Samsung Galaxy S25 vs Galaxy A56: de 5 grootste verschillen

We vergelijken de Galaxy S25 en de Galaxy A56 van Samsung, zodat jij weet wat je inlevert en krijgt bij het goedkopere en het duurdere model.

Wat is de beste keuze? Samsung Galaxy S25 of A56

Wat is een betere keuze? Een instap-toptelefoon uit de S-serie van Samsung of top-middenklasser uit de A-serie? We zetten twee van de populairste Samsung-telefoons tegenover elkaar en lichten de verschillen voor je uit. Dit is de Galaxy S25 versus de Galaxy A56.

1. Camera’s

Met een smartphone op zak heb je altijd een camera bij je om mooie herinneringen vast te leggen. De ene persoon geeft hier meer om dan de ander. Wie de mooiste plaatjes wil schieten en vrijwel altijd op de camera’s wil kunnen vertrouwen, raden we zeker de S25 aan. Deze heeft een uitgebreide set van drie camera’s, voor extra wijde shots tot ingezoomde foto’s.

Samsung Galaxy S25

Wie her en der een kiekje schiet, kan met de A56 ook prima uit de voeten. De hoofdcamera’s op beide telefoons zijn ongeveer hetzelfde, al levert de groothoeklens beduidend lagere kwaliteit. Ook heeft de A56 geen optische telelens, maar een macrolens die in de praktijk niet zoveel toevoegt.

-> Bekijk alle testfoto’s in de Samsung Galaxy S25 review

-> Bekijk alle testfoto’s in de Samsung Galaxy A56 review

Gaat het jou vooral om selfies? Dan maken beide toestellen een prima plaatje voor social media. Kom je in donkere omstandigheden terecht? Dan houden de plaatjes van de S25 beter stand dan de A56. Die foto’s worden dan minder scherp en er ontstaat meer ruis.

2. Batterij en laden

Wat heb je aan een telefoon als ‘ie het niet de hele dag volhoudt? Opvallend genoeg is batterijduur een thema waarbij betaalbare telefoons het op papier vaak beter doen dan de vlaggenschepen. Zo heeft de A56 een accu van 5000 mAh, waar de S25 eentje van 4000 mAh heeft.

Samsung Galaxy A56

Maar, in de praktijk houdt de S25 het een uur langer vol dan de A56, met zo’n 13 uur aan gemiddeld gebruik. Dat heeft het toptoestel vooral te danken aan het kleinere scherm dat minder stroom verbruikt en de energiezuinige chip, waarover later meer.

Ook qua laadsnelheid heeft de A56 betere specificaties (45 watt in plaats van 25 watt op de S25). In de praktijk blijkt echter dat een volledige lading bij beiden ongeveer één uur en een kwartier kost. Even snel een kwartier of dertig minuten bijladen levert je op bij de A56 wel een tiental procenten extra op.

Let op: draadloos opladen wordt alleen op de Samsung Galaxy S25 ondersteund.

3. Scherm(grootte)

Hoewel het online niet altijd even duidelijk is, is er een groot fysiek verschil dat direct opvalt: het formaat van de smartphones. De Galaxy S25 is namelijk relatief compact, met een schermdiagonaal van 6,2 inch. De A56 heeft hierbij een formaat van 6,7 inch. Het is natuurlijk aan jou als gebruiker om te kiezen wat je fijner vindt.

Galaxy S25 Galaxy A56

Kijkend naar de schermen hebben ze allebei een amoled-paneel met 120Hz voor soepele en kleurrijke beelden. Daarnaast kunnen ze beide goed tegen krassen en stoten. De S25 heeft een handvol extra functies, zoals een hogere maximale helderheid en een dynamische modus die betere batterijduur oplevert. Op beide toestellen ziet het scherm er in ieder geval prachtig uit.

Verder lijken de behuizingen behoorlijk op elkaar. Ze hebben een metalen frame met vlakke zijkanten, stereo speakers en losliggende cameralenzen. De S25 voelt meer premium aan en weegt een fractie minder dan de A56, al is het belang daarvan natuurlijk ook erg persoonlijk.

4. Snelheid

Een ander groot verschil tussen high-end en middenklasse smartphones, is de snelheid van de ingebouwde chips. De Galaxy S25 draait op de Snapdragon 8 Elite, die veruit de snelste en energiezuinigste chip van het moment is in Androids. Daar valt dan ook weinig over te zeggen en vrijwel alles wat de telefoon moet doen, kan ‘ie lekker vlot.

Bij de A56 kiest Samsung voor een eigen chip: de Exynos 1580. Deze is in de praktijk meer dan voldoende bij normaal gebruiken. Denk hierbij aan browsen, berichten versturen en lichte games. Ga je echter zwaardere processen draaien, zoals AI of fotobewerking? Dan komt de A56 snel kracht te kort.

Over software gesproken: de Galaxy S25 wordt nog tot 2032 ondersteund en krijgt versie-updates tot Android 22. Bij de Galaxy A56 krijg je updates tot 2031 en krijg je als laatst Android 21.

Ook qua werkgeheugen verschillen de telefoons nogal. Zo heeft de S25 standaard 12GB ingebouwd, waar het instapmodel van de A56 maar 6GB heeft. Wel kun je kiezen voor een 8GB of 12GB RAM-model. Wat betreft opslag beginnen zowel de A56, als S25 bij 128GB.

5. Prijzen

De adviesprijzen van de S25 en A56 – hoeveel de toestellen kostten toen ze uitkwamen – verschillen enorm. Bij de Galaxy S25 lag die prijs op 899 euro, maar onderhand is deze los verkrijgbaar vanaf € 580,-. De Galaxy A56 kostte nieuw 479 euro, maar is nu los te koop voor € 327,-.

Welke telefoon is voor wie?

Concluderend: wie op zoek is naar een complete telefoon, die premium aanvoelt en op geen één vlak echt tekort komt, kan het best voor de Galaxy S25 gaan. Je betaalt nog steeds een hogere prijs, maar krijgt daar een telefoon voor terug die vrijwel alle taken die hem oplegt aankan.

Kun jij ook prima uit de voeten met camera’s van gemiddelde kwaliteit en ben je niet van plan zware taken uit te voeren? Dan is de Galaxy A56 meer dan voldoende voor je dagelijks gebruik. De telefoon heeft een betere prijs-kwaliteitverhouding, in vergelijking met de Galaxy S25.

Samsung Galaxy S25 kopen:

Tip: Een Samsung S25 of Galaxy A56 haal je met abonnement vaak een stuk voordeliger in huis dan als los toestel. Providers geven vaak forse korting waardoor je kan besparen op je aanschafwaarde. Ontdek wat jij kunt besparen.

Samsung Galaxy A56 kopen:

Waarom zou jij de Galaxy S25 of A56 overwegen? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!