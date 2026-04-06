Gaan de prijzen van Samsung de komende jaren omhoog?

De Samsung Galaxy S26-serie is nu een paar weken uit. Wat opvalt, is dat de prijzen over het algemeen hoger zijn dan voorheen. Maar zijn de verschillen echt zo groot?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Adviesprijzen

Alles om ons heen wordt steeds duurder: de boodschappen, vaste lasten en ook onze smartphones. Of dat nu komt doordat grondstoffen duurder worden of omdat bedrijven onderaan de streep meer willen overhouden, de waarheid zal waarschijnlijk ergens in het midden liggen.

Het leek ons een goed idee om de adviesprijzen van recente Samsung-telefoons eens met elkaar te vergelijken. Zijn de prijzen echt zoveel gestegen?

Prijzen Samsung Galaxy S26-serie

Samsung Galaxy S26: 999 euro (12/256GB), 1199 euro (12/512GB)

Samsung Galaxy S26 Plus: 1249 euro (12/256GB), 1449 euro (12/512GB)

Samsung Galaxy S26 Ultra: 1449 euro (12/256GB), 1649 euro (12/512GB), 1949 euro (16GB/1TB)

Prijzen Samsung Galaxy S25-serie

Samsung Galaxy S25: 899 euro (12/128GB), 959 euro (12/256GB), 1079 euro (12/512GB)

Samsung Galaxy S25 Plus: 1149 euro (12/256GB), 1269 euro (12/512GB)

Samsung Galaxy S25 Ultra: 1449 euro (12/256GB), 1569 euro (12/512GB), 1809 euro (12GB/1TB)

Prijzen Samsung Galaxy S24-serie

Samsung Galaxy S24: 899 euro (8/128GB), 959 euro (8/256GB)

Samsung Galaxy S24 Plus: 1149 euro (12/256GB), 1269 euro (12/512GB)

Samsung Galaxy S24 Ultra: 1449 euro (12/256GB), 1569 euro (12/512GB), 1809 euro (12GB/1TB)

Prijzen Samsung Galaxy S23-serie

Samsung Galaxy S23: 949 euro (8/128GB), 1009 euro (8/256GB)

Samsung Galaxy S23 Plus: 1199 euro (8/256GB), 1319 euro (8/512GB), vier kleuren

Samsung Galaxy S23 Ultra: 1399 euro (8/256GB), 1579 euro (12/512GB), 1819 euro (12GB/1TB)

Prijzen Samsung Galaxy S22-serie

Samsung Galaxy S22: 849 euro (8/128GB), 899 euro (8/256GB)

Samsung Galaxy S22 Plus: 1049 euro (8/128GB), 1099 euro (8/256GB)

Samsung Galaxy S22 Ultra: 1249 euro (8/128GB), 1349 euro (12/256GB), 1449 euro (12/512GB)

Wat valt er op?

De standaard S-modellen stijgen gestaag in prijs. Tussen de Galaxy S22 en S26 zit een prijsverschil van 150 euro, maar de stijging verliep niet lineair. De S23 was 100 euro duurder dan zijn voorganger, maar de S24 en S25 waren juist weer 50 euro goedkoper. De Galaxy S26 is vervolgens 100 euro duurder dan de S25.

Het tweede wat opvalt, is het schuiven met opslagcapaciteit en werkgeheugen om prijsstijgingen te rechtvaardigen. Zo had de S25 vorig jaar nog 12 GB RAM en 128 GB opslag in het instapmodel, terwijl de S26 start met 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslag. Het prijsverschil tussen beide modellen is zoals gezegd 100 euro.

De prijsstijgingen bij de Plus-modellen volgen grotendeels dezelfde trend als bij de basismodellen. Het verschil is echter minder groot; doorgaans zien we hier een stijging van ongeveer 50 euro.

De echte uitschieter door de jaren heen qua prijsstijgingen is de Ultra. Dit model wordt bijna elk jaar duurder. De S22 Ultra kostte bij introductie nog 1249 euro, terwijl de S26 Ultra nu een adviesprijs heeft van 1449 euro.

Het verschil bij de topmodellen is aanzienlijk. De S26 Ultra met 16 GB RAM en 1 TB opslag kost momenteel 1949 euro, terwijl de grootste S22 Ultra (12GB/512GB) destijds 1449 euro kostte. Dat is een prijsstijging van 500 euro in vier generaties.

Gelukkig dalen de prijzen van de S-serie gedurende het jaar vaak flink, waardoor ze later aantrekkelijker worden. Hopelijk betalen we over vier jaar geen 2500 euro voor de duurste variant van de Ultra…

Meer achtergronden lezen? Download de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!