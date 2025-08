Samsung Galaxy S25 Plus vs S25 Ultra: dit moet je weten voor je kiest

Wie een grote, high-end smartphone van Samsung wil, heeft twee keuzes. Maar welke is de beste voor jou? Je leest het in deze Samsung Galaxy S25 Plus vs S25 Ultra-vergelijking.

Samsung Galaxy S25 Plus vs S25 Ultra

Samsung biedt veel keuze voor liefhebbers van forse smartphones. De meeste telefoons van deze fabrikant hebben een scherm van 6,7 inch of nog groter. Dat geldt zowel voor goedkope toestellen als voor de vlaggenschepen.

Aan de bovenkant van de markt vinden we de Galaxy S25 Plus en Galaxy S25 Ultra. Die lijken in sommige opzichten behoorlijk op elkaar, terwijl ze op andere vlakken van elkaar verschillen. Welke past het best bij jouw wensen? Laten we ze eens vergelijken.

1. Hardware is vrijwel hetzelfde

Misschien denk je dat de S25 Ultra wel een stuk sneller zal zijn dan de S25 Plus. Dat klopt niet. Sterker nog: de telefoons draaien op dezelfde Snapdragon 8 Elite For Galaxy-chip. De goedkoopste variant van beide modellen heeft ook 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte voor al je bestanden. Hier zit dus geen enkel verschil tussen. Bij het spelen van 3D-games presteren deze telefoons vrijwel gelijk.

Ook de accu is bijna even groot (5000 mAh op de Ultra, 4900 mAh op de Plus) en die laadt bovendien even snel op: met 45 watt. Ze gaan dus ongeveer even lang mee op een acculading.

2. Ultra heeft beter scherm en betere camera’s

Waar verdient de Galaxy S25 Ultra zijn naam dan wél aan? Nou, aan het scherm bijvoorbeeld. Dat is groter (6,9 inch vs 6,7 inch op de Plus) en heeft een laagje Corning Gorilla Armor 2. Daardoor krast het minder snel dan het display van de Plus. Bovendien is de Ultra ontspiegeld, zodat je minder reflecties ziet op het scherm.

Natuurlijk beschikt de Ultra ook over (veel) betere camera’s. Je hebt een 200 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en twee telelenzen: een 10 megapixel-exemplaar waarmee je 3x inzoomt en een 50 megapixel-camera die het beeld 5x dichterbij haalt.

De Plus heeft een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een enkele 10 megapixel-telelens met 3x zoom. Ze zijn niet slecht, maar wel minder goed en veelzijdig dan die van de Ultra.

3. Plus is een stuk lichter

Mede door die betere camera’s is de Ultra een stuk zwaarder dan de Plus: 218 versus 190 gram. Dat verschil merk je zeker. De Plus ligt simpelweg lekkerder in de hand, is iets kleiner en ook bijna een millimeter dunner. Als je niet per se de beste camera’s wil, is de Plus daarom een betere keuze. Tenzij je natuurlijk (aan)tekeningen wil maken op het scherm, want…

4. Alleen de Ultra werkt met S Pen

De Galaxy S25 Ultra heeft een ingebouwde S Pen waarmee je de mooiste creaties maakt. Op de S25 Plus mist dit pennetje. Je kunt hem er ook niet los bij kopen, want hij werkt simpelweg niet op dit toestel. Overigens heeft Samsung de functionaliteit op de S25 Ultra wel beperkt ten opzichte van zijn voorgangers. De stylus beschikt niet langer over bluetooth, waardoor je ‘m bijvoorbeeld niet meer kunt gebruiken als afstandsbediening voor de camera’s.

5. Plus is voordeliger dan de Ultra

Omdat de Ultra beter is uitgerust dan de Plus ligt de adviesprijs ook hoger: 1449 versus 1149 euro. Inmiddels zijn de prijzen gedaald en is het verschil tussen deze toestellen ook kleiner geworden. Hieronder zie je de beste deals voor de Galaxy S25 Plus:

Ga je toch liever voor de Galaxy S25 Ultra, bijvoorbeeld omdat je de beste camera’s wil? Bekijk dan de beste prijzen via de links hieronder.

