lading, terwijl de Plus dat klusje in iets minder dan een uur klaart.

5. Prijs

De S24 Plus had een adviesprijs van 1149 euro, terwijl de S24 FE met 749 euro een stuk goedkoper was. Inmiddels zijn beide smartphones véél goedkoper te krijgen, maar het verschil blijft fors.

Je haalt de Samsung Galaxy S24 FE nu in huis voor € 442,-. Toch liever de Samsung Galaxy S24 Plus? Dan betaal je voor een los toestel € 735,12.

Tip: koop je jouw nieuwe toestel in combinatie met een abonnement, dan kun je vaak veel besparen. Providers geven namelijk meestal hoge kortingen. Ontdek hieronder wat jij bespaart. De Samsung Galaxy S24 Plus is alleen niet goed meer verkrijgbaar en haal je alleen nog in huis via Vodafone.

Samsung Galaxy S24 FE kopen:

Samsung Galaxy S24 Plus kopen:

