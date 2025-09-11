Samsung Galaxy S25 FE vs Galaxy S25 Plus: de 5 grootste verschillen

Twijfel je tussen de Samsung Galaxy S25 FE en Galaxy S25 Plus? Heel begrijpelijk, want ze lijken behoorlijk op elkaar. Toch zijn er wel verschillen, die we in dit artikel met je langslopen.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy S25 FE vs Galaxy S25 Plus

Ze hebben allebei een 6,7 inch-oled-scherm, een accu van 4900 mAh en drie camera’s op de achterzijde. We vergeven je onmiddellijk als je geen verschil ziet tussen de Samsung Galaxy S25 FE en Galaxy S25 Plus.

Die zijn er natuurlijk wel, want anders zou Samsung er wel eentje geschrapt hebben. We nemen de toestellen met je door, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Tijd voor een vergelijking!

1. Scherm en ontwerp

Zoals gezegd hebben beide smartphones een 6,7 inch-oled-scherm. Die zijn echter niet hetzelfde. Dat van de Plus biedt een hogere resolutie (3120 bij 1440 pixels vs 2340 bij 1080 pixels) en een hogere helderheid: hij haalt maximaal 2600 nits, terwijl de S25 FE blijft steken op 1900 nits. Dat verschil zal op papier groter zijn dan in de praktijk, maar de Plus is in de felle zon wel iets makkelijker af te lezen.

Het ontwerp dan. De Plus heeft dunnere schermranden, die bovendien aan alle kanten symmetrisch zijn. Bij de FE zit vooral onder het display nog een iets dikkere ‘kin’. Dat verklaart ook waarom het toestel als geheel een paar millimeter groter en breder is. Een verschil in gewicht is er niet.

Ze wegen allebei 190 gram, wat relatief weinig is voor een smartphone van dit formaat. Beide telefoons hebben een IP68-certificatie en zijn daarmee tot op zekere hoogte waterdicht.

Nog even terug naar het scherm. Het display van zowel de S25 Plus als S25 FE heeft een ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor ogen beelden lekker vloeiend. Toch is er wel een verschil, want alleen de Galaxy S25 Plus heeft ltpo-technologie. Dat betekent dat het scherm de ververssnelheid helemaal kan terugschroeven naar 1Hz. Hierdoor bespaar je stroom en dat is weer gunstig voor de accuduur.

2. Hardware

Veruit het grootste verschil tussen de Samsung Galaxy S25 FE en Galaxy S25 Plus zien we bij de hardware. De Plus beschikt over een Snapdragon 8 Elite, de snelste mobiele chip van dit moment. Daarmee heeft de smartphone duidelijk een streepje voor op de S25 FE, die het moet doen met een Exynos 2400-processor.

De Exynos is overigens zeker geen trage chip en de S25 FE voelt dan ook lekker vlot aan. Wel is het zo dat de Snapdragon 8 Elite op grafisch gebied aanzienlijk krachtiger is – en daardoor meer geschikt is voor zware games. Ben je een lichte gebruiker, dan zul je het verschil niet zo snel merken.

Een ander verschil is dat de Samsung Galaxy S25 FE minder werk- en opslaggeheugen heeft dan de S25 Plus. Het toestel heeft 8GB RAM en 128GB opslag, wat toch een beetje karig is. De S25 Plus is daarentegen uitgerust met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag.

Daarmee is de Plus toekomstbestendig en je hoeft je waarschijnlijk nooit druk te maken om een volle telefoon. Het is bij zowel de S25 FE als S25 Plus niet mogelijk om zelf de opslag uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

3. Camera’s

Bij de camera’s zijn de verschillen tussen de Galaxy S25 FE en S25 Plus maar klein. Op papier althans, want we hebben de camera’s van de FE nog niet kunnen testen. Daar komt binnenkort verandering in; houd Android Planet dus in de gaten voor de review.

De S25 Plus en S25 FE hebben allebei een 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie. Ook beschikken beide toestellen over een 12 megapixel-groothoeklens, al heeft de camera van de FE een wijdere beeldhoek. Daarmee zet je iets meer op de foto.

We vallen in herhaling, maar beide smartphones hebben een telelens die 3x optisch inzoomt. Die van de Plus lijkt iets beter te zijn, want hij schiet plaatjes in een hogere resolutie. De Plus heeft een 10 megapixel-zoomcamera, terwijl die van de FE het met 8 megapixel moet doen.

4. Accu en opladen

Samsung heeft een grotere accu in de Galaxy S25 FE gestopt. Het toestel heeft nu een 4900 mAh-batterij, net als de S25 Plus. Of de accuduur ook vergelijkbaar is, moeten we natuurlijk testen. De Fan Edition-smartphones van Samsung staan wel vaak bekend om de goede accuduur.

Het opladen gaat bij de telefoons even snel. Heb je een 45 watt-adapter, dan kun je zowel de S25 FE als S25 FE in 30 minuten voor 65 procent vullen. Draadloos opladen is ook mogelijk (met 15 watt) én je kan andere apparaten draadloos van stroom voorzien.

5. Prijs

De Samsung Galaxy S25 FE heeft een adviesprijs van 749 euro. Je krijgt dan de instapversie met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De variant met 12/256GB geheugen is echter maar een paar tientjes duurder: 809 euro. Die ‘sprong’ is best het overwegen waard.

De Galaxy S25 Plus lanceerde begin dit jaar met een adviesprijs van 1149 euro, maar is in de afgelopen maanden sterk in prijs gedaald. Je betaalt nu nog € 779,- voor het toestel, waarmee de S25 Plus dus vrijwel even duur is als de FE.