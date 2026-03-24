Na deze vergelijking weet je het: Samsung S26 Ultra of Google Pixel 10 Pro

Hoe verhoudt de Samsung Galaxy S26 Ultra zich tegenover de Google Pixel 10 Pro? Je leest het in deze vergelijking.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Android-strijd

Samsung en Google kun je beide zien als giganten in de techindustrie. Echter, op de smartphonemarkt is Samsung wereldwijd vele malen groter dan Google. Van een onderlinge concurrentiestrijd is dan ook geen sprake, zoals Samsung en Apple die bijvoorbeeld hebben.

Hoewel de Pixel nog niet de verkoopcijfers van Samsung kan evenaren, zijn de telefoons over het algemeen wel vergelijkbaar in kwaliteit. Zeker als we kijken naar de vlaggenschepen van beide merken: de Google Pixel 10 Pro en Samsung Galaxy S26 Ultra.

Welk scherm kijkt lekkerder weg?

De Google Pixel 10 Pro heeft een 6,3 inch-scherm met een ververssnelheid tot 120Hz en een piekhelderheid van 3300 nits. De Samsung Galaxy S26 Ultra heeft een 6,9 inch-scherm met een ververssnelheid van 120Hz en piekhelderheid van 3000 nits.

Het scherm van de S26 Ultra heeft een resolutie van 3120 bij 1440, tegenover een resolutie van 2856 bij 1280 bij de Pixel 10 Pro. Als je ze dus naast elkaar houdt, is het scherm van de Pixel kleiner en helderder dan dat van de S26 Ultra, maar heeft het Samsung-scherm wel een hogere resolutie.

Wie maakt de beste foto’s?

Het beoordelen welk toestel de beste foto’s maakt, is een beetje subjectief. Ik kan een foto mooi vinden die gemaakt is met een camera van mindere kwaliteit en iets lelijk vinden wat met de beste camera is gemaakt.

De Samsung Galaxy S26 Ultra heeft een hoofdcamera van 200 megapixel, een periscoop- en telelens van 50 megapixel en een groothoeklens van 12 megapixel. De Pixel 10 Pro heeft een hoofdcamera van 50 megapixel en zowel een groothoeklens als een telelens van 48 megapixel.

Als we puur naar de camera’s kijken, zijn die van de S26 Ultra beter dan die op de Pixel 10 Pro. Dit komt voornamelijk door de sterke zoom en de veelzijdigheid van de hoofdcamera. De Pixel maakt ook zeker geen slechte foto’s. Het eindresultaat ziet er vaak strak uit, omdat het gebruikmaakt van AI om foto’s te verbeteren.

Batterij en laden

De batterijcapaciteit van de S26 Ultra is iets groter dan die van de Google Pixel 10 Pro. De S26 Ultra heeft een batterij van 5000 mAh en de Pixel 10 Pro heeft een accu van 4870 mAh.

De Ultra laadt met 60 watt bedraad op en met 25 watt draadloos. De Pixel kan tot 30 watt laden en ook 15 watt draadloos. De Pixel 10 Pro kan ook magnetisch opladen. Bij Samsung kan dit alleen met een speciaal hoesje. Google kwam vorig jaar met de lancering van de Pixel 10-serie met hun tegenhanger van Apple’s MagSafe: PixelSnap.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hardware, opslag en software

Als we naar de processors kijken, vind je in de Galaxy S26 Ultra de Snapdragon 8 Elite Gen 5 en in de Pixel 10 Pro zit de Tensor G5. De chip in de Ultra is vooral erg krachtig en efficiënt, terwijl de Tensor G5 vooral gericht is op AI.

De S26 Ultra heeft 12GB werkgeheugen in de 256GB- en 512GB-uitvoeringen en 16GB werkgeheugen in de 1TB-variant. De Google Pixel 10 Pro komt in alle uitvoeringen van 128GB tot en met 1TB met 16GB werkgeheugen.

Zowel de Galaxy S26 Ultra als de Google Pixel 10 Pro komen standaard met Android 16 uit de doos. Samsung combineert Android 16 met zijn eigen One UI-interface. Beide telefoons krijgen zeven jaar aan Android-versie-updates en zeven jaar aan beveiligingsupdates.

Prijs

De adviesprijs van de Samsung Galaxy S26 Ultra is 1449 euro voor de variant met 256GB. Als we kijken naar dezelfde uitvoering van de Google Pixel 10 Pro, betaal je bij Google zelf op dit moment 1099 euro.

Dit prijsverschil is te verklaren doordat de Pixel al een tijdje uit is en de Ultra net is gelanceerd. De kans is groot dat dit verschil over een aantal maanden een stuk kleiner wordt. De verwachting is dat de Galaxy S26 Ultra dan al aardig in prijs is gedaald.