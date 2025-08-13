Samsung Galaxy S25 vs Galaxy S24: is het prijsverschil de moeite waard?

De Samsung Galaxy S25 en de Galaxy S24 lijken sterk op elkaar, maar het oudere model is inmiddels wel iets goedkoper. Is dat verschil de moeite waard of kun je beter voor de nieuwste variant gaan?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S25 vs Galaxy S24

Smartphones van Samsung dalen altijd vrij snel in prijs. Zo had de Galaxy S25 een adviesprijs van 899 euro, maar koop je hem nu al voor € 589,-. Omdat de Galaxy S24 een jaar ouder is, haal je hem nog goedkoper in huis: voor € 497,-.

Dat verschil bedraagt dus nog geen 100 euro. Kun je dan beter voor het nieuwe model gaan of is zijn voorganger vrijwel even goed? We nemen de verschillen door in deze Samsung Galaxy S25 vs Galaxy S24-vergelijking.

1. Hardware

De Galaxy S24 draait in Nederland op een Exynos 2400-chip uit Samsungs eigen laboratoria. Dat is een beetje jammer, want deze processor is trager dan de Snapdragon 8 Gen 3 die Amerikaanse varianten van dit toestel aan boord hebben.

Hier pakt de Galaxy S25 direct een voorsprong, want die heeft wereldwijd een Snapdragon 8 Elite-chip. Het verschil met de Exynos 2400 bedraagt in de meeste tests zo’n 40 tot 50 procent. Hoewel je dat niet altijd zo zult ervaren, is de Galaxy S25 dus véél sneller dan de S24. Over een paar jaar zal het verschil zeker merkbaar worden.

Daar komt nog bij dat de Galaxy S25 12GB werkgeheugen heeft en de S24 slechts 8GB. Dat komt vooral van pas bij multitasken en het uitvoeren van de vele AI-functies die Samsung tegenwoordig aanbiedt.

2. Ontwerp

Als je ze los van elkaar bekijkt, zien de S25 en de S24 er min of meer hetzelfde uit. Pas wanneer je ze naast elkaar legt, zul je merken dat de S25 iets dunnere schermranden heeft. Ook het toestel als geheel is iets minder dik: 7,2 millimeter tegenover 7,6 millimeter. De S25 is bovendien vijf gram lichter. Wereldschokkende verschillen zijn dat natuurlijk allemaal niet.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Software

De Galaxy S24 draaide uit de doos op Android 14, de Galaxy S25 op Android 15. Ze krijgen allebei zeven jaar lang updates en zijn dus nog een hele poos zorgeloos te gebruiken.

Houd er wel rekening mee dat niet álle nieuwe features naar oudere smartphones komen. Zo introduceerde Samsung bij de Galaxy S25 ‘Now Brief’, waarmee je driemaal per dag een AI-overzicht krijgt met voor jou nuttige informatie. Wie een Galaxy S24 heeft of koopt, zal het zonder deze functie moeten stellen.

Conclusie

De Galaxy S25 en de S24 lijken enorm op elkaar. Ze hebben hetzelfde scherm, dezelfde camera’s en dezelfde accu die net zo snel oplaadt. De meeste verschillen zijn vrij klein, met uitzondering van de hardware.

De S25 is zóveel sneller dan de S24 dat we dit toestel zijn bescheiden meerprijs toch waard vinden. Zeker omdat je nu ook een Galaxy Watch 7 cadeau krijgt bij aanschaf van de S25.

Lees het laatste nieuws over Samsung: