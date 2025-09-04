Samsung Galaxy S25 FE vs Galaxy S24 FE: de 5 grootste verschillen

Samsung heeft een nieuwe, betaalbare high-end smartphone gelanceerd! Wat de verschillen met zijn voorganger zijn? We zetten ze op een rij in deze Samsung Galaxy S25 FE vs Galaxy S24 FE-vergelijking.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S25 FE vs Galaxy S24 FE

Begin dit jaar lanceerde Samsung de Galaxy S25-serie. Zoals we inmiddels gewend zijn, komt daar nu aan het begin van de herfst een voordeligere variant bij. We hebben het uiteraard over de Samsung Galaxy S25 FE, waarbij FE staat voor Fan Edition. Dat is ook een high-end smartphone, maar net iets minder goed uitgerust dan de echte vlaggenschepen. Het toestel heeft een adviesprijs van 749 euro.

Hij volgt de Galaxy S24 FE van vorig jaar op, die voorlopig echter gewoon te koop blijft voor een lagere prijs. Heel groot zijn de vernieuwingen niet. Zo hebben beide telefoons op de achterzijde een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een telelens van 8 megapixel waarmee je 3x inzoomt zonder kwaliteitsverlies. Ook het 6,7 inch-oled-scherm is identiek.

Twijfel je tussen deze twee smartphones? We nemen de verschillen die er wél zijn met je door in onze Samsung Galaxy S25 FE vs Galaxy S24 FE-vergelijking.

Galaxy S25 FE

1. Hardware

Samsung stopte vorig jaar een Exynos 2400e-chip in de Galaxy S24 FE. Die is maar net iets trager dan de normale Exynos 2400 uit de duurdere Galaxy S24 en S24 Plus, benadrukte de fabrikant. Het enige echte verschil is de zogenaamde klokfrequentie. De 2400e draait 0,1 Ghz langzamer, wat je 99,9 procent van de tijd niet zult merken.

De Galaxy S25 FE heeft een ‘volledige’ Exynos 2400-chip. Daarmee is hij wel iets sneller dan zijn voorganger, maar het verschil is dus minimaal.

Zó minimaal zelfs dat we je keuze voor één van deze smartphones er niet van af zouden laten hangen. Zeker niet omdat beide toestellen 8GB werkgeheugen hebben en naar keuze 128 of 256GB opslagruimte.

2. Accu en opladen

Samsung heeft een iets grotere accu in de Galaxy S25 FE gestopt: 4900 mAh. Dat is 200 mAh meer dan in de S24 FE te vinden is. We moeten de batterijduur nog testen voor onze review, maar heel veel verschil zal het vermoedelijk niet maken. Bovendien had de S24 FE al een prima accuduur.

Wél fijn is dat de S25 FE met 45 watt oplaadt. Dat was bij zijn voorganger nog 25 watt. De nieuwe FE zit na 30 minuten laden voor 65 procent vol. Helemaal opladen duurt ongeveer een uur.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Ontwerp

Samsung zet dit jaar al zijn smartphones op dieet. Dat was vooral zichtbaar bij de dramatisch afgeslankte Galaxy Z Fold 7. Zo groot is het verschil tussen de Samsung Galaxy S25 FE en Galaxy S24 FE niet, maar het nieuwe model is wel een kleine 10 procent dunner en met een gewicht van 190 gram ook zo’n 23 gram lichter.

Dat zul je zeker merken als je het toestel lang vasthoudt. Daarnaast heeft Samsung de schermranden dunner gemaakt. Dat oogt moderner en zorgt ervoor dat de telefoon als geheel iets kleiner is.

Galaxy S24 FE

4. Betere selfiecamera

Hoewel de camera’s op de achterzijde hetzelfde zijn, beschikt de Galaxy S25 FE wel over een betere 12 megapixel-selfiecamera aan de voorkant. Die gebruikt een grotere sensor dan de S24 FE, waardoor je zelfportretten mooier moeten ogen. Als je vaak op de kiek gaat voor bijvoorbeeld sociale media is dat natuurlijk een voordeel.

5. Prijs

Zoals gezegd heeft de Samsung Galaxy S25 FE een adviesprijs van 749 euro. Dat gold vorig jaar ook voor de S24 FE. Zoals we van Samsung gewend zijn, is de prijs van dat oudere toestel wel inmiddels flink gekelderd. Je haalt hem al in huis voor € 429,-.

Zijn de verbeteringen van de S25 FE dat enorme prijsverschil waard? Wij hebben daar onze twijfels bij, maar de keuze is uiteraard aan jou. Hieronder vind je de beste deals van dit moment.